圖片版權 Getty Images Image caption 由於疫情，記者會通過視頻連線進行。記者們位於北京梅地亞新聞中心，而李克強位於人民大會堂。

隨著每年的壓軸節目總理記者會在北京舉行，2020年的特別版中國「兩會」落下帷幕。

中國總理李克強通過視頻連線回答了11個媒體提問。相比於上周日進行的外交部長王毅的記者會，李克強回答的問題超過一半有關中國經濟和民生，他罕見舉例表達了對失業潮的擔憂，並強調政府要過「緊日子」。在涉及中美關係和港台議題部分，他的態度更加平和。

在李克強記者會召開前半小時，中國十三屆全國人大三次會議在閉幕會以2878票贊成，1票反對，6票棄權的結果通過了有關制定香港《國安法》的決定草案。

「緊日子」

在這場90多分鐘的記者會上，有關中國經濟與民生的問題佔了11個提問中的6個，體現了外界對這個世界第二大經濟體在疫情中面臨經濟衰退的擔憂。

李克強在記者會上形容，疫情對中國是「一次前所未有的衝擊」，因此「不可能輕車走熟路，只能是大車行難路」。

「中央政府這次是帶頭過緊日子，我們把中央部門的非急需非剛性支出壓縮了一半以上，」他說道。「各級政府都要過緊日子。」

由於受疫情衝擊，中國一季度的GDP同比下降6.8%，創下1992年中國開始公布季度GDP數據以來的最差紀錄。然而，相比於美國直接推出史上規模最大的2萬億美元救援計劃、日本亦批准了1萬億美元的經濟刺激計劃，中國當局顯得相當猶豫。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國兩會每年的壓軸節目總理記者會在北京以網絡視頻方式舉行。

在此次政府工作報告中，北京終於宣佈將通過新增赤字和建立抗疫特別國債，注資人民幣2萬億元（約合2790億美元）提振經濟。面對路透社記者關於中國此輪財政措施低於一些經濟學家預期的提問，李克強為此辯護稱，他認為中國當局的規模性政策還是「有力度的」。

「特殊時期要有特殊的政策，我們叫作放水養魚。沒有足夠的水，魚是活不了的。但是如果泛濫了，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚。所以我們採取的措施要有針對性，」他說道。

他在記者會上表示，政策資金需要「直達地方」，通過特殊的轉移支付機制落實到中小微企業和一些困難人員身上。

「省裏面也就是'過路財神'，直達基層……我們會瞪大眼睛查，也歡迎社會監督，」李克強說。

他進一步表示，中國政府的此次經濟刺激計劃將側重於穩就業、保民生，而不是依賴於基建項目，因此，70%左右的資金將比較直接地支撐居民收入，以促進消費。

承認就業形勢嚴峻，點讚「地攤經濟」

新冠疫情也讓中國的就業形勢日趨嚴峻。中國官方公布的城鎮失業率在2月達到6.2%的歷史高位，儘管在4月下滑至6%，但依然存在失業潮風險。

李克強在此前的政府工作報告中，將今年中國新增就業的目標設立在900萬人以上，比往年下調了200萬至300萬。他在記者會上表示，這是為了「實事求是」。

李克強罕見表示，他在中國政府網上看到留言，「大概三分之一都是談就業的」。

「一位農民工說他50多歲了，在外打工30多年，每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境。還有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了。一些外貿企業現在沒有訂單，影響員工就業，」他舉例道。

李克強稱，當局將繼續推進減稅降費，為企業減房租、補貼利息，以穩定企業，並扶持新業態和零工經濟。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國有城市在疫情後放寬對流動商販擺攤設點的限制，以促進就業。

此前，據中國媒體報道，四川成都為了帶動就業，開始允許一些流動攤販在街道上擺攤設點，而這在以前往往被視為「佔道經營」。當地媒體報道稱，這種「地攤經濟」增加了10萬個就業崗位。

李克強在發佈會上也對此表達支持。他表示，「人民群眾中有無窮創造力」。

脫貧與返貧

根據中國政府在2016年公布的白皮書，2020年是中國全面建成小康社會目標實現之年，也是讓數千萬長期低於貧困線的人口徹底擺脫貧困之年，但新冠疫情的爆發讓外界對這一目標是否能如期完成打上問號。

「按原本的賬還有500多萬貧困人口，受這次疫情的衝擊，可能會有一些人返貧，脫貧的任務更重了，」李克強說。

圖片版權 Getty Images Image caption 四川省涼山州的阿土列爾村被外界稱為"懸崖村"，在這裏生活的村民出入一直需要攀爬落差800米的懸崖。今年5月，他們搬家了。

但他表示，北京將有把握如期完成脫貧攻堅任務，採取措施「把脫貧的底線兜住」。

「現在低保、失業保障、特困救助等人員大概一年6000萬人左右，我們預計今年人數會增加較多，但保障和救助資金是足夠的，」李克強說。

中美關係

美中關係因新冠疫情和香港問題進一步惡化，尤其是當中國宣佈香港《國安法》立法計劃後，美國正謀求取消香港的特別待遇。

在記者會上，美國全國廣播公司（NBC）記者提問稱，如果兩國合作努力失敗，中國經濟能否抵禦「新冷戰」和脫鉤的威脅？

圖片版權 Getty Images Image caption 在總理記者會召開前半小時，中國全國人大在閉幕會表決通過了有關制定香港《國安法》的草案。

李克強表示，中美關係的確出現一些問題和挑戰。他表示，兩個主要經濟體脫鉤「對誰都沒有好處，也會傷害世界」。

他舉例稱，在幾天前，一家美國高科技公司宣佈在中國武漢實質性投資項目開工，他為此發了賀信，因為「中美商貿界是互有需要的，是可以實現合作共贏的」。

「中美兩國經濟可以說是你中有我、我中有你，一路走來很不容易，但雙方都從中獲益，」李克強說。

病毒溯源

在國際社會關注的病毒溯源問題上，李克強再次重申中國支持對病毒進行溯源。

李克強表示，中國將繼續「堅持實事求是、公開透明的原則，一旦發現疫情，堅決予以管控，不允許有任何隱瞞」。

圖片版權 Getty Images Image caption 處於輿論漩渦中的武漢病毒研究所坐落在武漢市東部一個並不偏僻的地方。

新冠疫情爆發近5個月來，有關病毒的起源一度引發中國和西方的「口水戰」。在本月進行的世界衛生大會上，中國首度表示，在「全球疫情得到有效控制之後」，願意接受一個由「世界衛生組織領導」，科學與專業的、不偏不倚的國際評估。

港台

儘管相比於其他問題的回答明顯要更加簡短，李克強仍就香港《國安法》問題進行了回應。

他表示，北京支持「一國兩制」的基本國策是一貫的。

他表示，中央政府會繼續「支持特區政府和行政長官依法施政」，而國安法立法是「為了確保『一國兩制』行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定」。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國兩會：人大開幕會現場，王晨高聲就香港「國安法」作說明

台灣問題是此次中國「兩會」的另一個關注焦點。在今年的政府工作報告中，過往北京常常強調的關鍵詞「和平統一」多年來首次消失，變為「促進統一」，引發外界對於中國對台政策變動的關注。

李克強回答台灣媒體提問時表示，中國對台灣的大政方針「是一貫的」。

「我們視台灣同胞為手足，血濃於水，始終高度重視台灣同胞的福祉。就像這次疫情發生後，大家共同努力，沒有台灣同胞在大陸因感染新冠肺炎失去生命，」他說道。