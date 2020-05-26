圖片版權 Reuters Image caption 中國駐港部隊2019年6月30日在香港昂船洲海軍基地舉行軍事表演。

中國人大審議涉及香港的《國安法》草案震驚世界輿論並在香港引發抗議之際，解放軍駐香港部隊司令員陳道祥周二（5月26日）表態稱，駐港部隊堅決擁護人大制訂香港《國安法》。

陳道祥還表示，部隊有決心、有信心和能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期穩定繁榮。他說，中國的這一決定「有利於遏制懲處任何企圖破壞國家統一、分裂國家的行徑，有利震懾各類分裂勢力和外部干預勢力」。

陳道祥的講話是解放軍駐港部隊首次就引起巨大爭議的香港《國安法》草案表態，雖然內容並不讓人感到意外，但仍然引起了很大的關注。

英國《衛報》報道稱，「這一警告發出之際，正值（香港）抗議人士凖備周三立法會開始審議辯論國歌法展開進一步示威之時。」

報道說，「儘管國際譴責、周日香港發生抗議，以及本周計劃繼續抗議，北京和香港當局已經拒絶做出讓步」。

美國有線電視新聞網CNN報道認為，鑒於駐港解放軍的特殊地位，陳道祥的講話的確有些不同的份量。

《紐約時報》報道說，陳道祥的講話給出一個「明確的提醒：在（香港）這個半自治的地方，北京有絶對權力實施統治。」

高調表態

圖片版權 CCTV Image caption 中國央視播出解放軍駐港司令員陳道祥參加人大會議時的講話，支持制訂香港《國安法》。

根據香港《基本法》，中國派駐香港的軍隊負責防務，「不干預香港特別行政區的地方事務"， 香港特區政府"在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。」

駐港解放軍1997年7月1日進駐香港後，多年來一直保持低調，僅在每年的主權移交紀念日、國慶日等重大節日舉行軍營開放日。

不過外界注意到，自2019年香港因「逃犯條例"引發大規模抗爭以來，駐港解放軍一改多年來的低調作風，引起了外界相當的關注。

2019年11月16日，解放軍駐港部隊近百名官兵在九龍塘軍營附近出現，清理香港示威者設置的路障。

駐港解放軍新聞發言人發表聲明說，這是配合市民清理軍營門口道路。香港特區政府則表示，駐港解放軍此舉是「自發」義務性質，並非應特區政府請求。

2019年8月1日建軍節之前，駐港部隊還通過官方微博發佈宣傳短片《不忘初心守護香江》，也曾引起爭議。

短片顯示解放軍防暴演練畫面，在中國社交媒體上成為熱搜內容，但在香港則受到批評，被指是向香港示威者發出警告。

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建軍節當天，駐港部隊司令員陳道祥也就香港持續的抗議行動第一次公開講話表示譴責。他稱香港的極端暴力事件，「嚴重觸碰了一國兩制的原則底線，絶對不能容忍」。

而中國中央電視台最新播出的陳道祥的採訪中，又一次插入了2019年宣傳短片中的一些內容。

對外吹風

圖片版權 AFP/HKFP Image caption 2019年11月16日，解放軍駐港部隊近百名官兵在九龍塘軍營附近清理香港示威者設置的路障。

陳道祥講話的前一天，中國外交部駐港公署特派員謝鋒就《國安法》向外國駐港領團商會媒體舉行了一次吹風會。

這次吹風會上，謝鋒在回答問題時談到本次中國人大推出香港《國安法》的原因與考量。

他說，2019年香港修訂《逃犯條例》引起的大規模暴力抗議行動，使香港面臨1997年以來最嚴峻的局面，暴露了香港國家安全的風險漏洞。

謝鋒批評「港獨和本土激進分裂勢力勾結外國勢力干預香港事務，企圖推翻香港特區政府，把香港變成對內地進行分裂、顛覆、滲透、破壞的橋頭堡。」

他說，國安法的訂立「刻不容緩」，暗示中國政府不會重新考慮，更不會撤回立法。

至於中國國安機構是否在港設立分支並派駐人員，謝鋒並沒有否定，稱目前沒有進一步信息可以提供。