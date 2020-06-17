鄭文傑詳述被中國國安拷問經過 回應「嫖妓」指控

2019年夏天，香港舉行的反對《逃犯條例》修訂案示威浪潮嚴重震撼了中國政府。英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑在2019年夏末被中國官員拘捕。鄭文傑說，他當時遭遇到酷刑及拷問。

一年過後，他到英國尋求政治庇護，而中國則通過香港《國安法》立法決定。

鄭文傑接受BBC《HARDtalk》訪問，詳述被中國國安人員拷問經過，以及他如何看待英國對中國的取態。

鄭文傑表示，為了民主，他一點也不後悔。