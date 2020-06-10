中國港澳辦副主任張曉明闡述香港「政治問題」 北京話鋒突變傳遞什麼信號

圖片版權 Getty Images Image caption 曾任香港中聯辦主任的張曉明在香港示威爆發後期從中國國務院港澳事務辦公室主任被降職為副主任。

中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明周一（6月8日）稱，香港面臨的主要問題是「政治問題」，並將許多香港爭議事件的本質歸結為「內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立」。相對於一直以來中國官方將香港緊張局勢根源歸咎於經濟及民生問題的表述，張曉明的話語發生了徹底轉變。

「香港的主要問題不是經濟問題，也不是困擾基層民眾的住房、就業等民生問題，或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題，而是政治問題。」 張曉明在紀念香港《基本法》頒布30週年網絡研討會上說。

張曉明發表談話也正逢香港反修例抗議運動一週年之際。中國政府在5月的「兩會」上通過決定，繞過香港立法會制定香港《國安法》。美國則在5月底宣佈將撤銷香港的特殊貿易地位，並制裁涉嫌侵害香港自由的中國和香港官員。

分析人士認為，張曉明的話意在傳遞，北京將採取強有力的政治措施處理香港事務。

「經濟問題」轉向「政治問題」

在持續半年多的香港示威抗議活動中，中國官方媒體的很多分析認為，樓價高企、貧富差距大、階級固化等經濟和社會問題是引發抗議的主要原因。官媒新華社去年10月發表評論文章稱，住房問題是香港「最突出、最迫切、最讓人詬病」的問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月9日，香港示威者在中環紀念「反送中」抗議一週年。

香港特首林鄭月娥在去年10月最新發佈的施政報告中，將重點放在民生政策上，提出加強福利、改善醫療等多項措施。去年11月，中央政府還公布了16項支持香港居民到大灣區發展的新措施。

不過，示威者堅持要求完全撤回《逃犯條例》修訂草案、撤回暴動定性、成立獨立調查委員會調查警民衝突、實現立法會和行政長官雙普選，並稱之為「五大訴求」。這些訴求和住房民生並無直接關聯。

而中國政府和香港政府在這些政治訴求上並沒有全面讓步，而是不斷強調「止暴制亂」，用強力手段來解決抗爭。

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在美國的獨立學者胡平說，中國官方在言辭上從「經濟問題」轉為「政治問題」意味著「北京將進一步強化對香港的控制和打壓」。

他說，北京從經濟角度解讀香港問題，與1989年6月武力鎮壓民運後有相似之處。「當年『六四』之後，中國經濟顯著發展，抗議聲音減少，令北京以為，經濟是穩定社會的基石，而忽略了政治高壓才是這一切的基礎。」

胡平說，現在北京意識到，香港固然有其經濟問題，但單靠解決經濟問題不能夠消除人們在政治上的抗爭。

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香港有哪些「政治問題」

張曉明闡述說，關於香港「政治問題」的集中體現是，「在建設一個什麼樣的香港這個根本問題上，存在嚴重分歧甚至對立。」他說中央的目標是建設「一個真正實行 『一國兩制』、『港人治港』、高度自治並保持長期繁榮穩定的香港。」

他將矛頭指向「反對派和外部勢力」。認為他們企圖把香港變成「獨立或半獨立的政治實體」「反華反共的橋頭堡」以及「牽制和遏制中國發展的棋子」。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月9日，香港防暴警察在中環街頭部署。

近幾年來，香港社會不時出現一些爭議事件，包括反對推行國民教育，抵制「粵港澳大灣區」建設，以及拒絶取消剛過去的香港中學文憑考試中涉日均侵華歷史試題，等等。

張曉明指責上述事件被「高度政治化、泛政治化和民粹主義化」，他還譴責媒體對於中國的負面報道，稱所有這些的本質是「香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立」。

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胡平認為，香港在一些事件上爭執不下實屬正常，「這就是香港本來的樣貌」。現在的情況是，「一國」和「兩制」之間的張力越來越凸顯。不過，北京現在更強調「一國」，而不是「兩制」，因此將「傾向於控制香港，而不是放任自由」。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權在香港《明報》撰文稱，「國教難推、傳媒負面、試題風波、大灣區遇冷等問題各有成因，但如此上綱上線到搞亂香港、奪權、推翻政權、顛覆中共和中國特色社會主義制度，這怎會令人對國安法有信心？更不用奢望什麼人心回歸了。」

新一輪香港立法會選舉

張曉明引述鄧小平的話，稱香港局勢的發展到了「非中央出手不行」的地步。他認同中央此次出手是「香港反對派和激進分離勢力逼出來」。

呂秉權則認為，包括拖延一人一票選舉行政長官和立法會議席的「雙普選」、由中國人大常委會出台「831決定」政改方案、繞過香港立法會制定香港《國安法》等一系列措施，是北京背棄對香港人的民主承諾。因而，「香港人的抗爭都是逼出來的」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國駐港部隊2019年6月30日在香港昂船洲海軍基地舉行軍事表演。

香港接下來最重要的政治事件是9月立法會選舉。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，如果北京要從政治上控制香港，那麼影響立法會選舉將是首當其衝。

去年香港區議會選舉在抗議示威浪潮中舉行，民主派大獲全勝。吳木鑾認為，這令中央始料不及，相當於「敲響警鐘」。「接下來可能通過香港《國安法》界定一些紅線，更加主動地DQ（取消資格）議員。」

胡平也認為，接下來，北京可能會通過強化對香港建制派的控制，決定什麼人有資格當選立法會議員，什麼人當選之後可以保留而不被DQ。

另外，在美國，因非裔喬治‧佛洛伊德（George Floyd）在警員制服期間死亡而引發的大規模反種族主義及警察暴力的示威遊行仍在持續。胡平認為，這將減少美國政府對香港抗議運動中政府過度使用警力的譴責。加上包括李柱銘在內的民主派元老4月被捕，民主派在接下來的立法會選舉中形勢非常不利。

對國際形勢的研判

親北京的中國港澳研究會副會長劉兆佳在香港一個電台節目中說，中央不僅僅因為立法會選舉而推出《國安法》，而是對國際及香港形勢有了全面研判，「有全盤計劃逐步執行。」

吳木鑾認為，中央已經看到香港成為「新冷戰」的前沿，因此不再含蓄地講民生問題，而是直指政治矛盾。

他說，「在與美國為首的西方政治勢力博弈時，中央要讓香港『歸隊』，只允許傾向中國的政治勢力在香港活動。」

中美關係目前進入兩國建交以來的冰點。中國人大決定在香港訂立《國安法》之後，美國宣佈將撤銷有關香港的獨立貿易政策。吳木鑾認為，這意味著，「香港正在失去中美之間的橋樑作用。」

胡平認為，在中美衝突尖銳時，香港不可避免地成為兩國對抗的陣地，但雙方本來沒有很強的意圖要在香港問題上攤牌。因此，中美雙方都不會輕易對香港採取進一步措施，短期依然會維持目前的僵持狀態。