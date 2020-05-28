英澳加美髮表聯合聲明 再次對香港國安法深表關切

英國外交大臣多米尼克·拉布，澳大利亞外交大臣馬里斯·佩恩，加拿大外交部長弗朗索瓦·菲利普·香檳和美國國務卿邁克爾·蓬佩奧周四（28日）發表聯合聲明，再次對北京決定在香港實施國家安全法深表關切。

聲明表示，香港作為自由堡壘而繁榮。 香港的繁榮與穩定對於國際社會的重要和長期利益至關重要。 北京當局不是讓香港自己立法機構通過《基本法》第23條的規定，而是直接對香港實施國家安全法，將會削弱香港人民的自由，從而大大削弱促使香港繁榮的自治體制。

聯合聲明指出，中國決定將新的國家安全法強加給香港，與具有法律約束力，在聯合國註冊的《中英聯合聲明》的國際義務原則直接衝突。 國家安全法將破壞「一國兩制」框架。 該法也增加了香港起訴政治犯罪的可能性，破壞了保護香港人權的現有承諾，其中包括《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟，社會，文化國際公約》所做出的承諾。

聲明表示，「我們也非常擔心這一行動將加劇香港社會現有的深層分歧； 這項立法無助於在香港內部建立相互了解和促進和解。」

聲明還說，允許香港人民享受他們的權利和自由，在整個香港社會重建信任，這是擺脫過去一年來香港緊張局勢和動亂的唯一途徑。

聲明強調，全世界對全球大流行疾病的關注，要求增強對政府的信任和國際合作。 北京當局空前的舉動可能會產生相反的效果。

四國聯合聲明最後表示，「由於新的國家安全法危及香港的穩定與繁榮，我們呼籲中國政府與香港特別行政區政府和香港人民共同努力，尋求雙方都能接受的妥協方案，確保中國履行在聯合國註冊的中英聯合聲明國際義務。