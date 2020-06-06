圖片版權 Xinhua Image caption 2016年底解放軍的轟6戰略轟炸機曾沿包圍南海的「九段線」飛行，宣誓主權

最近台灣官員對中國可能建立南海防空識別區(ADIZ)發出警告。評論認為北京正努力建構框架，為實行控制南海作凖備。

英國《每日快報》報道說，中國在南海一些島礁上建造碉堡設施說明中國凖備建造防禦設施，對付「空中和導彈打擊」，加劇了人們對潛在衝突的猜測，甚至擔心發生大戰。

此前日本時報報道引述南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員奧利•索薩（Olli Suorsa）的話說，美國B-1B轟炸機5月在南海進行了「對南沙群島中國人工島礁進行模擬巡航導彈攻擊」的訓練飛行。

台灣擔心

圖片版權 Reuters Image caption 5月美國空軍的B-1B戰略轟炸機數次在南沙群島中國人工島礁附近進行訓練飛行

上月台灣的《中國時報》報道，台灣國安局長邱國正5月7日在立法院說，中國大陸要設立南海防空識別區。他說南海防空識別區將大於東海防空識別區，大陸已經在西沙設立行政區，下一步就是建立防空識別區。

中評社報道認為，最近美國軍艦和軍機加強了在南海地區的巡航行動，令美中南海對峙局面更加緊張，因此提升了在南海設立防空識別區的迫切性。

2013年中國宣佈設立東海防空識別區後一段時間內，許多媒體報道了關於中國計劃在南海設立防空識別區的猜測。2016年美國官員表示，美國已經警告中國說，如果中國要在南海設立防空識別區，美國將不予承認。

台灣官員擔心，如果中國大陸在南海設立防空識別區，台灣控制的太平島會處於「危險」境地，另外台灣本島也會被大陸控制區三面包圍。

猶豫不決

《南華早報》5月底的報道引述中國軍方消息人士說，2010年以後北京一直在計劃在南海設立防空識別區。不願透露姓名的消息人士說，中國計劃的南海防空識別區將覆蓋東沙群島,、西沙群島和南沙群島。

但是報道引述另外一位軍方消息人士的話說，南海比東海大，建立南海防空識別區進行巡邏需要更多資源，因為存在技術方面的原因，以及政治和外交考慮，所以中國一直沒有下決心宣佈設立南海防空識別區。

美國智庫戰略與國際研究中心亞洲海事透明倡議主任格雷格•波林（Greg Poling）認為，中國官員討論南海防空識別區僅僅是「中國戰狼外交官炫耀力量的做法」，中國要建立南海防空識別區受到能力限制。

不過格雷格•波林在美國海軍研究所新聞(USNI)的報道中說，中國遲早會在南海進行相關的部署，因為中國軍隊在南海建立了相應的基礎設施，中國「不會毫無理由地建造72個噴氣戰鬥機的機庫」。

他說，「不過很難知道他們如何能夠實際地進行海空識別區執法——那是個規模龐大的任務，要在南海維持空中力量，在那種情況下要一直保持飛機的良好狀態。」

西沙種植

圖片版權 GOOGLE/DIGITAL GLOBE Image caption 西沙群島處於中國實際控制下，歸海南省三沙市管轄。三沙市政府位於西沙群島的永興島

美國海軍研究所新聞(USNI)文章的作者沃納（Ben Werner）說，中國所謂「九段線」內的南海最遠距離中國大陸將近1700公里，因此中國的主權要求並不符合有關國際法規定。

沃納在文章中引述了新德里國家海洋基金的負責人、印度前海軍艦長帕爾馬爾（Sarabjeet Parmar）的觀點。六月初帕爾馬爾在美國海軍學院舉行的網絡討論中說，西沙群島對中國南海主權立場的重要性增加，他特別提到了影響中國南海主權地位的農業因素。

2017年中國國國防部網站就報道過，西沙群島永興島上的駐軍利用新科技搞蔬菜種植大棚，實現蔬菜自給的消息。帕爾馬爾強調中國在西沙群島上進行種植具有重要意義。

他說，「種莊稼，首先要有土壤，一些人認為在西沙群島上發生了農業革命，所以才能這麼做」。「當然，還需要水。」

按照聯合國海洋法公約規定，任何不能維持人類居住和經濟生活的礁石「不具有專屬經濟區或大陸架」。

帕爾馬爾因此認為種植作物為中國提供了某種「主權認證」，將鞏固中國對南海的主權要求。