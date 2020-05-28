圖片版權 Xinhua Image caption 從中國境內的營地看到的珠穆朗瑪峰。

中國一個勘測團隊登上了珠穆朗瑪峰（Mount Everest，西方稱「額菲爾士峰」），成為新型冠狀病毒疫情期間唯一登上世界最高峰的團隊。

中國媒體報道，該團隊重新測量了珠穆朗瑪峰的高度。

山峰位於中國與尼泊爾接壤的邊境，直至目前中國測定的高度比尼泊爾測定的低4米。2015年的大地震亦有可能對其造成影響。

今年，由於新型冠狀病毒疫情期間的旅遊禁令，兩國均禁止外國團隊入境攀登珠峰。

中國僅在這個春季允許本國公民登山，而尼泊爾則取消了所有的探險項目。

中國團隊在四月就開始了此次登山之旅，而最後登頂的行動一直因為惡劣天氣拖延。

不過，中國官方中央電視台的直播片段顯示，勘測團隊在風勢猛烈的峰頂進行工作。

「在覆蓋冰雪、面積不足20平方米的峰頂斜面上，8名身穿紅色衣服的隊員開始豎立覘標（供觀測使用的標架），安裝全球導航衛星系統（GNSS）天線，」新華社報道說。

圖片版權 Xinhua Image caption 2020年春季，由於疫情封鎖令，珠穆朗瑪峰上只有中國籍的登山人員。

新華社指，登山嚮導在周二（5月26日）才將繩索固定到峰頂，令團隊其他人能夠登頂。

報道還稱，兩名職業勘測員由於天氣不確定性和氧氣等供應不足而「退出衝頂組」。

登山運動紀錄機構稱，峰頂上只有中國登山者是一種極少出現的情況。

「在1960年春天，只有中國人登上了峰頂。印度人嘗試過，但失敗了，」喜馬拉雅數據庫（Himalayan Database）的里查德·薩利斯貝里（Richard Salisbury）說。該數據庫是一個記錄喜馬拉雅山所有考察任務的機構。

圖片版權 Xinhua Image caption 這是中國第三次測量珠峰高度。

「從1958年一直到1967年，有過多次的中國偵察、研究和訓練目的的攀山活動，當時沒有其他人在山上，不過這些攀山任務都沒有登頂。」

這次全中國班底的珠峰登頂任務到來時，正好是中國首次登頂的60週年。

西方遠征隊表示，由於封鎖令期間對外國攀登者的強制隔離以及西藏航班的暫停，意味著他們無法完成出征。

重測珠峰高度

中國在2005年測量以來，一直將珠穆朗瑪峰的高度定為8844.43米（不含山頂積雪）。

而尼泊爾則沿用8848米，該數字是由英國殖民時代的印度調查局（Survey of India）所定。該高度包含山頂積雪。

2015年發生在該山脈的地震所帶來的影響尚未進行評估。一些地質學家認為，地震可能令山頂積雪量有所減少。

一些攀登者曾報告，峰頂之前的希拉里台階（Hilary Step）很可能已經因為地震而不復存在，但尼泊爾當局否定了這一說法。

2017年，尼泊爾政府開始了自己的珠峰勘測行動。通過傳統與現代技術結合方式獲得的數據已經接近統計完畢。

「我們只是需要做一些最後的完善，」尼泊爾調研部門的發言人達莫達爾·達卡爾（Damodar Dhakal）向BBC表示。

「現階段的想法是進行一個國際會議，將我們的測量結果公布出來，不過2019冠狀病毒病的封鎖令所有事情都延遲了。」

去年10月，中國國家主席習近平前往尼泊爾進行國事訪問期間，兩國聯合發表了聲明，稱兩國將一起公布珠穆朗瑪峰的高度。

目前不清楚，假如兩國測量結果不一致，將如何處理。

中國此前曾兩次測量珠峰高度——第一次是在1975年，之後是在2005年。

根據喜馬拉雅數據庫指，第二批考察團隊的成員在峰頂安裝了GPS（全球定位系統）裝置。

這一次，中國的勘測員使用了中國產的北斗衛星導航系統，它被認為是美國全球定位系統的對手。

新華社指，使用這個系統，「精確的峰頂雪深、氣象、風速等數據，將為冰川監測、生態環境保護等方面的研究提供第一手資料。」