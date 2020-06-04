圖片版權 EPA Image caption 市民無視警方禁令，堅持到香港維多利亞公園參與悼念活動。

6月4日是天安門屠殺31週年。在《國家安全法》及疫情陰霾下，香港仍然是中國土地上唯一能夠舉辦大規模悼念活動的地方。

大批市民響應號召，在各區舉辦紀念「六四」的活動，他們在晚上亮起燭光或手機燈光，為1989年北京的死難者默哀和悼念。由於香港政府因應疫情禁止8人或以上的集會，但許多人是違反「限聚令」，堅持悼念。

三十年來堅持主辦「六四」燭光晚會的香港支聯會亦在違反禁令下，繼續在銅鑼灣維多利亞公園舉行集會，讓「六四」燭光再一次在這一天點亮。

集會人士除了高叫「平反六四」、「結束一黨專政」的等保留口號，今年加入了「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等不少「反送中」運動中的口號。

支聯會主席李卓人稱，《國安法》在香港實施後，市民可無法公開悼念「六四」，形容今年的情況是對未來的「預演」。他說，因為香港多地都有悼念活動，參加人數無法估計。

Image caption 今年香港市民仍然可以用悼念燭光點亮維園，但很多人擔心《國安法》實施後，悼念晚會將難以舉行。

「六四」與「反送中」的匯流

香港警方此前以疫情為由，發出反對支聯會舉辦的「六四」晚會禁令，但支聯會呼籲各界要堅持悼念。

6月4日傍晚，有香港市民推倒了當局設置在維園足球場的圍欄，走進足球場。

在晚上8時左右，參加者站滿各個足球場，但人與人之間保持一至兩米的距離，比往年疏落。參加集會的人帶上蠟燭，舉起「平反六四」、「結束一黨專政」等標語，在8時許為北京八九學運遇難者默哀。

過去幾年，香港年輕人因為反中情緒和本土意識的加強，又不滿支聯會的悼念過於行禮如儀，而杯葛"六四"晚會。

今年在香港維多利亞公園聚集的人數明顯不及去年30週年，但年輕人不在少數，因為香港經歷了一年的「反送中」示威，這次集會出現了更多「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「香港獨立」等不同的標語和口號，似乎標誌兩場相隔30年的政治運動匯聚在一起。

Image caption 集會人士高舉各種反修例的標語。

18歲的陳同學對BBC中文表示，過往並不了解「六四」，但經歷了「反送中」示威，他才發現「原來學習歷史這麼重要」。他說，香港的年輕人和北京當年的人一樣，都是擁抱民主自由的價值，但政權加以打壓，擔心香港示威會演變成北京「六四」鎮壓的翻版。

同為18歲的李同學也是首次參加「六四」晚會，他在人群中高舉「香港獨立」的旗幟。他說，過去一年，深切體會到中共政權的可怕，香港正經歷類似「六四」的事件，讓他對前景感到擔心。 他認為「港獨」在短期內不會發生，而是「長遠的夢想」，如今使用「港獨」旗是刻意顯示捍衛自己自由表達的權力。

民主派組織「香港眾志」副主席鄭家朗今年和自己的同學一起參加紀念，他認為「六四」也是年輕人的事，因為「大家面對的是同一個政權」，他預見香港的自由空間會越來越窄，但越受到打壓就越要反抗。他說。他想對「六四」受害者家屬說：「你們的堅持不會白費，我們會繼續抗爭下去。」

香港退休教師黃老師對BBC中文表示，「六四」是一件悲痛的慘劇，過去30年來都可以到維多利亞公園表達自己的感受，但今年在這個環境下沒法和以前一樣暢所欲言，她感到很難過。

她不滿過去一年香港警方對待示威者的做法，擔心中國政府推動港版《國安法》，會令香港走向「一國一制」，失去言論自由和人權，變成另一個普通中國城市。 對於「反送中」示威一度演變成暴力衝突，她呼籲，年輕人要改變抗爭的方式，不能夠犧牲自己的生命和前途，「沒有一場運動是幾個月就會成功」，但只要生存下去，維持心中的火，才會有希望。

另一名市民魯先生表示，就算中港政府用各種不同方式禁止香港人悼念「六四」，都不會成功。他說，「封到我們的口，也不會封到我們的心，這是表面上不讓我們說，但不等於我們會忘記、放下」。

他形容「六四」是未完成的抗爭，這種精神散播到不同的地方。 但現在中國大陸很多新一代，不一定知道「六四」發生什麼事情，或是不敢提，但香港是唯一一個地方，仍然清楚記得事件真相，香港人會繼續這場抗爭。

Image caption 旺角亦有幾百人集會。

Image caption 香港各區都有悼念活動。

除了維多利亞公園外，香港旺角、尖沙咀、荃灣、青衣、葵芳、屯門、大圍等多個區分，都有悼念「六四」的活動，出席人數由幾百人到上近千人不等，是首次「六四」悼念活動在香港「遍地開花」。各區活動大致平靜，除了在旺角區，有示威者衝出馬路堵塞交通，而一度與警方發生衝突，警方稱因應現場情況使用最低武力，制服涉案疑犯。

台灣人：香港若不能悼念「六四」，台灣來做

Image caption 台灣也有悼念活動。

在台灣，台北的自由廣場亦舉辦了悼念「六四」的活動，主辦方稱有3000人參與。

32歲的參加者林雅慧對BBC中文表示，這幾年她感受到國際間對台灣的排擠，無法參加國際組織，感覺被孤立，覺得沒辦法忍受這樣的狀況； 得知香港可能無法舉行紀念活動的消息，她對BBC中文說：「很絶望，因此來參加活動，也是幫他們參加。」

原香港銅鑼灣書店店長林榮基近日在台北重開書店，他特意提早打烊，到台北自由廣場參加「六四」紀念活動。他認為，香港連舉辦「六四」紀念活動都不行，還能做什麼？「香港還有言論自由嗎？」針對港版《國安法》，他表示，是否通過與否對他來講沒什麼差別，這是中共做給大陸人看的，證明他們依法辦事，維持政權穩定，「很多年都是這樣，沒意思」。

台灣總統蔡英文早前在社交網站發表文章，呼籲中國大陸當局不要再隱瞞天安門事件的歷史。

你的器材不支持播放多媒體材料 一場學生運動，為何以武力鎮壓結尾？

中國依舊限制「六四」消息

「六四」週年紀念日，中共加強大陸的社交媒體的管控，在微博、豆瓣等公共討論平台幾乎看不到任何有關「六四」的字眼。

在中國最大的開放社交媒體新浪微博上，「六四」、「八九」、「天安門」、「維園」、「31年」等詞語均被列入審查關鍵詞。發佈這些相關詞或被直接提醒「存在違反相關法律法規」的信息，或看似發佈後但只對自己可見。新浪微博還取消了蠟燭的表情。

與中國大陸的一片噤聲形成鮮明對比的是香港的密集討論。從周四早上開始，「六四」便在門戶網站雅虎（Yahoo）成為熱門搜尋內容。在搜索引擎Google上，「六四」登上檢索趨勢的榜首。

各國關注香港能否舉辦悼念活動

歐美各國對香港當局以新型肺炎疫情為由禁止大型悼念活動表達關注。

其中，美國國務卿蓬佩奧批評北京政府的做法，形容中共希望透過禁令奪去「香港人發聲和選擇的機會」。

歐盟發言人也形容香港悼念「六四」事件是當地保障言論自由的重要指標，指出香港近日局勢發展，令香港政府更需要「明確表明它會保障權利和自由」。

美國、英國、澳洲等國的駐港領事館分別在各自的官方社交網站帳號發表文章，悼念「六四」事件。

有香港觀察人士分析認為，香港警方當天沒有採取行動，是想向外界釋出信號，表明香港仍能舉辦「六四」悼念活動，香港「一國兩制」沒有改變。 但《國安法》實施後，明年是否能夠繼續這麼做並高叫口號，是讓很多香港人擔心的事情。