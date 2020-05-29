香港《國安法》：台灣做好凖備對香港人提供必要協助

圖片版權 Getty Images

中國人大通過香港《國安法》草案，香港局勢面臨變化，台灣政府成立專案工作小組協助香港人。

台灣總統蔡英文在拜訪搬到台灣開業的銅鑼灣書店時表示，中國人大授權香港《國安法》立法後，台灣政府已經成立一個專案工作小組，來處理並給予協助凖備來台的香港人或在台港人的需求。

對於香港人可能需要的援助，台灣行政院表示將由政府主導和公私協力等原則提供幫助，依照現有的《港澳條例》第18條幫助香港人，目前沒有修法的必要。

台灣陸委會也表示，針對未來可能有更多香港人民來台，台灣政府將基於居留、安置、照顧等三大目標，作為香港人道救援行動方案的依據。

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威抗爭不斷

庇護港人

台灣《港澳條例》第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」

據台灣《中央社》報道，已經有香港勇武派青年到台灣尋求庇護。這名不願具名的香港青年表示，他和其他6人去年12月就到台灣。

這名勇武派抗爭者表示，台灣的《港澳條例》已經提供很多幫助，他們到台灣後的生活、就學、居留等，台灣政府都有幫忙找學校，提供足夠的協助。

圖片版權 AFP Image caption 近年來移居台灣的香港人有持續增加的趨勢

移民門檻

協助這名香港勇武派青年召開記者會的台灣立法委員王定宇表示，香港人到台灣投資移民的門檻是新台幣600萬元（約20萬美元），但絶大多數需要幫助的香港抗爭者並不符合這個資格。

他說，目前是援引《港澳條例》第18條來協助香港勇武派青年，但目前建立的是非官方管道，細節不方便對外透露。

除了《港澳條例》第18條之外，香港人主要是通過留學、投資、創業和技術移民等途徑移民台灣。

近年來，移居台灣的香港人有持續增加的趨勢，台灣內政部移民署統計，自從香港2019年爆發返送中抗議運動後，去年9月至今年3月，每月港人居留人數都超過600人。