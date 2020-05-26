香港《國安法》或影響台灣《港澳條例》與台港關係

圖片版權 Getty Images Image caption 《港澳條例》是台灣規範與香港往來的法律基礎

中國人大審議香港《國安法》引發軒然大波，台灣總統蔡英文說，如果香港局勢惡化，可能部分或全部不再適用《港澳條例》，批評者指責蔡英文「放棄香港」。

蔡英文在臉書發文說，中國人大會議打算繞過香港立法機制，制定《香港版國安法》，嚴重威脅香港前途，違背所謂的「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾。

她說，如果香港的情勢一旦發生變化，台灣對香港的《港澳條例》可能停止適用一部或全部，「我們希望香港情況不致走到這一步」。

她還說，在協助香港人民方面，《港澳條例》已經有相關的規範，台灣將在既有的基礎上提供香港人民必要的協助。

圖片版權 Reuters Image caption 香港人髮動遊行抗議《國安法》

《港澳條例》是什麼？

台灣政府為了因應與主權移交後的香港和澳門關係，制定了《港澳條例》，作為台灣與香港和澳門之間的各項往來法律基礎。

該條例第60條規定，「如果香港或澳門情況發生變化，總統依憲法得停止本條例一部或全部之適用。」

「《港澳條例》停止適用之部分，如未另定法律規範，與香港或澳門之關係，適用《兩岸人民關係條例》。」

《兩岸人民關係條例》是台灣與中國大陸民間往來的法律，蔡英文說的《港澳條例》第60條即是不再特殊看待香港，而將香港視為是中國大陸的一部分。

「放棄香港」？

蔡英文的發言被批評者指責為「放棄香港」，台灣陸委會則出面澄清，表示蔡英文「並非放棄香港」，而是要讓北京知道，人大通過港版國安法的後果極其嚴重。

「北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。」

陸委會表示，《港澳條例》第60條是指，如果中國的作為讓香港情勢惡化，導致香港的高度自治地位動搖，甚至可能是香港與大陸地區無異，台灣將被迫停止該條例一部或全部的適用。

但《港澳條例》第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」

台灣目前沒有難民法可以適用於在台灣申請庇護的香港抗議者，但《港澳條例》已經有相關的規範，蔡英文表示台灣將更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。