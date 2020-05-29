特朗普：美國將制裁破壞香港自治的中國官員

針對中國推出的"港版國安法"，美國總統特朗普5月29日在白宮記者會上宣佈，將制裁破壞香港自治的中國和香港官員 。

特朗普總統還說，美國將「終止」與世界衛生組織的關係，指責該組織沒有就冠狀病毒疫情蔓延進行改革。

特朗普說：「我們今天將終止與世界衛生組織的關係，並將這些資金用於其他全球公共衛生慈善機構。」

他說：「由於中國政府的瀆職行為，世界現在正遭受苦難。」他補充說，中國「引發了一場全球性的大流行，已經使美國人的死亡人數超過10萬人」。

他說，中國「向世界衛生組織施加壓力，要求其誤導世界」。

特朗普說，這場疫情「奪走了無數生命，並在全球造成了巨大的經濟困難。」

特朗普還宣佈成立一個工作組，研究中國公司在美國交易所發行股票的違規做法。

中國人大13屆三次會議周四無懸念通過有關香港國安法決議，預料未來幾周內完成法律條款的制定，9月前生效實施，香港的命運將由此決定。

儘管中國表示，該法目的是解決香港的分裂、顛覆、恐怖主義和外國干預問題，總理李克強在人大記者會再次強調中國對香港仍堅持「一國兩制」基本國策。

但立法計劃自上周公布起即引發香港數月來的首次大規模抗議活動。香港民主派和西方國家擔心，港版國安法可能破壞香港的自治，對其全球金融中心的地位造成重大打擊。