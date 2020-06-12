釣魚台爭議再起 台灣以漁業權利優先處理問題

圖片版權 Getty Images Image caption 釣魚台、釣魚島、尖閣諸島

有關釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的爭議因為日本沖繩縣和台灣宜蘭縣相繼更改釣魚台地址而再次引起人們關注。

台灣總統蔡英文表示，釣魚台是中華民國領土，這是台灣政府的一貫立場。她呼籲各方擱置爭議，共同開發，和平解決，維護區域穩定。

台灣反對黨國民黨則要求政府向日本表達強烈抗議，國民黨主席江啟臣邀請蔡英文不分黨派一起出海前進釣魚台，以實際行動捍衛主權，維護漁民權益。

前總統馬英九也在臉書上發文批評政府面對日本提案改名只有簡短髮言，沒有具體行動，與他任內派海巡署船艦積極護漁的做法完全不同。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣前總統馬英九2012年前往彭佳嶼巡視

漁權優先

2012年日本政府將尖閣諸島收歸國有之後，台灣民間漁船曾經前往釣魚台海域進行護漁行動，當時執政的馬英九政府也派遣海巡署艦艇護航。

但在那之後，2013年台灣和日本簽定《台日漁業協議》，解決雙方在附近海域的漁業糾紛，該協議並未涉及雙方對主權的主張。

馬英九表示，《台日漁業協議》為台灣漁民爭取到釣魚台周邊七萬平方公里海域自由作業，不受日方干預的權利，解決40年來的漁業爭議。

在漁民捕魚的權益受到協議保護之下，有關釣魚台的問題在台灣暫時被擱置，沒有引發更多的爭議。

台日友好

事隔多年，釣魚台爭議又起，但目前執政的民進黨政府與中國關係不如以往，在台日美友好的環境氣氛下，釣魚台更改地址一事在台灣似乎未能引發2012年的激烈反應。

台灣立法院長游錫堃就表示，台灣與日本很接近，也都面臨中國很大的威脅，「像中國軍機繞台，航母經常騷擾，飛彈針對台灣」，台日友好應該合作，領土主權爭議應該暫時擱置，共同開發。

原本預定今年4月舉行的台日漁業委員會因為新冠疫情暫停召開，這個台日漁業委員會是2013年4月簽署《台日漁業協議》之後，雙方建立漁業作業規則與處理漁事糾紛的重要對話平台。

《台日漁業協議》在北緯27度以南，日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃定大範圍「協議適用海域」，台灣漁船在該海域內的作業權益獲得確保。