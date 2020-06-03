如何看待美國制裁香港的短期和長遠影響

圖片版權 EPA Image caption 中國人大計劃繞過香港立法會在當地設立《國家安全法》，被指削弱香港的自治權。

美國總統特朗普早前指控北京政府削弱香港自治，威脅會制裁中國和香港官員，也會取消對香港的貿易優惠待遇。外界對美方制裁可能帶來的影響看法不一，分析普遍認為這些措施帶來的影響有限，但仍然會增加香港前景的不確定性。

中國全國人民代表大會早前通過制訂實施香港《國安法》的決定，但做法繞過香港立法會，也沒有計劃諮詢香港公眾，引起爭議。

香港政府形容美方實施制裁不合理，也只會令兩地的關係「崩壞」。香港政府也批評特朗普和美國政府「持續污名化和妖魔化」中國的做法，對此表示「深切遺憾」。

有分析認為，香港本身有雄厚的財政儲備，許多自身的優勢也並不是美國制裁能影響。但制裁行動會影響外國對香港的信心，而且特朗普沒有具體說明制裁內容，這種「未知數」將會是最大打擊。

圖片版權 Reuters Image caption 香港股市本周持續上漲，特朗普宣佈的制裁措施並沒有讓市場出現大跌。

特朗普聲言制裁後，香港官員多番強調製裁行動對香港的影響輕微。外界預期美國如果取消香港獨立關稅區地位，可能會向香港進口的貨物收取與中國大陸進口貨物一樣的關稅。

負責貿易政策的香港商務及經濟發展局局長邱騰華指出，香港製造而直接出口到美國的貨物十分少，反而美國每年都向香港大量出口貨物。

至於轉口貿易方面，香港的重要性本來就已降低，香港中華廠商聯合會會長吳宏斌指出，許多在中國大陸設廠的公司因為中美貿易戰，早前就生產基地轉到東南亞國家。

財政司司長陳茂波也指出，香港政府將維持港元與美元掛鉤的做法，指出那是香港的內部事務，不需要外國政府同意。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才留意到，特朗普同時也宣佈檢視一些在美國上市的中國公司，作為制裁北京政府的手段，但麥萃才認為這對美國本身的打擊反而更大。

他對BBC中文表示，這些中國公司在美國上市，需要使用美國的金融服務，投資者也需要購入美元才能在這些公司買股票。如果美國當局迫使這些公司在美國的股票交易所除牌，只會削弱美國金融機構和美元的影響。「如果美元的使用量降少，對美元的需求就會減少。」

麥萃才認為，美國有方法可以影響香港，例如禁止香港使用國際銀行匯款需要使用的環球銀行金融電信協會系統（SWIFT） ，但形容那是「核彈」，現在香港和美國之間的衝突程度，大概仍然未嚴重得要令美國這樣做。

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影響信心

分析認為，美國制裁主要會影響外界對香港的信心。多名學者早前向BBC中文指出，美國的行動可能會釋放出香港獨立性惡化的信號，導致跨國公司對香港的未來失去信心。

美國1992年通過《美國──香港政策法》，授權美國政府在香港主權移交後繼續在貿易上給予香港與中國大陸不同的待遇，包括關稅、逃犯移交和出口管制。因此去年中美貿易戰期間，美國對從中國進口的貨物加徵關稅的措施不適用於香港，香港特區護照持有人申請美國簽證也比中國護照持有人方便。同時，香港可以在美國一定的出口管制下，取得具敏感性的技術。

評級機構標凖普爾指出，雖然美國制裁對香港出口的影響較低，但如果措施擴至服務業，特別是金融業，對香港經濟的影響會更嚴重，甚至損害香港的經濟增長。

香港中文大學社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信形容，這種不確定性是目前對香港最大的打擊。

他接受香港媒體訪問時說，他認為未來半年會審視《美國──香港政策法》的條款，至於香港公司收購美國公司的待遇會否中國公司一樣等的具體內容都是未知之數，這是目前最影響香港的一點。