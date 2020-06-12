香港示威一週年大事記
- 2020年 6月 12日
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香港《逃犯條例》修訂爭議時序
台灣通緝懷疑在台灣殺人的香港男子
台北地方檢察署正式通緝香港男子陳同佳，指他同年2月在台北殺害一起到當地旅行的女友潘曉穎，但因為香港和台灣沒有引渡協議，無法向香港申請將他引渡返回當地受審。
被害人母親召開記者會
香港立法會議員與台灣殺人案受害者的母親一起召開記者會。受害者母親說她希望香港可以修改法例，堵塞漏洞。
香港政府公開修法建議
香港政府正式宣佈提出修改《逃犯條例》和《刑事互助條例》，當中刪除原有條文訂明引渡法例不適用於中國大陸、澳門和台灣的限制引來外界關注。
台灣發聲
台灣陸委會表示，不同意香港政府以「一個中國」為前提修改引渡法例，以此與台方交涉。
香港大律師公會批評修例建議
香港大律師公會發表聲明，批評政府曾經承諾「不會在沒有詢問公眾」就跟中國大陸商討引渡協議，而政府的修例建議違反這個承諾。
香港政府第一次修改修法建議
香港保安局局長李家超宣佈，刪除修訂中九條可引渡罪行，涉及逃稅、 公司法、環保等罪名，中國大陸等司法管轄區不能以這些罪名為由，要求香港引渡嫌疑犯。
首次遊行
香港公眾首次舉行反對修例建議的遊行，舉辦方表示約1.2萬人參加。銅鑼灣書店原店長林榮基也有參加，他早前被中國政府指控「非法經營罪」，他說修訂如果通過，中國政府就有充份理由引渡他回中國大陸受審，因此他在修訂通過前離開香港。
修例建議開始立法程序
香港立法會為修例建議進行首讀和二讀，開始立法過程。立法會依例中止待續（暫停全體會議二讀），先成立法案委員會詳細審議。
英國議會發聲
英國議會下議院外交事務委員會發表報告，指出修例等爭議會削弱香港的自治權，令它從「一國兩制」變成「一國一點五制」。
銅鑼灣書店原店長抵達台灣
林榮基抵達台灣，準備在當地定居，獲臨時簽證一個月，之後獲台灣當局延長。
第二次遊行
反對修訂建議的團體舉行第二次遊行，主辦方說有13萬人參加。遊行前數天，香港法院判處數名「佔領中環」運動發起人監禁，遊行發起人認為判決令更多人決定參加示威。
陳同佳洗錢罪成
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台灣殺人案的嫌疑犯陳同佳因為洗錢罪成，被法庭判處監禁29個月，扣除已監禁的時間，預計他將會在2019年10月獲釋。香港對發生在台灣的案件無管轄權，即使陳招認殺人，香港政府都不能控告他謀殺。
美國國會委員會批評修訂建議
美國國會美中經濟與安全審查委員會發表報告，批評修例建議讓北京進一步侵蝕香港的高度自治，損害美國商人在港利益，可能違反《美國—香港政策法》多項條款。
北京駐香港官員召見香港人大代表
中國中央政府駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦）要求香港的全國人大和政協代表要全力支持香港政府的修例建議。香港媒體引述中聯辦主任王志民說，修例是「大國博奕」，認定美國想藉修訂建議針對中國。
歐盟發出外交照會
歐盟駐香港辦公室向香港政府發出外交照會，重申對修例的關注。中國外交部發言人回應，透露中方已經向相關國家提出交涉，要求他們不得干預香港內部事務。
同一天，香港立法會內務委員會接納政府建議，取消「鬧雙胞」的法案委員會，訂於6月12日恢復二讀辯論。
香港政府接納親北京派的修改建議
香港親北京派立法會議員向政府建議，收窄可移交罪行的範圍，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，也規定只能由一個司法管轄區的「中央機構」向香港提出申請，政府在同一天接納建議。民主派議員批評建議只屬「小修小補」，再次要求政府撤回修訂建議。
香港大律師公會批評，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，會把性罪行、走私武器等嚴重罪行劃到不可移交的範圍。至於只有「中央機構」才可以提出引渡申請的要求，由於香港跟隨北京政府視台灣為中華人民共和國的一部份，台灣哪個機構是「中央機構」成為疑問，香港政府官員無法回答。
英國和加拿大發表聯合聲明
兩國政府在聲明表示，關注修例會對在香港的英國和加拿大公民帶來影響，也會影響香港的商業聲譽，強調修例建議必須經過「最嚴謹」的審議。
香港法律界黑衣遊行
香港法律工作者發起遊行，要求香港政府撒回修例。主辦方表示約3000人參加，是香港主權移交以來最大型的類似遊行。
上百萬人遊行反對修例
反對修例建議的團體發起第三次遊行，主辦方表示約103萬人參加，香港警察公佈最高峰時有24萬人，兩個數字都是近年遊行人數的新高。遊行結束後有人留守的示威者與警察爆發衝突，19人被捕。全球許多城市同一天都有遊行，支援香港的示威。
香港政府同一天晚上發表聲明，表示尊重市民表達意見的自由，但將會繼續修例工作。親北京的立法會議員回應遊行時指出，一個支持修例的網上聯署收集到約70萬個簽名。
爆發衝突
示威者佔領了香港商業區多條主要幹道，與警方爆發衝突，情況與2014年「佔領中環」的情況差不多。警察多次施放催淚彈、橡膠子彈等嘗試驅散示威者。
香港特首林鄭月娥傍晚發聲，形容衝突是「破壞社會安寧、妄願法紀的暴動行為」。
政府宣佈「暫緩修例」
林鄭月娥指出，這個決定是為要讓社會盡快回復平靜，她為修訂《逃犯條例》帶來的爭議感到抱歉，但強調不會撒回方案，也同意警方把6月12日的衝突定性為「暴動」的說法。
當天一名身穿黃色雨衣的男子在香港市區懸掛反對修例的標語，之後墮樓身亡。
再次遊行，人數達二百萬
示威者的人數再創紀錄，他們要求香港政府完全撤回條例修訂，也要求林鄭月娥辭職，認為政府暫緩修訂的建議只是「緩兵之計」。
政府傍晚發表聲明，指林鄭月娥承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，為此向市民致歉。
香港特首親身道歉
林鄭月娥說她為《逃犯條例》修訂帶來的社會矛盾「誠摯道歉」，但沒有提及會不會辭職、或正式撒回修例建議。
民主派議員認為，林鄭月娥鞠躬道歉也欠奉，令事件變成無人問責，高級官員之間推卸責任。
香港《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮
包圍警察總部
數以千計香港示威者先後圍堵數座特區政府主要大樓，包括警察總部，要求特首林鄭月娥正式撒回《逃犯條例》的修訂，並追究警民衝突期間警員涉嫌濫用暴力與職權行為。他們向大樓投擲雞蛋，又在外牆上寫上不滿警察的字句。
G20集會
民間人權陣線在中環舉行集會，再次表達反對《逃犯條例》修訂的立場，又爭取二十國集團（G20）峰會期間外國領袖對香港問題的關注。警方表示最高峰時約1萬人參加集會。
建制派舉行集會
親北京的香港建制派舉行支持員警集會，批評反《逃犯條例》修訂示威者的暴力行為，也認為示威者應該給香港政府一個下台階。大會宣稱約16.5萬人參加，警方就指參加人數約5.3萬人。
佔領立法會、提出「五大訴求」
7月1日香港主權移交22週年當天，示威者包圍立法會大樓十多個小時後，晚上闖入立法會大樓破壞，把大樓外的中國國旗除下，塗污會議廳內的香港區徽，展示港英旗幟。示威者又提出五大要求：正式撤回《逃犯條例》的修訂、無條件釋放被拘捕的示威者、成立獨立委員會調查警民衝突、取消以「暴動」定性6月12日的警民衝突，以及盡快普選立法會和行政長官（即「雙普選」）。
警方在午夜前預告將會清場，示威者主動撤退。
示威走入遊客區
香港民間組織兩天內先後在屯門和尖沙嘴舉行遊行。其中在尖沙嘴，遊行人士向旅客派發宣傳單張，向他們表達自己的理念。遊行結束後，部份示威者佔據區內主要道路，警方在清場期間與示威者爆發衝突。
特首宣佈修例「壽終正寢」
林鄭月娥同時以英語宣佈《逃犯條例》修訂「已經死亡」（the bill is dead），但泛民主派批評她仍然拒絕撤回修例建議，沒有回應示威者的訴求。一些建制派議員也罕有批評林鄭月娥，說她的意思已經是《逃犯條例》修訂不會繼續推進，明言「撤回」其實沒有關係。
警民衝突升級
香港民間組織再次連續兩天舉行遊行。在沙田的遊行入夜後演變成警民衝突，警員封閉區內的主要鐵路站後在一個商場進行搜捕，被指把一些無辜市民牽涉在內，引起爭議。
建制派團體再次舉行集會
香港建制派發動名為「守護香港」的集會，中國全國人大常委譚耀宗、前立法會主席曾鈺成等多名親中人物出席，讉責示威者使用武力，支持警察執法。集會主辦方稱31.6萬人參加集會，警方指高峰期約有10.3萬人。
元朗「白衣人」襲擊事件
香港連續第三個週末有團體舉行遊行，示威者到中國中央政府駐香港辦公室大樓外，向大樓懸掛的中國國徽潑墨，又塗污大樓圍牆。
同一天晚上，一些身穿白衣、手持木棍或藤條的人在元朗一個車站襲擊途人，造成多人受傷。外界批評警方遲遲沒有到場控制場面，被指縱容襲擊事件發生。建制派立法會議員何君堯事後被發現當晚在襲擊現場附近與一些懷疑襲擊者握手，被指與事件有關，何君堯否認指控，指自己當時只是剛好經過。
警察反對下的元朗遊行
示威者把遊行的地點改到元朗，回應7月21日的襲擊事件。香港警方雖然表明反對遊行，仍然有大量市民為了繞過禁令，聲稱要到當地「逛街」，而不是遊行。警方傍晚清場時與示威者發生衝突，多次施放催淚彈驅散。
中國國務院港澳辦召開記者會
發言人楊光表示北京政府堅決支持林鄭月娥及香港特區政府，堅決支持香港警方，又指一個多月來香港的「遊行示威和暴力衝擊活動」對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成「嚴重影響」。楊光希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。
示威者再發動「不合作運動」
香港反對《逃犯條例》修訂的後續示威浪潮持續，更有市民在網上組織發起「不合作運動」，在多個地鐵車站阻礙車門關閉，令列車無法開出。外界對運動反應兩極，反對者批評行動影響普通市民，會造成反效果；支持一方認為政府必須積極回應示威者的要求，才能平息風波。
被捕示威者首次提訊
這天提訊處理了被控暴動罪44人的保釋申請，他們全都在7月28日的警民衝突期間被捕。暴動罪按香港法例的規定最高可判囚10年。
建制派再舉行集會支持警察執法
建制派團體以「希望明天」為題舉行集會，支持香港警察嚴正執法應對示威浪潮。集會稱約9萬人出席，警方就指高峰時集會人數約2.6萬，是數次建制派集會中人數最少的一次。
反修例團體發動罷工
示威者週一發起罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，並在金鐘、旺角、黃大仙等7個地區發起集會。約三分一的航空交通控制員也響應罷工，集體請病假，令多班來往香港的航班取消或延誤。集會後不久示威者與警員在多處發生衝突。林鄭月娥批評，示威者用暴力表達訴求會把香港推上一條「不歸路」。
警民衝突暴力再升級
香港多區爆發警民衝突，示威者向尖沙嘴警署投擲燃燒物品，警察發射催淚彈驅散示威者，衝突期間一名女子懷疑被警察發射的布袋彈擊中眼睛。另外，警察在葵芳區一個鐵路車站發射催淚彈，被指違反「不可在室內使用催淚彈」的守則；又有警員在太古車站短距離發射胡椒球彈，被指濫用暴力。一些警察被發現喬裝成示威者混入人群，警方解釋那是為了拘捕示威中的暴力份子。
港澳辦稱示威「出現恐怖主義苗頭」
發言人楊光針對在前一天的示威中有香港員警據稱遭燒傷做出評論，稱示威者「喪心病狂」，港澳辦「極度憤慨」，予以「強烈譴責」。
示威者癱瘓機場
示威者發起在香港國際機場的客運大樓內靜坐，部份人阻止旅客乘坐飛機離開，令大量航班取消或延誤。一名中國官方《環球時報》記者付國豪雙手被示威者綁到行李車，中國大陸媒體大量報道相關訊息，引起輿論激烈反應，批評香港示威者的行為，又形容付國豪是「英雄」。
特朗普：北京要「人道」對待香港示威者
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美國總統特朗普在社交網站說，北京政府要先善待香港示威者，美國才會跟中國達成貿易協議。他之後又建議中國國家主席習近平與示威者見面。特朗普早前已經多次就香港危機發聲，但大多指出香港局勢是中國的事務，美國不會干預。
李嘉誠登報談示威引揣測
多間大型香港公司和地產發展商先後在當地報章刊登廣告，讉責示威者的暴力。但退休商人李嘉誠的廣告寫著「黃台之瓜、何堪再摘」，被解讀為要求林鄭不要再傷害示威的年青人。他2016年也曾經說過這句話，但當時意思是勸戒香港人對政府不滿，也應從香港大局利益出發，不要傷害香港。
建制派第四次集會
建制派這次集會在添馬公園舉行，提出「七大訴求」，包括停暴力、勿擾民、止破壞等。集會原定一個半小時，但不足一個小時就結束。添馬公園面積相等約兩個多標準足球場，大會聲稱有47.6萬人出席，警方就指集會人數約10.8萬。
民陣再次集會
民陣在維多利亞公園舉行「流水式」集會，重申反對《逃犯條例》修訂示威者的五大訴求，同時要求參加者要堅持「和平、理性、非暴力」的原則。大會宣佈約170萬人參加活動，警方指集會人數約12.8萬，部份人士無視警方事前的反對，遊行到金鐘政府總部外，但之後和平散去，是個多月來首個沒有發生嚴重警民衝突的週末。
香港示威大事記
太子站「831」事件
警方進入太子港鐵站驅散示威者，示威者指控警員在過程中使用過份武力，又聲稱有人在事件中死亡，香港政府否認。
撤回《逃犯條例》修訂建議
香港特首林鄭月娥宣佈將撤回《逃犯條例》修訂建議，但各方均指「太少太遲」。
中共建政70週年紀念日衝突
示威者在中共建政70週年紀念日當天在多區發動示威，爆發嚴重警民衝突，警察首次在示威中使用實彈，擊中一名示威者。
《禁止蒙面規例》
香港政府宣佈設立《禁止蒙面規例》，禁止示威者以面具掩飾自己的身份。政府認為這可以阻嚇示威者的違法行為，但批評者認為規例無助遏止示威浪潮。
香港經濟步入「技術性衰退」
香港第三季本地生產總值較去年同期下跌2.9%，是2009年全球金融危機以來首次錄得季度按年跌幅。香港連續兩季出現按季負增長，經濟步入「技術性衰退」。
香港大學生示威現場墮樓死亡
香港科技大學學生周梓樂參加示威期間，在示威現場墮樓受傷，後來不治身亡。示威者之後在周梓樂墮樓現場悼念，與警察爆發衝突。
「大三罷」，堵路，市民被縱火燒傷
示威者發起「大三罷」行動，在香港多區堵塞道路，有人阻礙鐵路運作，許多地區爆發10月1日以來最嚴重的衝突。一名男子與示威者口角期間被對方淋潑易燃液體，之後點火，男子被嚴重燒傷。
香港中文大學衝突
有示威者連日堵塞香港中文大學附近一條主要公路，警察嘗試進入校園驅散示威者並重開道路，與示威者爆發衝突，期間發射超過2000枚催淚彈。校方之後調停，警方撤退。
香港理工大學衝突
示威者連日佔據香港理工大學校園，與到場的防暴警察爆發衝突。警方使用水炮車、裝甲車、催淚彈等嘗試進入校園，示威者以汽油彈和弓箭等武器反擊。
泛民主派在區議會選舉大勝
香港舉行新一屆區議會選舉，被認為是選民對香港政府表現的變相公投。泛民主派最終大勝，取得大部份議席，林鄭月娥回應選舉結果時表示政府會「認真反思」。
美國修改《美國──香港政策法》
美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，要求國務卿每年就香港的自治情況提交報告，以檢視是否會繼續根據《美國──香港關係法》的規定，在貿易政策上給予香港特別待遇。中國外交部形容做法「嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政」。
香港中聯辦撤換領導人
中聯辦主任王志民被免職，由原山西省書記駱惠寧接任。路透社曾報道北京對中聯辦處理香港示威浪潮十分不滿，並考慮撤換王志民，中國外交部駐港公署當時否認。
新型肺炎疫情
香港確診首宗新型肺炎個案，示威浪潮此後降溫數個月。
「監警會」發表報告
監察香港警方行動的「監警會」發表報告，詳述針對香港警察處理示威方法的投訴。香港民主派質疑報告多處內容偏頗，部分內容只提供警方看法，非全面的事實，但林鄭月娥不同意這個看法，形容警隊「毋庸置疑是專業」。
中國兩會期間示威者再度上街
示威者再度上街抗議立法會即將表決的《國歌法》，批評這條法例削弱市民的言論自由。警方拘捕超過百人，是數個月來最大型的示威活動。
「港版國安法」
中國全國人大通過設立「港版國安法」的決定，並計劃將法律加入《基本法》附件三在香港實施，不經立法會表決。多國批評做法有違香港「高度自治」的原則，但中國總理李克強指出，人大通過維護國家安全的決定，是為了確保一國兩制行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。
特朗普宣佈制裁香港政策
特朗普宣佈按國務卿蓬佩奧的報告，將檢視美國會否繼續給予香港在貿易政策方面的特殊地位。特朗普形容，中國推行港版《國安法》是違反《中英聯合聲明》，美國還將「採取必要行動」，制裁涉嫌侵害香港自由的中國與香港官員。中國外交部發言人表示，如果美國損害中方利益，中方將採取「一切必要措施」予以堅決回擊。
新型肺炎疫情下的「六四」悼念
香港警方以新型肺炎疫情為由，30年來首次禁止大型「六四」悼念活動，但許多市民仍然自發上街悼念。今年的悼念加添了許多與香港示威有關的元素，集會人士除了高叫「平反六四」、「結束一黨專政」口號外，還加入了「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等不少「反送中」運動中的口號。
香港示威一週年
示威者再發起示威，於中環、金鐘等地集會，期間有人走出馬路阻礙交通。警方到場驅趕示威者，拘捕數十人，但示威者與警方沒有爆發大型衝突。