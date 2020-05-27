美國國務卿向國會作證 指香港不再具備高度自治

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國務卿蓬佩奧

正當北京召開的中國人大會議即將表決通過香港版國家安全法之際，美國國務卿蓬佩奧當地時間周三（27日）向國會作證，指香港不再具備高度自治，不再獲美國特殊待遇。

蓬佩奧發表聲明，香港在中國統治下，已經不具備高度自治狀態。

聲明指出，中國人大在上個星期宣佈單方面、任意在香港實施國家安全立法。北京當局災難性的決定，是從根本上破壞香港的自治、自由，違背中國自身向聯合國提交的《中英聯合聲明》中，對香港人民承諾的一系列行動。

美國《香港政策法》要求國務院對這一中國領土的自治權進行評估。 在仔細研究報告所述期間的事態發展之後，國務卿蓬佩奧向國會證明，香港不再繼續適用於美國在1997年7月之前的法律待遇。

蓬佩奧在聲明中指出，北京推動「港版國安法」只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」。鑒於現實情況，「沒有理性的人士能夠斷言，香港在中國手中仍維持高度自治」。

他表示，當香港人民與違背自治承諾的中共當局抗爭之際，美國與香港人民站在一起。

美國總統特朗普在去年11月27日簽署生效《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，要求國務院每年定期向國會遞交報告，以核查北京當局是否遵守其「一國兩制」的基本承諾。

而根據蓬佩奧聲明中有關1992年的《香港政策法》，如香港被確認其自治狀態與中國其他地區無異，美國總統可授權行政部門取消香港的獨立關稅區地位，並且終止中國通過香港取得美國敏感科技技術的渠道。