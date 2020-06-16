圖片版權 EPA Image caption 持續一年的香港反修例示威簡稱「反送中」抗議，源於示威者憂慮《逃犯條例》修訂案會導致香港居民被送往中國大陸受審。

中國全國人民代表大會新一次常務委員會即將召開之際，北京港澳事務系統高官再次就「港版《國家安全法》」內容表態，引發更多爭議。

中國國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華星期一（6月15日）在一場官方研討會上稱，北京中央政府應當保留在「極其特殊情況下」對香港發生的國安案件實行管轄。香港民主派法律與政界人士質疑，這違反了香港《基本法》所保證的獨立司法權與終審權。

香港行政長官林鄭月娥星期二（16日）稱，「妖魔化、污名化」北京立法工作的人「與廣大市民為敵」，要求馬上停止。

分析人士對BBC中文指出，鄧中華的言論「反映現實」，港人不應對北京可能撤回立法抱有幻想。

據官方新華社報道，中國13屆全國人大常委會第19次會議，將從星期四（18日）起一連三天在北京舉行。目前已公布的議程並未包括「港版《國安法》」。

全國人大會議在5月28日通過立法決定，授權全國人大常委會繞過香港立法會，直接制定「港版《國安法》」交香港特區政府頒布執行。這部法律將把「顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預」等「行為和活動」納入立法條款。這引起香港民眾擔憂會否發生「以言入罪」。

鄧中華怎麼說？

2013年在港澳辦支持下成立的全國港澳研究會星期一在廣東深圳舉辦了一場紀念香港《基本法》頒布30週年的研討會。

鄧中華在致辭時說：「在香港特區維護國家安全，特區負有主要責任，這方面絶大部分工作，包括執法和司法工作應當也必須由特區去完成。但中央也應當保留在極其特殊的情況下對香港特別行政區發生的嚴重危害國家安全的犯罪案件實行管轄的權力。當然，中央實行管轄的案件是少之又少的，不會取代香港特區有關機構的責任，也不會影響特區依據基本法享有的獨立的司法權和終審權。」

他還說：「法律的生命力在於執行，全國人大常委會的立法需要賦予相關機構和人員必要的執法權和司法權，提供相應的經費保障，以確保他們能夠高效地履職盡責。」

「同時，立法還應明確執法過程需嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序。此外，中央在港維護國家安全機構應當與特區的相應機構建立協調機制，監督、指導特區維護國家安全工作，並在日常工作中加強信息、情報共享。」

不過，在其後發表在港澳辦官網的發言稿中，並沒有提及司法權，而只說」必要的執法權和司法權」。曾長年任職北京直轄報章的香港時事評論員劉銳紹對BBC中文記者指出，鄧中華到底是否一時口誤，值得關注。

鄧中華還稱，全國人大常委會即將制定的港版國安立法「是對香港基本法頒布30週年的最好紀念」，「具有不可挑戰的地位和權威，任何香港本地法律均不得與該法相牴觸」。

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鄧中華的言論都引來了什麼樣的評論？

譚耀宗作為唯一一位能參與「港版《國安法》」審議的港區全國人大常委，星期二向香港本地媒體承認，他是首次聽聞「港版《國安法》」該讓北京具備在港執法權和司法權這種說法。

譚耀宗接受香港商業電台電話採訪時多次被追問何謂「極其特殊的情況」。他說：「我想跟你說，過去這些問題是沒那麼明顯的，最近這年來是很明顯的，對不？」

當節目主持人追問何謂「明顯」，譚耀宗語帶驚訝地反問說：「哇！那去年一整年那些『黑暴』事件背後，這些外國勢力直接干預，這還不打緊嗎？」

「你再問也沒意義。最壞的情況就是中國被顛覆，香港被肢解，這就是最壞。香港被恐怖勢力騎劫（劫持），外國勢力佔領香港，這不就是最嚴重咯？」

譚耀宗稱，「太多猜測是沒意義的」，又指責媒體「越說越多憂慮」。

直屬於中國中央政府駐香港聯絡辦公室的《大公報》在星期二的社評稱：「研討會一方面積極回應各界對國安法的關切，另一方面則打掉了反中亂港勢力欲將國安法變成『無牙老虎』的幻想，可謂非常及時，非常有意義。」

香港大學法律學院公法講座教陳文敏接受《蘋果日報》採訪時質疑，鄧中華的言論反映「港版《國安法》」將「完全離棄《基本法》的規範，觸碰『一國兩制』下香港不會存在大陸刑事法律這個重心」。

名譽資深大律師陳文敏又對《明報》表示，憂慮鄧中華的說法意味著香港法院「肯定」無權宣佈「港版《國安法》」內條文涉嫌違反《基本法》，「這套思維，法院基本上是橡皮圖章」。

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《蘋果日報》還引述公民黨立法會法律界代表郭榮鏗說，香港《基本法》第19條已清楚列明特區享有獨立司法權和終審權，以及對所有案件有審判權，不存在「極其特殊情況」下管轄「特別嚴重案件」的權力。他指責北京意圖介入香港執法和司法程序，包括可送港人往中國大陸法院受審。

同樣是執業律師的民主黨立法會議員涂謹申對《明報》說，按鄧中華所言，「港版《國安法》」凌駕香港本地法例，意味著即便違反《人權法》也可以，國際社會對此不會有信心。

劉銳紹對BBC中文記者指出，鄧中華的言論反映北京當前奉行崇拜權力與暴力的傾斜政策，且一意孤行，親建制陣營的諫言也不被接納。接下來「港版《國安法》」與中國大陸既有法律相比，「一定是從嚴，還有就是從「先大網，後小網」這樣的思維去推進工作。全國人大授權常委會立法的決議把反分裂放在首位，高於反境外勢力，說明北京在保護政權的大前提下，要防範的是內部分裂勢力利用香港結合境外勢力，但北京並不懼怕境外勢力。

「去到這地步，我覺得大家不用有幻想，問題只是大家是否接受這種高壓而已。我不會再去計較內裏條文到底哪些更『辣』——根本從來沒有試過那麼『辣』。」

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長期以「社會主義者」自居，在2016至2017年宣誓風波中被法院根據全國人大常委會釋法撤銷議席的激進民主派立法會前議員梁國雄認為，鄧中華的言論只是「把事實告訴大家」。

目前仍擔任社會民主連線副主席的「長毛」梁國雄對BBC中文記者說，他相信只要案件涉及所謂的「國家機密」，北京國家安全部門自然會以此為借口，把案件移送中國大陸審判，「最多就是跟香港的對口單位申請——香港警察也會設立國安執法單位」。

香港電台星期二播出對保安局局長李家超的專訪。李家超稱，香港執法部門已凖備就緒，只要「港版《國安法》」公布，即可履行執法職責。他此前已證實香港警務處將成立專責部門執行《國安法》，並將由警務處處長鄧炳強直接指揮。

梁國雄還認為，推行「港版《國安法》」始終是中共中央總書記習近平，因應處理新型冠狀病毒疫情之壓力而採取的政治手段，「把所有習近平的失敗都說成是有外國勢力干預，是香港某些人跟外部勢力勾結，從而成為卸責的借口」。

他指出，剛過去的全國人大會議理應討論疫後經濟復蘇措施，但都沒多談，世界各地的關注焦點都落在「港版《國安法》」身上。

圖片版權 EPA Image caption 梁國雄認為北京推行「港版《國安法》」旨在為習近平抗疫未盡全力轉移視線。

香港特首林鄭月娥星期二例行會見記者時說：「我呼籲近日仍然使用一貫手段將這件（立法）工作妖魔化、污名化的反對人士停手，他們這樣做是與香港廣大市民為敵。香港廣大市民希望回復穩定，能夠有一個安全、有滿足感、可以就業、可以在這裏生活的情況。」

林鄭月娥稱，北京這次立法「完全合憲、合法」、「合情、合理」。對於鄧中華的言論，林鄭月娥說：「因為這是全國性法律，目前這全國性法律的草擬工作是由全國人大常委會進行中，所以我沒有辦法可以評論究竟它的條文中有沒有這些內容，或是如有這些內容，它的演繹是怎樣……究竟中央有些什麼權力、做些什麼、不做些什麼，這當然要等待條文公布後，大家便會知道。」

鄧中華是誰？

圖片版權 CNS Image caption 鄧中華長期在外交部港澳事務系統任職，2018年出任國務院港澳辦副主任。

鄧中華此前甚少公開發表涉港政策言論，但其實他長期從事中共港澳事務工作。

根據中共《人民日報》旗下中國共產黨新聞網上所載簡歷，58歲的鄧中華來自湖南長沙。1986年——《中英聯合聲明》簽署後兩年——出任外交部港澳事務辦公室幹部，之後任職中英聯合聯絡小組中方代表處，並曾擔任法律組組長。

2000年，鄧中華被委派出任中國駐墨爾本總領事館副總領事，2004年調回外交部港澳台司，後來官拜司長。2011年轉任外交部邊海司司長，其間有參與南中國海主權糾紛工作，包括中菲黃岩島爭端之交涉。

2017年，鄧中華轉到中共中央紀律檢查委員會，出任駐中國社會科學院紀檢組組長，並過渡至中共中央紀委與中國國家監察委員會「一個機關，兩面牌子」運作時代。

2018年，鄧中華重返港澳事務領域，這次轉到國務院港澳辦出任副主任，同時擔任中共十九屆中央紀委委員。