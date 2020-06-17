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中國首都北京最近突然加劇的新冠病毒疫情仍在持續。中國周二（6月16日）全天報告了33例本土新冠病毒病例，其中北京31例。在嚴峻的疫情下，進出北京的航班和列車大面積取消，當局出台多條措施控制，讓北京「自我隔離」。

6月11日至今，北京已出現137例病例，幾乎所有病例都和新發地農產品批發市場有關。這一數據包含了周三早間官方報告的31例新病例。

北京市疾控中心副主任龐星火周三（6月17日）下午表示，目前北京市疫情還處於上升期，不排除發病人數未來還會維持並持續一段時間。

北京市新型肺炎每天確診數字

北京病例持續增加

根據中國國家衛生健康委員會的官方數據，周二0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告本土新冠病毒病例33例，其中北京31例，河北1例，浙江1例。

此輪新出現的疫情中，北京南郊的一個大型農貿批發市場新發地市場是聚集性感染的發生地，幾乎所有病例都與之相關。

根據浙江和河北衛健委的消息，周二確診的案例均為北京市關聯確診病例的密切接觸者。浙江的確診病例長期於北京新發地批發市場經商。

周二（16日）晚，北京政府宣佈，自6月16日起北京市突發公共衛生應急響應級別由三級調至二級。

圖片版權 CNS Image caption 6月17日的北京站

6月11日，北京在連續近兩個月無新增本地確診病例後再出現本地病例，引發人們對疫情捲土重來的擔憂。北京市政府副秘書長陳蓓周二晚間在發佈會上稱「疫情形勢十分嚴峻」。

限制交通封鎖社區

風險下，北京出台多項措施嚴防死守。對外交通方面，當局建議，非必要不出京，確需離京的要持7日內核酸檢測陰性證明。

不過，BBC中文撥打了中國國務院客戶端推薦的北京5家核酸檢測機構預約電話，電話接通的3家都指已經約滿，要獲得檢測至少要等到7月份。

根據中新社報道，周三北京兩大機場進出港航班大面積取消，首都機場和大興機場航班總體取消量近45%，部分航空公司對北京相關航班免收退票手續費。

中國國家鐵路集團有限公司周三也表示，為配合北京疫情防控工作，決定自17日0時起，旅客在車站等各渠道，辦理16日24時前已購的進出北京地區各次列車有效車票退票時，不收取退票手續費。

圖片版權 CNS Image caption 北京一社區工作人員為居民進行核酸檢測。

BBC中文致電中國鐵路，對方表示目前「有一部分從北京出發的列車從6月17日到7月9日停運」，但具體有多少班不清楚。

曾購買未來一周北京至上海高鐵票的乘客對BBC中文說，在15日收到了退票提醒，原因是「因故停運」。

北京市內已恢復社區封閉式管理，經過測溫、查證、驗碼、登記等四項措施後才能進入；在高風險街道鄉鎮轄區小區全封閉，人員只進不出。

除此之外，北京市將停止舉辦會展、體育賽事和演出活動，圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30%；關閉文化娛樂場所和地下空間體育健身場所、游泳館等；恢復各年級線上教學，高校學生停止返校。

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從北京前往中國其他地區的部分人士也需要隔離，各個地區有不同的隔離政策與規定。中國央視新聞報道，從北京到黑龍江、甘肅、新疆的北京人員均需隔離；而天津、河北等地則是對來自北京中、高風險區人員進行隔離。

北京豐台的李先生上周到內蒙古出差，6月14日，當地政府要求他隔離14天。李先生對BBC中文表示，他在隔離前做過一次核酸檢測，即使是陰性，他仍需隔離，食宿自理。

李先生稱，他可以理解其他地區的人目前對來自北京的人感到稍許害怕。「隔離不只是為了配合政府，也是為了讓別人有一種安全感，」他說。