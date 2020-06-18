圖片版權 EPA Image caption 七國集團外長稱，「港版《國家安全法》」將妨害多年來香港賴以繁榮成功之體制。

工業七國集團（G7；或譯七大工業國集團）與歐盟外交首長就香港局勢發表聯合聲明，促請中國停止制定「港版《國家安全法》」。中國最高級外交官員即時提出抗議。

在美國東岸時間星期三（6月17日）下午發表的這份聲明說，「港版《國安法》」將嚴重削弱香港自治，與英國1997年將香港主權歸還中國時中方所作出之承諾。

中國外交部星期四（18日）表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷檀香山會晤美國國務卿蓬佩奧之際，向美方提出反對，要求七國「客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務」。中國全國人民代表大會隨後證實，「港版《國家安全法》」草案已送交星期四召開的全國人大常委會會議審議。

日本首相安倍晉三上周曾表示，希望主導 G7就香港局勢發表聲明之起草工作。日方對G7透過聲明表達嚴重關切表示讚賞。

G7聲明如何評論「港版《國安法》」？

參與發表此次聯合聲明的有美國、英國、日本、法國、德國、意大利和加拿大七個G7成員國外長，另加歐盟外交和安全政策高級代表。八位外交高官對中國即將對香港頒布國安法律表達「深切關注」。

聲明說：「中國的決定並不符合香港《基本法》，也不符合其在《中英聯合聲明》中所訂的國際承諾，而此聲明在聯合國登記，有法律效力。建議中的國家安全法律恐將嚴重損害『一國兩制』原則，損害當地高度自治。這也將妨害多年來香港賴以繁榮成功的體制。」

七國外長與歐盟專員表示，他們深切擔憂北京的立法舉措將威脅到香港人民受法治與獨立司法體制保障的基本權利與自由，並強烈促請中國政府重新考慮，強調必須與香港人民作公開討論與諮詢。

英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）在Twitter上說：「作為國際群體，我們（G7）都對香港的成功與繁榮有所承擔。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @DominicRaab As an international community we all have a stake in 🇭🇰success & prosperity. With my @G7 colleagues 🇨🇦🇫🇷🇩🇪🇮🇹 🇯🇵🇺🇸🇪🇺we reiterated our grave concern at China's decision to impose the national security law. HK's autonomy & rights & freedoms must be protected https://t.co/tmab1jYfd3 — Dominic Raab (@DominicRaab) 2020年6月17日

拉布在另一份聲明中說，這次G7加歐盟聲明展示了國際社會對「港版《國安法》」的強烈關注。他在星期四早上接受天空電視台（Sky）採訪時指出，雖然無法證明，但人們懷疑中國專門選擇世界都在煩惱如何應付COVID-19新型冠狀病毒疫情之際，強行推動「港版《國安法》」立法。

你的器材不支持播放多媒體材料 加拿大如何看待「港版《國安法》」下在香港的加拿大國民？A1中文電台楊婉文的講解。（粵語）

北京如何回應？

圖片版權 CNS Image caption 北京持續指斥外國無權評論香港事務。

中國外交部在交代楊潔篪與蓬佩奧會面情況時，轉述了楊潔篪的表態。

中國外交部發言人趙立堅星期四早上稱：「在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。」

「中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。」

趙立堅稍後在外交部新聞發佈會上進一步稱，中方對G7聲明表達「強烈憤慨和反對」。

官方新華社星期四也引述中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會稱，「港版《國安法》」已經提交全國人大常委會審議。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港市民對北京決定直接制定國安法有何看法？

G7這份聲明的焦點為何落在日本身上？

此前，日本曾被多方追問其對「港版《國安法》」的立場。首相安倍晉三8日在眾議院全體會議上說：「深感憂慮。香港在『一國兩制』下，民主、穩定地發展十分重要。」

安倍在這次會議上表示，東京政府考慮通過G7表達日方立場。在此之前，日本共同社稱，英美澳加四國於5月28日中國全國人大通過制定「港版《國安法》」決議後，曾詢問日本會否參與四國發表聲明的行動，但遭日本拒絶。

圖片版權 Reuters Image caption 報道稱日本此前拒絶應邀參與英聯邦三國與美國譴責北京制定「港版《國安法》」的聯合聲明。

在聲明發表後，日本官房長官菅義偉星期四回應說：「對於以聲明這一形式加以明確包括日本在內的七國集團的聯合看法，願給予高度評價，希望繼續與相關國家合作的同時妥善應對。」

菅義偉說，日本與中國之間「還存在各種懸而未決的問題」，在此基礎上稱「願切實闡述應有的主張，強烈要求中方積極應對」。

英國外相拉布稱，英國一直致力促成G7表態，但日本執政自由民主黨一些議員在轉發聲明時強調這次是「日本主導」，這包括曾任外務副大臣的參議員佐藤正久，和曾任防衛副大臣的長島昭久。

英國執政保守黨人權委員會委員，「香港觀察」組織主席羅傑斯（Benedict Rogers）也對安倍晉三致謝。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @benedictrogers This is enormous news for #HongKong



Thank you Prime Minister Abe and all G7 leaders! https://t.co/28MWI6J7KY — Benedict Rogers 羅傑斯 (@benedictrogers) 2020年6月17日

在青年政團香港眾志中經常負責與日本聯絡的成員周庭以日文回應這份G7聲明稱：「香港人將繼續戰鬥。」

柏林全球公共政策研究所所長貝納（Thorsten Benner）評論說，這份聲明邁出了重要一步。這意味著北京希望G7與泛太平洋區域在「港版《國家安全法》」問題上一盤散沙的願望未能成真。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @thorstenbenner G7 plus EU with strong statement on Beijing's assault on Hong Kong's rule of law.



Means that Beijing's hopes of G7 plus transatlantic disunity on this vital question will be disappointed. Major step forward. https://t.co/k7QsUN7ZlK — Thorsten Benner (@thorstenbenner) 2020年6月17日

「港版《國安法》」制定有何進展？

十三屆全國人大常委會第十九次會議自星期四起一連三天在北京召開。香港媒體星期四普遍引述唯一有份參與審議的香港籍全國人大常委譚耀宗說，議程中只提及要加快制定「港版《國安法》」，但未必會在本次會議上審議。

但至星期四午飯時間後，新華社發稿稱，據全國人大常委會法工委發言人辦公室透露，草案已提請本次常委會會議審議。

圖片版權 Reuters Image caption 目前未能肯定中國人大常委會會否在今次會議內通過「港版《國家安全法》」。

據新華社報道，「港版《國安法》」正式名稱訂為《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，「草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定」。

香港法律界近日提出希望北京能盡量確保「港版《國安法》」條文清晰，且最好以香港奉行的英式普通法行文，而非按大陸法框架撰寫。香港特區律政司司長鄭若驊稱此舉「不合理也不切實際」。新華社的報道並無談及這些細節。

同樣地，新華社的報道也沒有談及會否在是次常委會會議上表決《香港維護國家安全法》草案，而根據中國《立法法》第29條和第30條，「列入常務委員會會議議程的法律案，一般應當經三次常務委員會會議審議後再交付表決」，但「各方面意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後交付表決；調整事項較為單一或者部分修改的法律案，各方面的意見比較一致的，也可以經一次常務委員會會議審議即交付表決」。

自5月底全國人大會議宣佈制定決議案授權人大常委會訂立「港版《國安法》」以來，港府與北京官員多次聲稱該法只針對「極少數」人員，香港百姓不應擔憂。親北京報章《星島日報》星期四引述不願具名的港區全國人大代表稱：「香港人毋須『自視過高』，以為中央針對的是香港反對派力量。」