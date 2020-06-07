韓國瑜被罷免當晚高雄市議會議長墜樓身亡 各界呼籲冷靜

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國瑜罷免案通過當晚高雄市議會議長許崑源墜樓身亡

台灣高雄市長韓國瑜罷免案通過後當天晚上，長期支持他的高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，消息震驚台灣社會。

高雄市警方表示，許崑源是在6日晚間接近9點時，從自家17樓住處墜樓身亡，至於墜樓原因，警方還在調查當中。

2018年挾著「韓流」高人氣為國民黨「光復」高雄，贏得高雄市長的韓國瑜，就任沒多久就於2019年「帶職參選」總統大選最終落敗，又被公民團體提出的罷免案成功罷免。

韓國瑜罷免案開票結果顯示，同意罷免韓國瑜的有將近94萬票，比韓國瑜2018年當選高雄市長時得到的89萬票還多。

長期支持

現年63歲的許崑源，曾經擔任七屆高雄市議員，兩屆高雄市議會議長，與韓國瑜一樣都是國民黨籍政治人物。

自從韓國瑜調派至高雄出任高雄市黨部主委起，許崑源就以長期累積的地方政治資源力挺韓國瑜在高雄發展。

據報道，許崑源去年身體不適，住院檢查發現有小中風，多數時間在家休養。

在韓國瑜被罷免開票結果確定後，許崑源在個人臉書上寫下「這一次，誰會是贏家？」短短幾字，抒發內心感觸，而這也成為他生前最後的留言。

呼籲冷靜

韓國瑜在得知許崑源墜樓身亡後表示，「非常非常悲痛，無法用任何言語來表達心理感受，請大家務必冷靜。」

國民黨主席江啟臣聞訊後向家屬表示無限哀悼，他說罷免的過程激化仍未平息，議長驟然離世讓人憂心社會對立加劇，希望悲劇就此終止。

民進黨也對這起不幸事件表示震驚，並呼籲各界尊重亡者與家屬，不應隨意臆測評論，靜待警方進一步釐清相關情形。