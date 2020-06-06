圖片版權 LOCPG HK Image caption 高雄市長韓國瑜拜會中國在香港的中聯辦主任引發爭議，他回應「歪嘴雞不需要挑米吃」。

台灣高雄市周六（6月6日）投票決定是否將罷免高雄市長韓國瑜。綜合台灣媒體民調顯示，此次罷免案成功機會較高，韓國瑜因此可能會成為台灣政治史上首位被選民投票罷免的民選政治人物。

根據台灣法律，此次罷免案，需要有超過25%的高雄市選民同意（約57萬票），並且同意罷免票數高於「不同意罷免」票數方能罷免韓國瑜市長。

台灣東海大學政治學系副教授張峻豪接受BBC中文採訪時稱，韓國瑜兩年內意外崛起成台灣最重要的政治人物，到面對罷免困境，除了他當上市長的施政風格引發爭議之外，他抹不去的「親中」立場，讓其在台灣的歡迎度遞減。

不過，也有許多高雄市民肯定韓國瑜的施政，認為罷免案消耗社會資源。

韓國瑜光環褪色

自2018年底，代表國民黨參加台灣第二大城高雄市的市長選舉之後，韓國瑜從沒有公職在身，知名度不高的「半退休」政治人物，意外颳起被稱為「韓流」的政治旋風，席捲全台灣。韓國瑜以「庶民」自居，輔以民粹的政治語言「高雄發大財」的口號，擊敗了在高雄市執政數十年的民進黨，成為台灣最受矚目的政治人物。

然而，韓國瑜的政治光環，在他當選高雄市長之後不久，開始急速褪色。首先是在市政上面，他屢次發言吸引台灣媒體眼光，但負面大於正面，尤其在市政方面的表現面對殘酷的檢視。他被批評時常遲到或請假，面對批評或檢視使用的民粹語言，曾在選舉期間被讚喻為「接地氣」。但成為地方行政首長後他的語言風格開始變化，加上他數次突然請假，或時有遲到的表現，開始被批評為「不認真」。

圖片版權 KAOHSIUNG CITY GOVERNMENT Image caption 韓國瑜2019年與香港特首林鄭月娥見面。

張峻豪解釋，「韓式風格」在施政上會令市民感到無所適從。 舉例來說，在被問及要不要選總統，韓國瑜表示在「選不選之間」；控訴被他人竊聽之後，後來改口稱竊聽器在「裝跟沒裝之間」。此外，韓國瑜在競選期間承諾到南海海域挖石油，後來稱這政策沒有「沒有白紙黑字」，不算正式承諾。

張峻豪分析，這種個人特質對於推動市政弊大於利，給人無法信任之感，選民的不滿意度開始增加，甚至在韓國瑜參選總統之後急速升高。

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今年30多歲、來自高雄軍人家庭的王小姐告訴BBC中文說：「我們當初都很支持他，還從台北迴高雄投票，但是他當了高雄市長後，真的不知道為什麼他還去選總統。誠信很重要，不管他市政在好，我都不會再相信他......」

根據台媒《美麗島電子報》民調表示，民眾不信任韓國瑜的比例從2019年2月份的逾27%上升到了11月份的約57%。韓國瑜在獨立選民中的支持率從2019年2月份的41%下降到12月份的不到15%。

中國因素

不過，外界分析，韓國瑜的兩岸立場，一直無法脫離「親中」色彩。但依靠中國紅利的政策，在2019年香港示威發生後，變成對韓國瑜不利的因素。他參與市長選舉勝選的口號「貨出去（中國大陸），人（陸客）進來，高雄發大財」，曾帶給依賴觀光業以及台商的市民許多夢想。

張峻豪強調，韓國瑜最致命的「親中」標籤很難拿掉。「因為韓上任就前往香港入中聯辦並拜訪林鄭月娥沒多久後，香港反對《逃犯條例》修訂的示威活動意外爆發，讓民眾質疑韓國瑜的兩岸立場，成為他在台灣歡迎度急墜的關鍵原因，」張峻豪說。

你的器材不支持播放多媒體材料 高雄市長韓國瑜港澳之旅訪中聯辦惹爭議。

事實上，韓國瑜似乎沒有意識到，兩岸問題在2019年一月開始有所變化，並開始影響台灣政治以及總統大選。

2019年1月2日，中國最高領導人習近平對台北拋出「一國兩制，台灣方案」的喊話，蔡英文當天並立即回應拒絶，讓蔡英文頹靡的聲勢開始停損。彼時，韓國瑜並未發現，台灣民眾對北京的招喚有所不滿，針對習近平的喊話沒有沒有明確的回應。

2019年3月底，韓國瑜又開始拜訪中國，之後前往香港，接受特首林鄭月娥的高規格接待，並成為首位踏入香港「中聯辦」的台灣地方首長。「但運氣不好的是，香港反修例示威不久後爆發並成為國際事件，韓國瑜之後很難洗刷他在兩岸立場上『親中』的形象，」張峻豪強調。

6月初，香港首次有百萬人上街遊行反對《逃犯條例》修訂案。遊行隔日，韓國瑜面對台灣媒體詢問此事看法時，以「我不知道，我不曉得」響應，被媒體評論為閃躲問題。

此外， 2019年10月，台灣總統選戰正酣，韓國瑜陣營的「國政顧問團」成員、台灣政治大學教授邱坤玄，公開批評香港示威群眾「暴民」，並讚揚香港警察克制的講法引起議論，對韓國瑜選情並未加分。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港出席造勢活動的「韓粉」談韓國瑜印象

2020年總統大選，韓國瑜選舉拿下約38%的得票數，敗給蔡英文，後者拿下57%，勝出韓國瑜約265萬票。

台灣中央研究院研究員鮑彤（Nathan F. Batto）在《紐約時報》撰文分析稱， 台灣人對台灣主權受到威脅的憂慮是今年台灣總統大選結果的關鍵因素。「但是民進黨說服了選民，韓國瑜是一個糟糕的民粹主義者，」他解釋道。

張峻豪則告訴BBC中文，「韓國瑜的問題，也是國民黨的問題」，意即目睹韓國瑜的光環褪色，國民黨如何能在兩岸路線上調整，說服選民對其路線安心是該黨的棘手問題。

國民黨未來

外界分析，韓國瑜總統選舉敗在「討厭韓國瑜」加上「討厭共產黨」兩因素。這兩個因素現在都還粘貼在國民黨身上，但國民黨對於"討厭韓國瑜"興起的罷韓活動，仍為韓國瑜辯護。

張峻豪分析，韓國瑜雖然敗給民進黨，在高雄的執政也讓他光環褪色，但是他同意，韓國瑜仍然在總統選舉時保住了38%的支持率，他的忠實支持者「韓粉」對韓國瑜仍然支持，預料將協助韓國瑜在國民黨內未來的權力爭鬥或路線之爭，他認為韓國瑜就算離開高雄市，也不會立即退出政治。