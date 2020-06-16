圖片版權 AFP Image caption 北京當局已經要求新發地市場關閉作全面清潔。

北京一個市場在切割進口三文魚的砧板上驗出新型肺炎病毒，引起公眾關注。當地衛生部門宣佈關閉市場作消毒，各地許多網絡和實體商店也分別宣佈暫時停止發售三文魚。

專家目前未能確定病毒是否跟隨進口三文魚從外地傳入，或是市場工作人員本身已經受感染。

中國市場的三文魚供應主要依靠外地市場進口，暫未知道疫情會否影響銷情，但部份與漁業產品有關公司的股價已經受到影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：新冠疫情爆發後，中國是否更加大膽？

最新發展如何？

北京市最早公布的44名患者中，最少30人在新發地批發市場工作。北京市疾控中心也指出，經檢測發現病毒的基因與中國國內病毒不符，初步判斷是歐洲新冠肺炎病毒變種，但需要更多檢測結果才能確定來源。

當局追查的方向，包括新發地批發市場處理的進口海鮮產品是否本身已經受新冠肺炎病毒污染，仰或市場的工作人員從另外一些途徑感染。

因應疫情最新發展，北京市除了加強新冠肺炎防控工作外，專家也呼籲公眾暫時停止生吃三文魚。其中，官方《中國新聞網》引述中國疾控中心流行病學原首席研究員曾光指出，三文魚食用方法與其他肉類不同，因此應該暫時停止生吃。多家北京主要超級市場先後停止售賣三文魚。

除了北京，中國多個城市的餐廳都停止售賣三文魚或相關產品，美團買菜、家樂福外賣等配送服務也暫時停止出售三文魚。

圖片版權 Reuters Image caption 中國各地許多商店已經停止售賣三文魚。

中國市場出售的三文魚大多是進口。官方《中國日報》的數字顯示，中國每年從挪威、智利、澳大利亞和加拿大等地進口約80,000噸三文魚。

挪威海產管理局的市場調查顯示，挪威三文魚近年越來越受中國消費者的歡迎，2019年首三季度中國進口挪威三文魚數量增加約92%。

中國異見人士劉曉波2010年獲頒諾貝爾和平獎，中國政府不滿，切斷了與挪威政府的高層聯繫，更停止進口挪威三文魚，多年後才恢復。

北京最新的新冠肺炎疫情發展將如何影響中國國內三文魚銷售以及進口仍然是未知之數，但一些從事水產相關業務的公司股票在消息傳出後下跌，其後才慢慢回升。