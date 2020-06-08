肺炎疫情：台灣如何利用網絡黑客防疫

班機直飛武漢，2400萬人口多數集中在人口稠密的城市，在新冠病毒剛爆發之際，台灣面對的情況似乎十分嚴峻。

但是，迄今為止（2020年6月8日），在台灣，新冠肺炎僅奪走7人生命，同時沒有出現過全境封鎖。

台灣領導者認為口罩扮演了關鍵角色，但原因恐非你所想像的那樣。

負責信息科技的台灣政務委員唐鳳表示：「口罩的功用首先是提醒我們要正確洗手，其次避免手去碰觸口腔，這是佩戴口罩的主要益處。」

自1950年代以來，台灣人出於健康和其他原因開始佩戴口罩。但2020年新冠病毒的散播引發了口罩搶購潮。為了平衡供給需求，政府與民間廠商合作，將口罩的生產量增加，從每天200萬個增加到2000萬個。

藥房和便利商店排起長隊，這本身就有病毒傳染的風險。因此，政府決定應公開提供有關每個地點口罩庫存水平的數據。唐鳳負責的部門便啟動了一個平台，讓每個口罩供應商都可以隨時更新其庫存數量。

然後，與台灣政府建立了多年牢固關係的黑客（駭客）社區介入了。

它開始利用已公開的數據來構建一系列的口罩實時地圖。

Image caption 黑客創建了實時地圖顯示口罩庫存數量。

這些地圖為民眾提供了最新信息，告知他們可以在離家或工作地點的哪些地方找到口罩，以及商家的口罩庫存量。

互信

隨著口罩地圖的普及，更多的黑客團隊加入其中，並為視力障礙的用戶添加了「語音使用」功能。

至今，超過1000萬的人使用了這個口罩地圖應用程序。

唐鳳表示，結果是，如今只有少數人不配戴口罩出門，後者也會「感到社會壓力」。 她補充說：「這是黑客第一次真正感到自己像是從事公務資訊工程的設計師。」

「因為此次我們（黑客）實非信任人民，而人民反饋信任給我們。」

不過，台灣政府與民眾之間的關係並不總是那麼順利。

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唐鳳解釋，2003年發生的非典疫情（SARS 沙士），當時社會是「十分混亂」。部分原因是中央政府當時未能建立一個中央機構來協調應對措施。

政府之後汲取教訓，於2004年成立了國家衛生指揮中心，確保在未來的危機中，政府機構能夠更好地合作。他們還命令將個人防護設備（PPE）的庫存保持在足以應對任何未來大流行病初期的水平。

2014年，台灣內部政治角力激烈，當時許多民眾衝進並佔領立法院抗議「服貿」法條。抗議者認為這法案若通過，將讓台灣過度接近中國。該次政治示威被稱為「太陽花革命」，因為抗議者將向日葵作為希望象徵。

他們當中便有一群來自民間的黑客，他們合作開發了一些軟體程序，希望運用數據協助解決社會面臨的挑戰。

台灣政府之後邀請他們通過眾包（crowdsource）和分析民眾意見，以更好地影響法律的制定。

Image caption 軟件工程師唐鳳2016年開始在台灣政府擔任政務委員。

唐鳳（在當時也是一名公民黑客），現在認為台灣政府能迅速對付冠狀病毒之威脅，部分原因是因為過去的危機，使台灣政府提高了應對能力。

因此，當12月底凌晨，當一個「網民」在台灣類似Reddit的網路論壇張貼武漢傳出類似SARS疫情的警訊貼文時，台灣民眾開始表示關切，政府也立即關注此事。該警訊後來證明是參考武漢在地醫生李文亮發出的信息，後者當時讓全世界首次意識到Covid-19病毒。

此後不久，台灣開始對於自武漢返台，並有健康異狀的民眾進行測試與追蹤。 這些工作最後起了作用，台灣有效控制住了疫情。

和假信息賽跑

台灣之所以能夠控制住肺炎疫情，還有其他原因。

Image caption 地鐵站裏檢測體溫的儀器

不久前，台灣前副總統，同時也是知名流行病學家陳建仁向英國議員解釋，精心設計的追蹤聯繫系統，以及對入境遊客實行嚴格的隔離規定也是防疫大功臣。

但陳建仁也強調，島上「十分民主」的特質，以及其衛生官員為贏得公眾信任所做的努力，是台灣防疫成功之關鍵因素。

當地掌權者不僅回應公民，而且亦響應後者共享的網絡迷因（meme）和其他信息。它幫助政府反駁了虛假信息：譬如製造口罩的材料與廁紙相同。 回應這假信息，台灣行政院長蘇貞昌當時發佈了一個自嘲的卡通片，作為卡通主角蘇搖晃臀部，同時解釋了製造廁紙和口罩材料的不同。

唐鳳稱：「這在網路上大肆流傳。因為政府的策略是以幽默戰勝謠言（Humour over Rumour）。」

該策略使用像推特上吸睛且簡短的貼文，這些帖子希望在網上能比假信息傳播的更快。唐鳳解釋：「多數人有機會在讀到絡謠言之前，就先讀到澄清信息。」

她又開玩笑稱：「那麼他們將具有群體免疫力(herd immunity)，或者，如果是先讀到網絡迷因，則具有書呆子免疫力（nerd immunity）」。

唐鳳表示，在其他國家對政府的信任日漸衰弱之際，對台灣而言，如果第二波疫情襲來，卻反而可以採取一種自上而下的方法。但她補充說，但是「這決策必須由整個社會決定」。