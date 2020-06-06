圖片版權 Getty Images Image caption 自6月1日起，遊客允許前往澳大利亞的新南威爾士州地區度假。

中國發佈針對澳大利亞旅遊警告, 稱由於受到新冠肺炎疫情的影響， 提醒中國遊客切實提高安全防範意識，「切勿前往澳大利亞旅遊」。

這是繼中國對澳洲的大麥和牛肉採取進口限制之後針對該國的又一舉動，讓已經惡化的中澳關係再蒙陰影。

但中國文化和旅遊部6月5日發佈訊息沒有給出涉及「種族歧視言行和暴力行為」的例子。

你的器材不支持播放多媒體材料 因膚色不同遭襲擊的亞裔留學生

根據澳洲媒體報道，今年4月，兩名就讀墨爾本大學的華裔國際學生在墨爾本中央商業區先被言語攻擊，隨後受到暴力襲擊。施暴者在一名學生試圖保護自己時反覆猛擊對方頭部，並將她拖到地上用腳踢。

根據澳洲廣播公司中文的報道，4月底，一家居住在澳大利亞維多利亞州（Victoria）的華裔家庭連續兩天受到攻擊，包括被投擲石子，以及車庫被噴侮辱的文字。

在中國武漢首先爆發的新冠病毒疫情傳遍全球後，針對華裔，甚至亞裔的偏見和歧視陡升，但這不僅限於澳洲，在美國、英國、法國、德國在內的許多國家都有發生。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞的新冠感染率下降，各地陸續放寬限制。

澳中交惡

澳大利亞副總理麥科馬克（Michael McCormack）表示，中國對澳大利亞的指責是基於「虛假信息」。

麥科馬克說，中國警告澳大利亞對遊客進行種族主義攻擊是一個「有爭議的問題」，因為邊境目前仍處於關閉狀態。

他說：「中國人民知道這是旅遊的好地方。」他還說，澳大利亞的文化包容且尊重他人。

中國是澳大利亞最大的遊客來源地。根據澳大利亞統計局2019年中旬發佈的數字，過去一年有超過143萬遊客從中國到澳大利亞，佔該國國際遊客總數的15%。澳大利亞旅遊局中國區總經理胡敬雯稱，這些中國遊客在澳大利亞的消費超過120億澳幣，佔全部消費的27%。

澳大利亞工黨住房事務發言人賈森•克萊爾（Jason Clare）告訴澳州廣播公司，「疫情期間種族傷害的確有上升」。但他說，澳大利亞是世界上最安全的國家之一。

克萊爾說：「邊境還可能關閉一段時間。但是我可以代表所有旅遊經營者肯定地說，我們想在安全的情況下讓遊客回來。因此我希望兩國政府合作，以確保當我們再次開放邊境時，能重新吸引中國遊客。」

澳大利亞政府議員傑森•法林斯基（Jason Falinski）表示，澳中關係緊張，這是兩國需要解決的問題。

中國 5月對澳大利亞進口的大麥加徵80%的反傾銷稅和反補貼稅。澳洲是中國最大的大麥供應國，此舉據估影響規模十億美元的貿易。

中國上月還以檢驗檢疫要求為由，禁止四家澳洲牛肉出口商向中國出口牛肉。據報， 這四家出口商出口的牛肉佔澳洲向中國出口牛肉總額的35%。

澳洲政府在4月呼籲國際社會，針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查，並認為世界衛生組織（WHO)不應參與其中。

中國駐澳洲大使成競業隨後警告，澳洲要求獨立調查的行為相當危險，並說北京可以採取措施，令中國人民不買澳洲的產品，不到澳洲旅行。

北京當局否認加徵關稅的措施是對澳洲進行報復。