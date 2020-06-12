香港示威一週年大事記

台灣通緝懷疑在台灣殺人的香港男子 图片版权 BBC 台北地方檢察署正式通緝香港男子陳同佳，指他同年2月在台北殺害一起到當地旅行的女友潘曉穎，但因為香港和台灣沒有引渡協議，無法向香港申請將他引渡返回當地受審。

被害人母親召開記者會 香港立法會議員與台灣殺人案受害者的母親一起召開記者會。受害者母親說她希望香港可以修改法例，堵塞漏洞。

香港政府公開修法建議 图片版权 BBC 香港政府正式宣佈提出修改《逃犯條例》和《刑事互助條例》，當中刪除原有條文訂明引渡法例不適用於中國大陸、澳門和台灣的限制引來外界關注。

台灣發聲 图片版权 CNA 台灣陸委會表示，不同意香港政府以「一個中國」為前提修改引渡法例，以此與台方交涉。

香港大律師公會批評修例建議 香港大律師公會發表聲明，批評政府曾經承諾「不會在沒有詢問公眾」就跟中國大陸商討引渡協議，而政府的修例建議違反這個承諾。

香港政府第一次修改修法建議 图片版权 Getty Images 香港保安局局長李家超宣佈，刪除修訂中九條可引渡罪行，涉及逃稅、 公司法、環保等罪名，中國大陸等司法管轄區不能以這些罪名為由，要求香港引渡嫌疑犯。

首次遊行 图片版权 Reuters 香港公眾首次舉行反對修例建議的遊行，舉辦方表示約1.2萬人參加。銅鑼灣書店原店長林榮基也有參加，他早前被中國政府指控「非法經營罪」，他說修訂如果通過，中國政府就有充份理由引渡他回中國大陸受審，因此他在修訂通過前離開香港。

修例建議開始立法程序 图片版权 Getty Images 香港立法會為修例建議進行首讀和二讀，開始立法過程。立法會依例中止待續（暫停全體會議二讀），先成立法案委員會詳細審議。

英國議會發聲 图片版权 Getty Images 英國議會下議院外交事務委員會發表報告，指出修例等爭議會削弱香港的自治權，令它從「一國兩制」變成「一國一點五制」。

銅鑼灣書店原店長抵達台灣 图片版权 Reuters 林榮基抵達台灣，準備在當地定居，獲臨時簽證一個月，之後獲台灣當局延長。

第二次遊行 图片版权 Getty Images 反對修訂建議的團體舉行第二次遊行，主辦方說有13萬人參加。遊行前數天，香港法院判處數名「佔領中環」運動發起人監禁，遊行發起人認為判決令更多人決定參加示威。

陳同佳洗錢罪成 View on Twitter 台灣殺人案的嫌疑犯陳同佳因為洗錢罪成，被法庭判處監禁29個月，扣除已監禁的時間，預計他將會在2019年10月獲釋。香港對發生在台灣的案件無管轄權，即使陳招認殺人，香港政府都不能控告他謀殺。

美國國會委員會批評修訂建議 图片版权 BBC 美國國會美中經濟與安全審查委員會發表報告，批評修例建議讓北京進一步侵蝕香港的高度自治，損害美國商人在港利益，可能違反《美國—香港政策法》多項條款。

北京駐香港官員召見香港人大代表 图片版权 Getty Images 中國中央政府駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦）要求香港的全國人大和政協代表要全力支持香港政府的修例建議。香港媒體引述中聯辦主任王志民說，修例是「大國博奕」，認定美國想藉修訂建議針對中國。

歐盟發出外交照會 图片版权 Getty Images 歐盟駐香港辦公室向香港政府發出外交照會，重申對修例的關注。中國外交部發言人回應，透露中方已經向相關國家提出交涉，要求他們不得干預香港內部事務。 同一天，香港立法會內務委員會接納政府建議，取消「鬧雙胞」的法案委員會，訂於6月12日恢復二讀辯論。

香港政府接納親北京派的修改建議 图片版权 EPA 香港親北京派立法會議員向政府建議，收窄可移交罪行的範圍，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，也規定只能由一個司法管轄區的「中央機構」向香港提出申請，政府在同一天接納建議。民主派議員批評建議只屬「小修小補」，再次要求政府撤回修訂建議。 香港大律師公會批評，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，會把性罪行、走私武器等嚴重罪行劃到不可移交的範圍。至於只有「中央機構」才可以提出引渡申請的要求，由於香港跟隨北京政府視台灣為中華人民共和國的一部份，台灣哪個機構是「中央機構」成為疑問，香港政府官員無法回答。

英國和加拿大發表聯合聲明 图片版权 Gov.uk 兩國政府在聲明表示，關注修例會對在香港的英國和加拿大公民帶來影響，也會影響香港的商業聲譽，強調修例建議必須經過「最嚴謹」的審議。

香港法律界黑衣遊行 图片版权 Anthony Kwan 香港法律工作者發起遊行，要求香港政府撒回修例。主辦方表示約3000人參加，是香港主權移交以來最大型的類似遊行。

上百萬人遊行反對修例 图片版权 Getty Images 反對修例建議的團體發起第三次遊行，主辦方表示約103萬人參加，香港警察公佈最高峰時有24萬人，兩個數字都是近年遊行人數的新高。遊行結束後有人留守的示威者與警察爆發衝突，19人被捕。全球許多城市同一天都有遊行，支援香港的示威。 香港政府同一天晚上發表聲明，表示尊重市民表達意見的自由，但將會繼續修例工作。親北京的立法會議員回應遊行時指出，一個支持修例的網上聯署收集到約70萬個簽名。

爆發衝突 图片版权 Getty Images 示威者佔領了香港商業區多條主要幹道，與警方爆發衝突，情況與2014年「佔領中環」的情況差不多。警察多次施放催淚彈、橡膠子彈等嘗試驅散示威者。 香港特首林鄭月娥傍晚發聲，形容衝突是「破壞社會安寧、妄願法紀的暴動行為」。

政府宣佈「暫緩修例」 图片版权 Getty Images 林鄭月娥指出，這個決定是為要讓社會盡快回復平靜，她為修訂《逃犯條例》帶來的爭議感到抱歉，但強調不會撒回方案，也同意警方把6月12日的衝突定性為「暴動」的說法。 當天一名身穿黃色雨衣的男子在香港市區懸掛反對修例的標語，之後墮樓身亡。

再次遊行，人數達二百萬 图片版权 Reuters 示威者的人數再創紀錄，他們要求香港政府完全撤回條例修訂，也要求林鄭月娥辭職，認為政府暫緩修訂的建議只是「緩兵之計」。 政府傍晚發表聲明，指林鄭月娥承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，為此向市民致歉。