Image caption 安德森（Anderson）來自英國倫敦

「Black Lives Matter ！」（黑人的命也是命） 「No Justice, No Peace！」（沒有正義，不會有和平）

周日(6月7日)，香港滂沱大雨， 但仍有一群人在香港中環，美國駐香港領事館外抗爭，呼喊著這些口號，聲援「Black Lives Matter」運動。

因為當日天氣因素，參與人數並不多。 但是除了聲援種族平等之外，有示威者在場抗議本地存在的「警察暴力」，認為香港與美國都面臨同樣問題。

這場運動起因於幾周前，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd），逮捕期間被白人警察膝蓋壓頸而死亡。現場影片在美國傳開，點燃全國性的「Black Lives Matter」的示威及騷亂，並開始蔓延到全球。

「香港人很支持我們」

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安德森（Anderson）來自英國倫敦，在香港教書。出身英國黑人家庭，他說這場運動正在全球蔓延，他覺得因此有必要在香港發聲。「這場全球運動告訴所有人，不管在任何地方，都有人會是受害者，因此每個地方的人都需要站出來，」他對BBC中文說。

他舉著標語，單膝蓋跪地，在雨中與同伴呼喊口號。

「作為老師，我明白教育的重要性，這場運動，對學生還有所有人來說，都是一場反對種族歧視十分重要的教育。我的香港朋友都很支持我及這場運動，」他補充說。

警民衝突

另外，當日示威，另一焦點是許多示威者發言強調，自去年夏開始掀起千層浪的香港「反送中「運動中，各界爭議不休的警方暴力（police brutality）的問題。

根據近期公布的香港官方數據顯示，自去年開啟的香港反修例示威中，共有8900多名示威者被逮捕，許多人控訴警方對他們使用過度武力，譬如近距離使用橡膠子彈等等。不過，香港警方則對外表示，過程絶對合法，沒有警方暴力問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓警察逮捕了一些數十名示威者。

親北京的香港建制派議員葉劉淑儀，最近接受德媒訪談中時，也提到香港沒有所謂的警察暴行，並稱比起美國，香港「沒有任何一位公民遭到警方傷害而致命」。

香港泛民主派政黨「社會民主聯機」代表吳文遠與社運人士在場聲援發言表示希望「香港人與美國人站在一起，反對警方使用不當暴力」;

「去年，美國人民對香港爭取民主展現了支持。 今天，香港人也站出來表示我們對他們爭取種族正義以及終結警察暴行的聲援，」他向BBC中文表示。

不過，針對警方暴力，安德森向記者解釋，應該強調的是黑人族群在許多地方遭受警方過度執法甚至暴力及非法逮捕是這場Black Lives Matter運動的焦點所在，對於香港的情況他沒有多說。

在場的英籍港民伯斯（Max Percy）則告訴記者說，不同地方的警方如何執法，是複雜的議題，需分開來看。

圖片版權 TWITTER/RUTH RICHARDSON

「我的白人優勢」

除了關於警察執法爭議之外，這場示威，也引起許多在港的白人家庭對於自身階級以及種族優勢的反思。25歲的伯斯的父親是英國白人，母親是華人，中學後赴英國求學及工作。

來往英國香港兩地的伯斯告訴BBC中文說，這段時間他人在香港，但從英國親友的經驗分享以及網絡交流，讓他明白這場運動的重要性，他因而與朋友在社群網絡號召眾人前往聲援，並迅速得到許多聲援。

除了對於黑人族群遭受歧視發出不平之鳴，伯斯與其他前往領事館示威的同伴，多半都畢業於菁英的國際中學。他們在現場發言時，也強調自己身為白人在社會享有的種族優勢或特權，稱為「白人特權」（White Privilege），因此更需站出來。

根據BBC之前報道，分析牛津和劍橋英語詞典的定義，「白人特權」是指在一個多種族共存並且存在種族不平等狀況的社會中，相對於其他種族的群體，白種人群體僅僅因為膚色而擁有與生具來的、其他族裔所沒有的優勢。這些優勢在社會資源分配方面，比如教育、醫療、就業、法律等領域最明顯。

也有社會學家解釋，白人特權的另一個重要特點是它對大多數人來說是隱形的，擁有這些特權的人通常不會意識到這點，也不願承認。

身為混血兒的伯斯說，他知道自己的種族以及階級優勢，所以更需要站出來，除了反省之外，更需要聲援系統性被歧視的人。伯斯說，「你知道，更有趣的是，因為covid-19，亞洲人在歐美社會受到嚴重的歧視，我自己反而被認為不是100%的亞洲人，（伯斯面孔並不那麼亞洲），反而躲過了被歧視的不公。」

圖片版權 Reuters Image caption 防暴警察守在白宮之外，防止示威者靠近。然而媒體報道指，總統特朗普周五晚在為緊急情況而設的地堡避難約一小時。

伯斯強調，在支持黑人族群正義的活動上，有白人臉孔站出來，除了視覺上讓大眾看到不同背景的人都站出來之外，也是自己利用本身有的「白人優勢」去幫助弱勢。因此自己的種族特權及優勢，不再只是自利的行為—「尤其參與這項運動可能會危及自己的工作或安全等等，」他說。