美中高層傳夏威夷密會 BBC盤點美中衝突點

圖片版權 Getty Images Image caption 據報美國國務卿蓬佩奧「悄悄」安排與中國官員會面

近日有媒體報道，美國國務卿蓬佩奧正計劃在夏威夷和中國高級官員楊潔篪會面，如果順利成行，將是中美兩國自新冠病毒疫情和香港國安法引起爭議後，近期內最高層級的官員會面。

美國政治新聞網站「Politico」報道說，蓬佩奧正在「悄悄」安排與中國官員會面的計劃，相關細節尚未獲最後確認。

美國政府和中國官方尚未證實蓬佩奧赴夏威夷與中國官員會面計劃，美國國務院和中國駐美大使館都沒有發表任何評論。

但香港《南華早報》引述未具名消息來源指，中共中央政治局委員，中央外事辦主任楊潔篪將代表中國赴會。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國海軍航母羅斯福號在太平洋海域巡航

緩解緊張

美國和中國關係近幾個月以來逐漸緊張，美國總統特朗普甚至還威脅要切斷與中國一切關係。

蓬佩奧曾經多次發言批評中國，包括新冠病毒疫情的全球擴散，香港《國安法》的通過，以及中國少數民族和少數信仰遭受的待遇等一系列議題。

與此同時，美國有3艘航母同時巡航太平洋海域，這是近年來首次有如此大規模的軍力展示。

一般預料，蓬佩奧此次計劃和中國官員會面，主要是試圖緩解美中雙方近來因為各種緣故而持續緊張的雙邊關係。

新冠病毒

上個月蓬佩奧表示，中國原本有機會可以挽救全球數十萬人的性命，只要在新冠病毒疫情爆發之初更加透明化就好了，但中國卻拒絶和世界各國分享信息。

特朗普反覆稱新冠為「中國病毒」，蓬佩奧曾高調稱，有「大量證據」證明新冠病毒來自武漢的病毒實驗室；另一邊，中國外交部發言人趙立堅多次稱新冠病毒可能源於美國。他3月份在推特上還具體說到，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢的。

不過，蓬佩奧所說的大量證據迄今仍未亮出；趙立堅髮指稱時也沒有提供證據。

中方說，美方指責中國是為了擺脫自己在國內受到的抗疫不力的質疑、批評和追責。

但有學者認為，中方在病毒溯源方面的強硬態度與美國的策略有異曲同工之處，同樣是醉翁之意不在酒——中美政壇都在利用病毒溯源爭議設置對各自有利的政治議程，以期轉移國內矛盾。

香港問題

美中兩國最近因為香港問題也爭吵不休，蓬佩奧說中國計劃在香港實施的《國安法》，是敲響香港自治的「喪鐘」。

他在國會上作證時表示，中國從根本上破壞了香港的自治，他無法支持香港再享有與1997年前同等的特殊貿易地位。

特朗普也宣佈將下令取消美國對香港的特殊貿易地位，並將對中國、香港官員實施制裁。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官媒稱美國示威是「美麗的風景線」

佛洛依德之死

美國警察壓制黑人佛洛依德致死在美國引發的大規模示威抗議騷亂也在美中關係上增加了衝突點。

美國的動蕩在中國掀起一場饒有興致的「圍觀」和鋪天蓋地的輿論宣傳，從官方、民間到媒體都借此反擊華盛頓此前對香港示威的聲援。

中國試圖利用佛洛依德死亡事件和示威抗議騷亂來批評美國政府，但蓬佩奧表示中國的態度是「可笑的宣傳」。

另一方面，中國外交部則表示蓬佩奧上述的評論才是可笑。

台灣問題

與此同時，台灣問題仍然是影響美中兩國關係的一個重點。

本月早些時候，美軍一架C-40A運輸機從日本沖繩起飛，穿越台灣領空飛向台灣海峽，中國國防部言辭批評美國侵犯中國領土，破壞台海和平穩定。

台灣總統蔡英文上個月就職時，蓬佩奧也發表聲明特別向蔡英文表示祝賀，並以「總統」稱呼蔡英文，引發中國政府強烈反對。

美國政府最近還通過向台灣出售18枚MK-48重型魚雷，中國政府表示堅決反對美國對台軍售，損害中美關係和台海和平穩定。