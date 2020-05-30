港版《國安法》：美國宣佈制裁措施後香港官員率先回應

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美國總統特朗普周五（5月29日）宣佈了一系列對中國推行香港《國安法》的制裁措施。香港特區政府官員回應，中國當局推動香港《國安法》「合情合理」，美國的威嚇「不會得逞」。中國《環球時報》則認為，美國的制裁只會令自己更虛弱。

香港民主團體香港眾志則表示，國際社會使用制裁手段讓北京撤回香港《國安法》是逼不得已，習近平政府須負擔所有香港被國際制裁的責任。

香港反應如何

香港方面，一些官員對特朗普的說法和美國的制裁表示不滿。

香港律政司司長鄭若驊周六（5月30日）表示，特朗普稱中國將香港變為「一國一制」非常錯誤，中央對香港《國安法》立法做出決定是「天公地道」的事情，「合情、合理、合憲」。

Image caption 鄭若驊認為，中國人大推動《國安法》是合情合理合憲。

她稱，香港官員沒有削弱香港的高度自治，「香港的高度自治仍然在實行」。

她還表示，整天說「一國兩制」，「我們很多時候注重了『兩制』，而忘記了『一國』的重要性」。

香港保安局局長李家超對記者表示，香港政府會繼續推進香港《國安法》立法，不會被美國所威脅。

他稱，中國崛起後被美國針對，兩國早已開展博弈，」如果用這些手段打算威嚇政府官員，是不會得逞「。

香港民主派團體香港眾志則表示，估計制裁將會分階段進行，並會預留一定空間令北京讓步。香港眾志呼籲北京認真審視國際形勢，懸崖勒馬，收回《國安法》。

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「國安法的實施將會是香港自由的墳墓，是對香港的制度、經濟、人權自由保障造成最大破壞。因此，國際社會利用國際制裁逼使中共撤回惡法乃逼不得已，習近平政府漠視香港及國際社會反對聲音，強推『國安法'肆意破壞香港自治，必須負擔所有香港被國際制裁的責任。」香港眾志聲明稱。

香港美國商會則形容，美國宣佈取消香港特殊待遇，對於香港來說周六是「悲傷的一天」。

據路透社報道，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）在聲明中稱，在港的美國家庭和企業，都需要時間去消化這個消息帶來的後果。商會將與各成員合作，繼續維持香港作為重要商業樞紐的地位。

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中國官媒回應

特朗普公布措施後，中國官媒《環球時報》發出社評表示，美國因香港問題制裁香港，只會令自己更虛弱。

社評稱：「美國決打不蔫香港，更壓不跨整個中國。說到底，華盛頓的大小王不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但往整個世界看，往香港的未來看，再從香港背靠祖國的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。」

社評還稱，美國的制裁只會令自己更虛弱，而「中國做好了最壞的凖備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪」。

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周六，《人民日報》也發表評論文章指，一些別有用心的外部勢力對中國有關香港《國安法》決定如坐針氈，「這種妄圖干預香港事務、粗暴干涉中國內政的霸權主義行徑，嚇不倒中國人民，也注定不會得逞」。

文章稱，香港成為中國國家安全的一個突出風險點，與外部勢力的插手和干涉密不可分。

這篇文章認為，從2014年「佔中」到2019年「修例風波」，「外部勢力利用香港在國家安全領域的』不設防『，與香港反中亂港勢力狼狽為奸、沆瀣一氣，公然鼓吹』港獨『、』自決『、』公投『等主張，大肆鼓動毫無底線的社會攬炒、經濟攬炒、政治攬炒，企圖綁架香港前途、毀掉』一國兩制『，把香港變成反中』橋頭堡『、』暴亂大本營『、』顏色革命『輸出地，為牽制和遏制中國提供新籌碼。」