圖片版權 Reuters Image caption 2004年郝海東在綠茵場上發飆

郝海東，一代中國球迷的集體記憶。

綠茵場上，他曾屢次創下「中國第一」；場下，他以敢言獲「大炮」綽號、圈粉無數。

近日，這位昔日中國足壇的鋒線宿將再次出現在聚光燈下：在政壇發起攻勢、引起巨大衝擊波。

郝海東做了什麼？

圖片版權 Alamy Image caption 郝海東在視頻中宣讀聲明

簡言之，大力、主動出擊：聲明呼籲推翻中共。

郝海東此番「攻勢」頗有看點：

1．視頻亮相：超過20分鐘，郝親身出境，極為公開、高調；

2．措詞強硬：激烈抨擊中共，宣稱要建立"新中國聯邦"；

3．時機敏感：視頻發表於6月4日「天安門事件」31週年紀念日；

4．並非「單刀」：油管視頻顯示，郝海東此場賽事的「隊友」可能包括流亡海外的富翁郭文貴和特朗普總統前首席戰略師班儂；

5．夫妻同心：郝海東的妻子、中國前著名羽毛球選手葉釗穎出鏡配合。

視頻還指責北京用新冠病毒在世界打生物戰，但郝海東沒有出示任何證據。

目前我們並不清楚，這段發佈在油管上的視頻是何時、何地、何人製作。但是郝海東此前曾不止一次在自己的社媒秀出他在西班牙的照片。

葉釗穎在微博曾經提及，她2018年在西班牙一個羽毛球俱樂部打球。

「下半場」可能發生什麼？

郝海東如此高調、強硬的視頻，發表後引起從中國網民（儘管油管在中國被封，但翻牆渠道總是可以找到的）到西方主流媒體的普遍關注和強烈反響。

周五（5日），中國外交部例行新聞發佈會上有記者問及郝海東事件時，發言人耿爽回復，對這類「荒唐的演說和鬧劇，我沒興趣評論。」

跡象顯示，中國「有關部門」採取行動，已經全網「蒸發」郝海東故事。比如，他擁有750萬粉絲的微博立刻沒了蹤影，葉釗穎的頻道也同時消失。

不過，中國互聯網監管部門並沒有解釋這樣做的原因，而且，根本沒有提及上文所說的那段視頻。

此後，郝海東轉戰推特，開通自己的頻道，自稱：「亞洲第一前鋒；國家隊進球記錄保持者；微信、微博被封，以後推特交流！」

截至周六（6日）倫敦時間中午，郝海東推特@haohaidong1970已經圈得40餘萬人跟蹤。

郝海東還發推「感謝大家的留言、關注」，並說「大家可以關注我的油管賬戶，我會不定期更新視頻。」

為什麼突然發力？

這個問題，恐怕只有當事人自己才能給出權威解釋。郝海東自己迄今還沒有細談，我們只能旁觀等待。

郝海東雖然因為耿直、敢言獲得綽號「大炮」，但是，之前他公開發聲，大多集中於他目睹的中國足球圈的黑暗和其他一些公眾、社會性問題，鮮有評論中共政績、執政合法性等極端嚴肅話題，也沒有見過其他「顛覆性」言論。

郝海東在自己的頻道表示，將和妻子一道「為了信仰和自由而奮鬥」。但是，此次他發力之迅猛，令許多人頗感撓頭，一時間，網上評論無數，但郝海東不出面，這些評論也只能是：猜測。

唯一可以肯定的是，郝海東的「進攻」將讓他處於北京的「嚴密監視和防守」之下。

誰是郝海東和葉釗穎？

或許，回顧一下郝海東和妻子葉釗穎的成長經歷、職業生涯，有助於幫助我們理解這對夫妻的心路。

郝海東生於1970年，少年得志，10歲進入中國人民解放軍八一少年隊，開啟足球職業生涯第一步。之後他曾先後效力於八一隊和大連實德。

1990年代的中國，足球是無人可敵的第一運動。那時郝海東恰好處於職業生涯的巔峰，在球場上做前鋒呼風喚雨，業績優秀。迄今為止，郝海東依然保持中國男足國家隊總進球數歷史第一的桂冠。

中國男足2001年首次、也是唯一一次打入世界杯決賽圈，郝海東立下汗馬功勞。

不要忘記，當年男足出線、加入世貿和申奧成功是北京眼中的中國三大成就，郝海東因此應該說是「體制內」的功臣。

職業生涯晚期，郝海東2005年轉會英超謝菲爾德，但僅在英國足壇亮相一次：足總杯決賽中作替補，沒有出場機會。該場比賽謝菲爾德敗北。此後不久，郝海東掛靴，返回中國。

香港人可能記得，2003年薩斯疫情後，郝海東和大連實德幾名隊友加盟香港聯隊，和世界頂級的皇馬隊在香港踢了一場友誼賽。

圖片版權 Reuters

葉釗穎也是中國體壇的爭議人物。

她是著名羽毛球運動員，常年是中國的女單一號，曾獲得世界羽毛球錦標賽女單冠軍。

但是，她引起關注的另外一個故事是，葉釗穎曾爆料，2000年悉尼奧運會，中國隊總教練葉永波讓她在半決賽中輸給隊友，以爭取中國隊最大可能奪金。

葉釗穎說，自己很難過，但無奈聽命。最後，中國隊得了金牌，葉釗穎只拿到銅牌。奧運後，年僅26歲的她宣佈，「別無選擇」只能退役。

或許從中也可看出，葉釗穎和老公郝海東同樣性格耿直。