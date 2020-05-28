圖片版權 Xinhua Image caption 據報道，中國新航母山東號離開港口，將同姊妹艦遼寧號共同進行演習（山東號航母和艦載機）

中國領導人習近平周二（5月26日）號召中國軍隊要加緊推進軍事鬥爭凖備，全面提高執行軍事任務的能力。習近平說，新冠疫情對世界格局與中國的安全和發展產生了深刻影響，

新冠疫情全球擴散令處於貿易戰中的中美關係進一步惡化，雙方增加了圍繞台灣和南海的軍事對峙。美國加強在南海的海空巡航的同時，最新報道說中國計劃進行兩艘航母的海上演習。

身為中央軍委主席習近平在人大會議期間參加了解放軍和武警部隊代表團全體會議，並表揚了中國軍隊在新冠肺炎疫情防控中的表現，說中國軍隊經受住了疫情防控鬥爭的考驗。

強調底線思維

圖片版權 Xinhua Image caption 習近平在人大會議期間參加了解放軍和武警部隊代表團全體會議，他在會上說中國軍隊經受住了疫情防控鬥爭的考驗

習近平在講話中還強調軍隊要堅持底線思維，加強練兵備戰，在疫情防控常態化探索訓練的新途徑。

按照中國官方媒體的解釋，底線思維就是凡事從壞處凖備，努力爭取最好的結果。面對國際局勢的挑戰，要增強困難和風險意識，做到有備無患，居安思危。

官方《解放軍報》5月18日報道說，面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，做好較長時間應對外部環境變化的凖備。

中國領導人習近平多次提到所謂的底線思維，強調官員加強底線意識並且在工作中運用這種方法。《解放軍報》的報道說，習近平強調國際局勢變化和底線思維是防範風險挑戰的戰鬥號令。

台灣南海熱點

圖片版權 AFP Image caption 蘭德公司研究員格羅斯曼說，為「對抗中國的進逼」美國海空軍加強了在南海的巡航行動和演習。（資料圖片）

最近中國南海有爭議海域設置了兩個新行政區，中國軍機和軍艦多次掠過台灣附近海空，被西方評論視為來自中國的軍事挑戰在增加。蘭德公司防務問題研究員德里克•格羅斯曼（Derek Grossman）說，為「對抗中國的進逼」美國海空軍加強了在南海的巡航行動和演習。

今年4月中國在南海設立了兩個行政區：西沙群島的西沙區和南沙群島的南沙區。西沙區的政府設在永興島，南沙區政府設於永暑礁。

據俄羅斯衛星通訊社報道，周三（5月27日）美國空軍宣佈將派遣以關島為基地B-1B戰略轟炸機前往南海巡航。報道說，在同一天中國新航母山東號離開港口，將同姊妹艦遼寧好共同進行演習。

《日本時報》報道，4月11日中國的轟-6和殲-11戰機在台灣西南進行演習；13日遼寧號航母戰鬥群穿越台灣東部的宮古海峽，28日中國的航母戰鬥群又經過宮古海峽折返。

報道提到在中國控制的南沙群島人工島礁中，三個擴大島礁上建有軍事級別的飛機跑道。南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員奧利•索薩（Olli Suorsa）說，美國B-1B轟炸機3次飛越南海，在5月8日進行了「對南沙群島中國人工島礁進行模擬巡航導彈攻擊」的訓練飛行。

美國國防部負責東南亞事務的助理國務卿沃納（Reed B. Werner）5月19日說，自3月中旬以來，也就是「羅斯福」號航母停靠關島避疫期間，美軍偵察機在南海「至少9次」受到中國戰鬥機的騷擾。

沃納對福克斯電視台說，4月以日本為基地的美軍導彈驅逐艦「馬斯廷」號在中國航母戰鬥群附近受到「騷擾」，一艘中國軍艦「以不安全、不專業的方式」航行。

台海作戰推演

圖片版權 Reuters Image caption 報道說，中國在南沙群島擴建的島礁中有三個已經有軍事級的飛機跑道

美國戰略評論員科普利（Gregory R. Copley）3月在能源網站Oilprice撰文說，中國擁有大量機動部署的路基導彈，威脅到距離中國海岸1600多公里範圍以內的目標，包括美國軍艦，部署 B52, B2和B1戰略轟炸機和導彈的關島，以及在日本的軍事基地。

美國戰略與國際問題研究中心的東亞問題專家葛來儀(Bonnie Glaser)說，美國五角大樓，國務院和白宮現在都把中國看作最大的威脅。她說美國過去（面對中國威脅增長）太被動。

葛來儀在5月16日《泰晤士報》的報道中說，「對2030年前來自中國的威脅的歷次軍事推演都顯示美軍將被擊敗…台灣成為最不穩定的問題，因為它可能升級為對美國的戰爭，甚至核大戰。」

報道說五角大樓的一系列軍事推演都說明，如果中國武力攻台，美國介入同中國在海上作戰，美國將會輸掉戰爭。美國國防部消息人士說，在一個關於2030年軍事衝突的推演中，中國海軍將能利用新部署的新型攻擊潛艇，航母和驅逐艦。