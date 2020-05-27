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中國總理李克強上周五（5月22日）在北京全國人大會議上發表涉台工作報告，過往強調的關鍵字，涉及台灣的「九二共識」以及「和平統一」此次都不被提及或者表述發生變化，引起各界關注。

《經濟學人》北京分社社長任大偉（David Rennie）告訴BBC中文稱，接續蔡英文在5月20日的談話，李克強此次談話值得關注。「移除（統一前面的）和平兩字，顯示出台灣雖然在防疫上有所成就，但北京給予台灣的壓力，在中美升溫的爭端背景下繼續加大。」

消失的「和平」

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這份40年來最短的中國政府工作報告涉及台灣議題的只有一段話。

李克強在報告倒數第三段說，」我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。「

分析歷年中國政府工作報告，「和平統一」以及「九二共識」一直為對台政策關鍵字。2009年開始，在國民黨籍的台灣前總統馬英九執政8年間，中國總理的政府工作報告幾乎每年提及「和平統一」。

圖片版權 Office of the President, ROC (Taiwan) Image caption 蔡英文執政後，中國政府工作報告開始強調"反對台獨"，但"和平統一"字眼仍在。今年的政府工作報告則以"反台獨"為論述核心。

2016年代表民進黨的蔡英文執政，中國政府工作報告開始強調「反對台獨」，但「和平統一」字眼仍在。2018年則增添「九二共識」，向台灣喊話。今年的政府工作報告則以「反台獨」為論述核心。

有評論分析，去除」和平「二字，是北京釋放的重要信息。

全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）主任蕭良其（Russell Hsiao） 告訴BBC中文，李克強講話中同時消失的還有「九二共識」。他判斷北京丟給蔡英文的信息應是台灣若不接受「九二共識」，那麼「和平」統一的基礎也將不存在。

不過，香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）接受BBC中文採訪稱，不需要對於「和平」二字消失反應過度。

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他強調，「和平」二字消失，基本上意味著北京要保持所有「統一」的選項，雖然和平統一的機會持續縮小，「這是因為民進黨執政後，不支持所謂的九二共識。而且隨著時間流逝，現在要說服台灣接受統一，除了使用武力之外，變得越來越難。」

同樣設立在華盛頓的智庫」戰略與國際研究中心「（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）持相似看法。她告訴BBC中文，表示不用「和平」二字不代表中國放棄和平統一之選項。此次講話應是警告台北不能朝「法理台獨」前進，並同時告訴華府不能放棄「一中政策」。

《日本產經新聞》外信部次長矢板明夫向台媒分析，蔡英文就職以及北京李克強涉台講話，雙方都不再提及1992辜汪會面歷史，或「九二共識」，此跡象顯示出兩岸根植於國共歷史，輔以「九二共識」或「和平統一」相互談判的路線結束。

向美國釋放警訊

蕭良其同意，中國不再使用「和平」二字，亦是針對近年來升溫的台美關係釋放警吿。他向BBC解釋，1979年美國會通過的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）明文表示，美國與中國建交的基礎之一是，中國在未來能「和平」解決台灣問題。因此，他認為李克強此次講話去掉「和平」應該也是給華府信息。

不過，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）則告訴美媒「美國之音」，「是否代表北京對台政策的重大轉變還不能完全確定。」不過，卜睿哲亦認為，此次中國本主要針對的應該是美國而非台灣。

此外，美國國務院也在蔡英文開啟第二任總統任期當天，宣佈將銷售約1.8億美元的魚雷等軍武給台灣，再次引發北京抗議。

武統台灣？

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任大偉向BBC中文解釋，上一周蔡英文開啟新任期，輔以台灣的民主選舉及防疫成就，本該是慶祝的一周，但之後李克強的講話隨即把和平二字拿掉，北京不排除武力攻台的信號也因此發出。「台灣的處境是，每次成功的背後都會有威脅在背後，」他說。

他認為台灣面臨的威脅，也不只來自北京，同時也來自美國。台灣公司，全球最大芯片代工廠「台積電」（TSMC）上周宣佈到美國設廠。任大偉分析，台積電在壓力下得不到美國設廠，並不能再接受華為訂單。「台灣的悲劇是，如果美中兩國走的很近，台灣就被排斥在外，但如果美中關係惡化，台灣就變成拳擊沙包。」

除了李克強的講話之外，武統台灣的信息也在本周在網路燃燒。台灣媒體在近日報導，微博上自稱是中國四川美院「軍迷社」成員創作的多張解放軍攻陷台北街頭的武統畫作，便在網路廣為流傳，並在台灣網路上引起台灣網民激烈反應。

不過，高敬文強調，雖然北京對台北的威脅加劇，但他不認為習近平真的在考慮武力攻台。「除非他想要開啟與美國（及日本）對抗的第三次世界大戰。」