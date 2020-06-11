圖片版權 AFP Image caption 菲律賓在中業島上完成了建造海灘坡道的過程，計劃在向島上運送設備物資進行進一步擴建

菲律賓最近公布在南沙群島有爭議島嶼上擴建設施，將加劇同北京的主權爭議。南沙有爭議島嶼軍事化加劇，成為美中軍事對抗的潛在熱點。

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）說，中業島上已經建造了一個海灘坡道，方便艦船向島上運送建築設備。洛倫扎納說，「我們現在能夠開展計劃中的其他項目。島上的飛機跑道將得到修繕。」 他還形容說，這是菲律賓在菲律賓西海控制島嶼做出努力的「歷史性里程碑」。

今年2月菲律賓宣佈要終止與和美國簽訂的《訪問部隊協議》，但在6月初菲律賓外長表示要暫停協議終止過程，為美菲軍隊可以繼續進行軍演保留方便之門。

菲律賓南沙基建

圖片版權 CSIS/AMTI Image caption 2016年美國亞洲海洋透明計劃公布的衛星圖片顯示中國在渚碧礁上修建的跑道和停放的戰鬥機

周三（6月10日）洛倫扎納和菲律賓海軍西部司令戴維（Renato P.David）率領一個軍事團隊登上中業島。

菲律賓把這個長1500米，寬800米的島稱為派格阿薩島（Pag-asa）。菲律賓建成的海灘坡道位於島上飛機跑道的西端，方便運送大型設備和其他材料。

在沒有碼頭的情況下，海灘坡道還能讓船上的乘員直接登島，不用在500米外拋錨，乘小船在淺灘上航行登島。

報道說，這個施工3年完成的海灘坡道工程是為島上軍隊建造 "基礎支持系統"的第一步。洛倫扎納說，因為海灘坡道現在投入運行，下一步工作就能全面展開。

菲律賓計劃下一步開始修復被侵蝕的，沒有硬化的飛機跑道。接下來鋪設跑道和建停機坪，然後在為空軍建造其他設施。

派格阿薩島（中業島）現在是菲律賓卡拉揚市一個行政中心。島上大約有200菲律賓平民，是菲律賓控制的南沙群島中唯一有平民居住的島嶼。

根據菲律賓媒體對該島的報道，島上的設施包括市政廳，多功能大廳，健康中心，學校，水處理廠，工程建築，碼頭，通訊塔，軍營。

美中潛在衝突熱點

圖片版權 AFP Image caption 6月初菲律賓外長表示要暫停美菲《訪問部隊協議》的終止過程，為兩國軍隊可以繼續進行軍演保留方便之門

從中業島能夠看到中國在南邊20多公里的渚碧礁上建造的巨大的建築。中業島本來是南沙群島最大的自然島嶼之一。但與附近被擴建延長到6000米長的渚碧礁相比，已經相形見絀。

渚碧礁西南和東南不到200公里處分別是被中國填充擴大的永暑礁和美濟礁，美濟礁經過填充擴大已經成為南海中面積最大的島嶼。渚碧礁，永暑礁和美濟礁在南沙群島上呈三角形分佈，島上都建有飛機跑道。

戰略和國際研究中心下屬的亞洲海事透明倡議（AMTI）2016年公布衛星圖片顯示了在渚碧礁上修建的3000米長的飛機跑道和防禦設施，包括停放的戰鬥機。英國《衛報》報道說，從2016年開始中國在渚碧礁上部署了防空導彈。最近的報道說，中國在南沙群島上修建機場和雷達，旨在為設立南海防空識別區做凖備。

今年4月中國在南海設立了兩個行政區：西沙群島的西沙區和南沙群島的南沙區。中國在南海設立行政區，以及在永暑礁上設南沙區政府招致菲律賓反對。菲方認為永暑礁屬於菲律賓的卡拉揚群島。

數年前卡拉揚市長（Eugenio Bito-onon）曾對到訪的澳洲記者說，「我們把屬於我們的島群（菲律賓所謂的卡拉揚群島）稱作菲律賓的水下沙特」。他還說過南海的油氣資源足夠中國使用150年。

中菲在南沙群島的爭議島嶼一直被美國視為可能爆發衝突的熱點。去年美國首次明確表示在菲律賓受到第三方侵略的情況下，美國要履行對菲律賓的安全義務。

美國國務卿彭佩奧2019年3月在訪問馬尼拉時表示，「中國在南海修建島礁，進行軍事活動危及到菲律賓的主權，安全和經濟民生，也對美國構成威脅。」

他說南海是太平洋的一部分，菲律賓軍隊在那裏受到任何方面的武力攻擊，都會令美菲共同防務條約中規定的義務生效。

四方的領土要求

圖片版權 Reuters Image caption 中國在有爭議的南沙群島擴大島礁後，美國海空軍加強了在南海的巡航和演習

許多報道說，菲律賓在中業島上展開基建肯定會激怒中國。當問到派格阿薩島（中業島）上的建設工作是否會影響菲律賓與中國的關係時，菲律賓國防部長洛倫扎納回答說「應該不會，因為我們在這裏已經有很長時間了」，「我一直對之前的中國大使強調，我們從1960年代晚期就已經在這裏了。」

但是他承認，馬尼拉希望在菲律賓西海增加存在，至少在派格阿薩島上要增加存在。據英國《每日快報》引述他的話說，「這麼做的目的是把那裏發展成可以持續存在的社區。」

菲律賓國防部長說，「因為海軍空軍部隊駐扎在派格阿薩島，目前沒有計劃運送重型裝備在那裏搞軍事化。」

對中業島有領土要求的除了中國，還有越南和台灣。1930年到1933年在越南的法國殖民政府派遣海軍去南沙群島，當時也去了中業島。越南文獻記載，在1933年12月21日，印度支那總督讓•克勞泰默決定把南沙群島劃歸巴地頭頓省。

台灣稱中業島是台灣在南沙群島的第二大島。1946年國民政府派軍艦「中業」號去南沙群島宣示主權，中業島由此得名，並被台灣控制。

到1971年4月中業島的台灣中華民國駐軍撤到太平島躲避颱風，7月底中業島被菲律賓派軍佔領。台灣官方出版物稱，當時台灣在南海駐軍想出兵奪回中業島，但被政府制止。