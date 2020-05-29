Image caption 鄭若驊認為，中國人大推動《國安法》是合情合理合憲。

中國全國人民代表大會（人大）周四通過香港《國家安全法》立法決定草案，法律通過後將以香港《基本法》附件三的形式頒布，其中包括「顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預」等法例。

該法例繞過香港立法會， 香港民主派及法律界擔心這種做法在削弱香港的「高度自治」。 北京主導由中國人大制定的《國安法》，可能與香港實行保障人權的條文相衝突，外界擔心對批評政府的人會被「以言入罪」。

英國外相拉布，澳大利亞外長佩恩，加拿大外長菲利普·香檳和美國國務卿蓬佩奧周四（28日）發表聯合聲明，表示北京決定將新的《國安法》強加給香港，與具有法律約束力並在聯合國註冊的《中英聯合聲明》構成直接衝突，摧毀「一國兩制」框架，增加在香港政治檢控的可能性，也損害保障港人權利的現有承諾。

香港律政司司長鄭若驊在5月29日接受BBC中英文採訪，試圖回應外界的疑慮。她強調，《國安法》通過後，如果嫌犯在香港犯法被捕，會由香港法庭去審理。如果中央在香港設立國安機構，可能是需要根據《基本法》第22條規管，如果沒有法律基礎，不能夠在香港執法。

她承認香港市民可能會覺得沒機會對《國安法》制定表達意見，但她強調國家安全問題不單涉及香港七百萬人，而是中國14億人民的事。對於英國將放寬香港的英國國民海外護照（BNO）持有人簽證逗留期限，她與北京立場並不一致，她認為英國有權力就BNO政策決定其做法。中國外交部此前表示，英方的做法「違背承諾」和「違反國際法」 。

以下為經過編輯後的中英雙語訪問內容。

BBC：中港法律制度都很不同，如果香港《國安法》實施的話，執法和司法會是哪方面負責？

鄭若驊：在（《國安法》立法）《決定》第四段講了，首先香港要設立一個機構和一個執行機制，去處理國家安全這件事，然後有需要中央可以設立一個機制。很多人很擔心，中央設立會「點點點（怎樣怎樣怎樣）」，但是首要的責任一定在香港，中央是根據需要才設立機構，就算它真的設立，它可能要根據《基本法》第22條，也要依法辦事。

（編注：根據香港《基本法》第22條，「中央人民政府所屬各部門不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，起初港府認為中聯辦是「中央人民政府所屬各部門才，所以受法例規管，但中聯辦其後反駁，指中聯辦並非「所屬各部門」，而是獲中央授權在港設立的機構，不是「各部門」。）

BBC：好多人會擔心北京在香港設立國安機構就等同「跨境執法」？

鄭若驊：如果它（中央在港機構）沒有法律基礎執法，它是不可以在這邊執法，所以它都要依法，如果按香港法律，他們不能作出拘捕他人，他們就不能，我覺得無需過份擔憂這件事，因為基本最重要的責任一定是在香港，畢竟這是香港特區的工作。

BBC：誰負責審理《國安法》案件？

鄭若驊：在司法方面，如果《國安法》將適用於香港的法律，那個人在香港犯法，在香港被抓，當然是由香港法庭去審理，我知道好多人猜測會（有人被）帶走去哪兒，我覺得這些猜測是無謂和過分擔憂。

BBC：你可以確保一個中方在港設立的機關不會在這兒抓人押回中國受審？

鄭若驊：現在法例在撰寫中，剛剛昨日（28日）通過決定，它（中國人大常委會）會就建立和健全法律制度和執行機構做相關的法例。到一個時間，它會徵詢特區政府，到時候我們一定會看著相關的事，我們知道市民對這些有一定的關注。在刑事法律，我們有一個屬地原則，即哪兒的法律由當地法院審理，除非有特別公約或國際慣例，我提這點就想大家不要過份擔心和猜測。

BBC：外界批評大陸司法制度部分內容不夠清晰，或有違人權。有些人擔心《國安法》影響香港的人權狀況，你同意嗎？

鄭若驊：在訂立法律時，我們希望全國人大常委會把法律要求、原則訂立清楚，讓執法、我們、法院有一個清晰的法律，我相信他們也知道這點要求。人權會受到保障，在（《國安法》立法）《決定》說明的部分都清楚寫明基本原則是保障香港居民合法權益。因此全國人大常委做的工作時他要尊重這個原則，大家可以放心，一定是會就人權和自由考量。但我們要強調，人權和自由並非絶對，兩個公約ICCPR（《公民與政治權利國際公約》），CESCR（《經濟、社會及文化權利國際公約》）也有限制，當行使人權自由時，如果影響到國家安全，會受到一定限制。

BBC：過往有大陸案例、喊「結束一黨專政」、官員下台、要求黨負責，在大陸可能面臨刑事處罰，那法例通過之後，香港市民以後還可以再喊這些口號嗎？

鄭若驊：這是內地的法例，這是內地相關的法例條文，我不夠熟悉的去說，現在在說的是處理國家層面、國家安全的問題，所以如果他是分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動、與外國勢力干預香港內政時，這就先有此情況出來，法例只在這四個範圍。

圖片版權 AFP Image caption 示威者舉起涉及「港獨」的標語。

BBC：「港獨」口號會否被抓？示威權利會否被減少？

鄭若驊：這條問題現在這樣問不太公平，因為每一件事是否違法，不是單憑一個因素去看，要看背景、事實前後、那個人做的意圖。香港人會繼續享有他們的自由，香港有很多示威、集會、抗議，只要是和平的，他們會繼續享有原本的權利。

BBC：這些因素都可以被很主觀地判定，會否出現你覺得他犯法他就犯法的情況？

鄭若驊：我們去衡量證據的時候，比如決定起不起訴，都會看證據，我們都用客觀標凖，去看這些證據是否會被採納。 第一，是否法庭可接納的證據，第二，這些證據整體是否能令罪名合理定罪的機會，我們才決定去起訴。 到法庭時，法庭也用客觀標凖去看這些證據，能否達到毫無合理疑點後才定罪。

BBC：銅鑼灣書店員工失蹤之後現身大陸的事件，令全社會擔心《國安法》被強行推出後，如果再有人賣禁書得罪北京當局，他們的結局會是什麼？

鄭若驊：香港講求法治，如所販賣的書不違反香港法律，他們可以繼續賣這些書，不論誰喜歡或不喜歡。更重要的是，我想重申，有關你提及的案件，那一起事件，我們不知道發生什麼事（BBC：你不知道具體發生了什麼？）我不想猜測。這很重要，我希望看事實。

BBC：你是否會認為港府在處理國家安全上失敗，無法通過23條立法，又因《逃犯條例》的制訂，令香港示威升溫？ 導致北京中央政府必須直接出手？ 你是否應該對此負責？

鄭若驊：我想看客觀情況，2019年下半年，示威變成暴力行為，在這暴力情況下，使港獨勢力突出。不止口號，甚至有組織、甚至現在有炸藥、危險品，被警方搜查出來。這情況對國家安全構成危險，對國家統一、國家領土完整和國家主權都構成危險。從國家層面去擔心這些事情，而去做這《決定》，繼而人大常委會立法，這是合情合理合憲。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年香港示威爆發期間，中聯辦是示威者目標之一。

BBC：有人認為香港市民沒有參與討論《國安法》制定過程，你怎麼看？

鄭若驊：從頭到尾，國家安全都是中央的事情，從來不是香港自治範圍的事，所以如果清楚理解這點，從國家層面看我們特區如何維護國家安全的看法，和特區去看我們應該怎麼做，看法會略微不完全一致。所以市民都會覺得，為什麼我沒機會去說話。但問題是不單是七百萬人，我們所說的國家安全，就是14億人民的事情！

國家安全是「一國」的事，沒有「一國」，我們沒有「兩制」。

圖片版權 Getty Images

BBC：香港會否失去高度自治，變成另外一個大陸的城市？

鄭若驊：香港會是奉行「一國兩制」的特別行政區，這是在基本法中列明的，香港的自治權不會受到影響，如果有些人擔心會發生某些事情，這是故意製造恐慌（Fear-mongering），我們應該避免這樣做。

BBC：有些香港人很憤怒， 認為港府在中央政府前顯得軟弱，他們覺得港府無法保障港人的利益，你同意嗎？

鄭若驊：當香港政府採取行動，都是按照法律和憲制框架，所以有些事情例如涉及國家安全，同意這些事是內地的事宜，不代表軟弱。這是香港的法律和憲政制度。

BBC：現在很多香港人很擔心，英國延長了英國國民海外BNO護照持有人的逗留期限，你怎麼看這些措施？

鄭若驊：英國政府有自己的權力去就BNO護照決定怎麼去做，在國際法層面，兩個國家應該尊重。我們不應該評論英國做這件事，亦希望反過來，外國不要評論中國作為一個主權國，在本國轄區立法的行為。

其實每一個國家、英美等都有自己的國家安全法，我希望大家理解。 我們不需要評論，但希望大家互相尊重。

BBC：美國政府已經警告，如果北京在香港強推《國安法》， 將可能採取嚴厲措施和制裁，你怎麼看？

鄭若驊：制裁是否想脅迫別國改變其政策？如果是的話，那就可能違反國際法中不干預的原則。

美國對香港有300多億美元的貿易順差，任何此類制裁對彼此均沒有利益。我希望這些制裁不要發生。