江蘇小學生墜亡事件引發的「正能量」教育爭議

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6月初，江蘇一名五年級小學生在作文課後跑出教室翻越欄桿墜樓身亡。學生家長質疑，老師批評學生作文未傳遞正能量或許與墜亡有關，引發網絡對「正能量」教育的討論。

教育專家對BBC中文表示，事件反映出中國需要反思應試作文教育的固化模式，重視培養學生獨立思考、批判和質疑的能力。

作文課後墜亡

據中國媒體梨視頻、《瀟湘晨報》報道，6月4日下午3時15分，江蘇常州河濱小學學生繆可馨上完作文課後墜樓身亡，其家長稱老師批評孩子作文未傳遞正能量，懷疑與孩子墜樓有關。

繆可馨家長接受採訪時稱，從監控看到，當日下午孩子在上完作文課後面色痛苦跑出教室，爬出欄桿墜樓，送到醫院搶救後不治身亡。

「一個正常的孩子，她怎麼可能沒什麼事情自己衝出去。」家長質疑。

繆可馨母親在微博上稱，在孩子作文本看到她墜樓前被老師批評太過負能量的《三打白骨精》讀後感。繆可馨在文中寫道：「不要被表面的樣子，虛情假意偽善的一面所蒙騙。在如今的社會裏，有人表面看著善良，可內心確是陰暗的。他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計，來達到自己不可告人的目的。」

繆可馨的整篇作文都被老師畫滿了紅色筆跡。上述這句話旁邊，老師還在頁面頂部批註了一句，提醒要「傳遞正能量」。

圖片版權 WEIBO Image caption 繆可馨母親微博

繆可馨母親認為，繆可馨因為這篇作文受了很大打擊，而且以前這名老師也打罵過孩子，懷疑孩子墜樓與老師教育不當有關。

官方調查和老師說明

但官方的調查否認了家長的質疑。6月12日，常州市金壇區廣播電視台發佈通報，金壇區區政府辦、區教育局、區公安分局成立的聯合調查組稱，走訪班級學生45名、學校老師3名，未發現當天課堂中存在辱罵、毆打學生情況。公安部門通過現場勘查、查看監控錄像和走訪調查等工作，排除他殺。

調查組公布的通報沒有提到繆可馨這份作文。

聯合調查組還表示，對學生家屬的訴求，學校在與家長協商處理。

中國媒體澎湃新聞周一（6月15日）引述聯合調查組成員稱，事發當天課堂上，任課的袁老師當場批閲作文，對繆某某的作文只寫了「傳遞正能量」五個字，紅線部分是小孩子自己回到座位後，自己改的。

袁老師在其情況說明中稱，課堂上說話語氣平和，沒有批評打罵。她第二次批閲繆可馨作文時建議：「可以圍繞孫悟空打白骨精時，一次不成又打一次，再打一次，像這種堅持不懈的精神等方面，去談談感受。」

引發網絡「正能量」討論

事件在網上引發討論，一些網友聯想起不久前黑龍江男孩鐘美美（原名鐘宇升）在視頻中傳神地模仿老師走紅，但隨後其視頻卻被刪除。

鐘美美後來表示，視頻是自己主動刪除。《新京報》引述黑龍江農墾寶泉嶺管理局教育局稱，學校曾與鐘美美接觸，認為應該從正面引導他，拍一些「正能量作品」。

有網友認為，中國社會不斷宣揚的「正能量」意即只能「說好話唱讚歌」。

「只能說好話只能按著一條道路走才是正能量，說真話大膽發表自己對社會的看法就不是正能量了。」微博網民「RareLover-」說。

也有網友指出，「正能量」這個詞讓社會變成了一個只有讚美沒有批評的世界。

「一旦『正能量』從一個大眾心理學術語轉化為一個政治性的大眾意識形態術語之後，原本那種對困難、問題、不足的承認、反思和理性認知，卻變成了一種單純的對社會現實中所謂積極向上、陽光和正面的事物的單向度的讚頌，彷佛這個世界不再有任何的不足和缺憾。一個原本既有正面也有負面的多維世界，被置換為一個只需讚美而無需批評和反思的單維的美好新世界。」一篇題為《在"正能量"的世界裏，更接近真相的是孩子》的微信公號文章寫道。

圖片版權 CNS Image caption 中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇對BBC中文表示，老師要求學生的作文要傳遞正能量，問題的核心在於應試作文模式

中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇對BBC中文表示，老師要求學生的作文要傳遞正能量，問題的核心在於應試作文模式，只要應試作文模式不變，就不太可能會改變。

「一個不可迴避的事實是，現在的作文就是應試作文，不是鼓勵學生『我筆寫我心』表達自己的真實想法，而是要按照命題者的意圖作文，只有表達"正能量"，才能獲得高分。」他說。

熊丙奇認為，透過這一事件，需要反思應試作文教育的固化模式，推進評價體系改革，重視培養學生的個性、興趣與獨立思考能力。

「我國要培養創新人才，創新人才的培養就必須有鼓勵批判、質疑以及教育學生學會批判、質疑的土壤，」他說。