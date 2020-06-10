捷克棄北京親台北的最新大動作 挑戰中國政治紅線

圖片版權 AFP Image caption 布拉格市長賀瑞普1月與台北市長柯文哲簽署協定，宣佈布拉格與台北市結為姐妹城市

台灣與捷克關係在近年來不斷密切，布拉格做出一系列放棄北京，親近台北的動作，並表示「不能只會數錢」。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）宣佈將在8月率領商貿代表團訪問台灣，此前中國一直試圖施壓阻止維特齊訪台。

按照捷克憲法，捷克參議院議長的位階僅次於總統，如果順利成行，將是有史以來訪台最高層級的捷克官員，象徵兩國關係提升。

捷克參議院前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原定2月訪問台灣，但在出發前心臟病突發死亡。

捷克媒體後來爆料，就在柯佳洛心臟病發作前幾天，中國大使館曾經發信警告，如果柯佳洛執意訪問台灣，在中國的捷克企業，包括Skoda汽車和消費金融捷信集團（Home Credit）將會為此付出「慘痛代價」。

這封原本屬於機密的威脅信曝光後，引起捷克輿論一致撻伐，柯佳洛的親屬甚至指責中國的威脅是導致柯佳洛心臟病突發的原因之一。

守護核心價值

維特齊在宣佈訪問台灣的時候表示，他做出決定之前已經非常認真嚴肅的考慮過訪問台灣的正反兩面。

他表示，最後他決定訪問台灣有兩個因素：首先，他相信此行對捷克經濟、科技和文化等各方面的發展都有助益；其次，訪問台灣有助於維護民主國家來往的行為凖則，而這正是捷克國家價值的核心。

他說，捷克歷經1989年絲絨革命最終贏得自由，民主，獨立，法治和主權，這是捷克的價值核心，「要守護自己的原則和價值，還是要數錢？我選擇守護自己的原則和價值，如果我們只會數錢，遲早有一天我們會發現自己沒有任何價值。」

圖片版權 Getty Images Image caption 捷克總統澤曼長期與中國關係良好

台灣歡迎

維特齊宣佈訪問台灣，台灣政府表示誠摯歡迎。

立法院長游錫堃在臉書貼文表示，對維特齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣誓捷克的獨立自主，深感敬佩並誠摯歡迎。

此前，捷克參議院以壓倒性高票數通過決議案，指中國威脅阻止訪台是干涉捷克內政，支持議長維特齊率團訪問台灣。

但是捷克總統澤曼（Milos Zeman）長期以來一直與中國維持良好關係，也多次訪問中國。

澤曼的發言人批評維特齊訪問台灣的決定，捷克外長也重申捷克政府尊重一個中國政策。

布拉格市長

在維特齊宣佈訪台之前，捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）堅持廢除布拉格和北京締結姐妹城市協議的「一個中國」條款，並轉向與台北締結姐妹城市。

賀瑞普「友台」的立場激怒了中國政府，布拉格愛樂樂團原訂在中國的巡迴演出因此被取消，但賀瑞普並不以為意，在2019年訪問台灣，台北市長柯文哲也在今年1月訪問布拉格。

39歲的賀瑞普畢業於布拉格查理大學，2005年曾在台灣留學。他自稱自己是「台灣迷」。

此前他因為下令拆除了蘇聯元帥科涅夫的銅像，而有傳聞說俄羅斯要刺殺他，後來他受到警方保護。