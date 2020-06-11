南沙群島熱點：菲律賓在中業島擴大基建
菲律賓最近公布在南沙群島有爭議島嶼上擴建設施，將加劇同北京的主權爭議。南沙有爭議島嶼軍事化加劇，成為美中軍事對抗的潛在熱點。
菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）說，中業島上已經建造了一個海灘坡道，方便艦船向島上運送建築設備。洛倫扎納說，「我們現在能夠開展計劃中的其他項目。島上的飛機跑道將得到修繕。」 他還形容說，這是菲律賓在菲律賓西海控制島嶼做出努力的「歷史性里程碑」。
今年2月菲律賓宣佈要終止與和美國簽訂的《訪問部隊協議》，但在6月初菲律賓外長表示要暫停協議終止過程，為美菲軍隊可以繼續進行軍演保留方便之門。
菲律賓南沙基建
周三（6月10日）洛倫扎納和菲律賓海軍西部司令戴維（Renato P.David）率領一個軍事團隊登上中業島。
菲律賓把這個長1500米，寬800米的島稱為派格阿薩島（Pag-asa）。菲律賓建成的海灘坡道位於島上飛機跑道的西端，方便運送大型設備和其他材料。
在沒有碼頭的情況下，海灘坡道還能讓船上的乘員直接登島，不用在500米外拋錨，乘小船在淺灘上航行登島。
報道說，這個施工3年完成的海灘坡道工程是為島上軍隊建造 "基礎支持系統"的第一步。洛倫扎納說，因為海灘坡道現在投入運行，下一步工作就能全面展開。
菲律賓計劃下一步開始修復被侵蝕的，沒有硬化的飛機跑道。接下來鋪設跑道和建停機坪，然後在為空軍建造其他設施。
派格阿薩島（中業島）現在是菲律賓卡拉揚市一個行政中心。島上大約有200菲律賓平民，是菲律賓控制的南沙群島中唯一有平民居住的島嶼。
根據菲律賓媒體對該島的報道，島上的設施包括市政廳，多功能大廳，健康中心，學校，水處理廠，工程建築，碼頭，通訊塔，軍營。
美中潛在衝突熱點
從中業島能夠看到中國在南邊20多公里的渚碧礁上建造的巨大的建築。中業島本來是南沙群島最大的自然島嶼之一。但與附近被擴建延長到6000米長的渚碧礁相比，已經相形見絀。
渚碧礁西南和東南不到200公里處分別是被中國填充擴大的永暑礁和美濟礁，美濟礁經過填充擴大已經成為南海中面積最大的島嶼。渚碧礁，永暑礁和美濟礁在南沙群島上呈三角形分佈，島上都建有飛機跑道。
戰略和國際研究中心下屬的亞洲海事透明倡議（AMTI）2016年公布衛星圖片顯示了在渚碧礁上修建的3000米長的飛機跑道和防禦設施，包括停放的戰鬥機。英國《衛報》報道說，從2016年開始中國在渚碧礁上部署了防空導彈。最近的報道說，中國在南沙群島上修建機場和雷達，旨在為設立南海防空識別區做凖備。
今年4月中國在南海設立了兩個行政區：西沙群島的西沙區和南沙群島的南沙區。中國在南海設立行政區，以及在永暑礁上設南沙區政府招致菲律賓反對。菲方認為永暑礁屬於菲律賓的卡拉揚群島。
數年前卡拉揚市長（Eugenio Bito-onon）曾對到訪的澳洲記者說，「我們把屬於我們的島群（菲律賓所謂的卡拉揚群島）稱作菲律賓的水下沙特」。他還說過南海的油氣資源足夠中國使用150年。
中菲在南沙群島的爭議島嶼一直被美國視為可能爆發衝突的熱點。去年美國首次明確表示在菲律賓受到第三方侵略的情況下，美國要履行對菲律賓的安全義務。
美國國務卿彭佩奧2019年3月在訪問馬尼拉時表示，「中國在南海修建島礁，進行軍事活動危及到菲律賓的主權，安全和經濟民生，也對美國構成威脅。」
他說南海是太平洋的一部分，菲律賓軍隊在那裏受到任何方面的武力攻擊，都會令美菲共同防務條約中規定的義務生效。
四方的領土要求
許多報道說，菲律賓在中業島上展開基建肯定會激怒中國。當問到派格阿薩島（中業島）上的建設工作是否會影響菲律賓與中國的關係時，菲律賓國防部長洛倫扎納回答說「應該不會，因為我們在這裏已經有很長時間了」，「我一直對之前的中國大使強調，我們從1960年代晚期就已經在這裏了。」
但是他承認，馬尼拉希望在菲律賓西海增加存在，至少在派格阿薩島上要增加存在。據英國《每日快報》引述他的話說，「這麼做的目的是把那裏發展成可以持續存在的社區。」
菲律賓國防部長說，「因為海軍空軍部隊駐扎在派格阿薩島，目前沒有計劃運送重型裝備在那裏搞軍事化。」
對中業島有領土要求的除了中國，還有越南和台灣。1930年到1933年在越南的法國殖民政府派遣海軍去南沙群島，當時也去了中業島。越南文獻記載，在1933年12月21日，印度支那總督讓•克勞泰默決定把南沙群島劃歸巴地頭頓省。
台灣稱中業島是台灣在南沙群島的第二大島。1946年國民政府派軍艦「中業」號去南沙群島宣示主權，中業島由此得名，並被台灣控制。
到1971年4月中業島的台灣中華民國駐軍撤到太平島躲避颱風，7月底中業島被菲律賓派軍佔領。台灣官方出版物稱，當時台灣在南海駐軍想出兵奪回中業島，但被政府制止。