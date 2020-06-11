日本要給釣魚島改名 台灣宜蘭縣議會搶先通過更名決議

圖片版權 Getty Images Image caption 釣魚台、釣魚島、尖閣諸島

在日本沖繩縣提案更改釣魚台地址後，台灣的宜蘭縣縣議會通過決議，將釣魚台更名為「頭城釣魚台」。

頭城是宜蘭縣的一個鎮，位於宜蘭縣最北端，也是宜蘭最早開發的地方，行政區下還轄有龜山島。

此前，日本沖繩縣石垣市提議將釣魚台（日本稱尖閣諸島）的行政區由「登野城」改為「登野城尖閣」。

消息傳出後，國民黨籍的宜蘭縣林姿妙和國民黨籍縣議員佔多數的縣議會都表示不滿，林姿妙製作「宜蘭縣頭城鎮釣魚台路1號」的門牌，並邀請台灣總統蔡英文「登島掛門牌」捍衛主權。

Image caption 中國、台灣和日本都宣稱釣魚台為其領土（Credit: BBC）

主權立場

對此爭議蔡英文表示，釣魚台是中華民國領土，這是台灣政府的一貫立場，她呼籲各方擱置爭議，共同開發，和平解決，維護區域穩定。

對於宜蘭縣長林姿妙的登島邀請，蔡英文表示感謝，承諾會依情勢審慎處理，確保主權立場和區域和平穩定。

台灣駐日本代表謝長廷表示，釣魚台主權屬於台灣，不會因為石垣市變更地址而改變，台、中、日三方主張釣魚台主權，這是各自表述，反對變更現狀。

據日本媒體報道，石垣市政府改地名主要是因為石垣市的街道有的住址也是登野城，將釣魚台行政區名加入「尖閣」二字可避免混淆。

爭議已久

有關釣魚台的爭議在台灣、中國和日本之間已經存在已久。

2012年，日本政府確定將釣魚台國有化，激起中國強烈抗議，引發中國反日示威，中國公務船在釣魚島海域常規化巡航，而日本海上保安廳也派遣艦艇驅逐中國船隻。

另一方面，台灣和日本進行交涉溝通後簽定台日漁業協議，解決雙方在附近海域的漁業糾紛，該協議並未涉及雙方對主權的主張。

台灣前總統李登輝曾經表示，釣魚台從過去到現在一直是日本領土，他的說法招致台灣朝野一致批評。