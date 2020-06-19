圖片版權 Getty Images Image caption 康明凱（右）和斯帕弗（左）於2018年底被捕。

中國最高檢察院宣佈對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）提起公訴，控告兩人間諜罪名。

最高檢星期五（6月19日）發佈消息，北京市檢察院第二分院起訴康明凱「為境外刺探國家秘密、情報罪」；遼寧省丹東市檢察院起訴斯帕弗「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。具體開審日期等信息尚待公布。

2018年12月10日，康明凱和斯帕弗分別被中國當局拘留，並被指控從事間諜活動。在此之前，加拿大執法部門應美國要求拘捕華為公司高管孟晚舟，並啟動往美國引渡之司法程序。北京此舉被普遍視為「人質外交」，以向加拿大施壓，要求釋放孟晚舟。

兩名加拿大人被起訴之際，中國全國人民代表大會常務委員會正在審議《香港特別行政區維護國家安全法》草案。香港民主派擔憂港人將被中國國安單位以危害國安罪行引渡至大陸秘密受審，加拿大也剛通過工業七國集團（G7）發表聯合聲明，促請中國停止制定此法。

圖片版權 Sina Weibo / @SPPCN

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北京一直將遣返孟晚舟作為修復中加關係，及釋放康明凱和斯帕弗的前提條件。與孟晚舟在加拿大獲保釋不同，康明凱與邁克爾在中國不透明的司法體系下無法與外界正常接觸。

此外，中國還阻斷了許多加拿大農產品的進口，價值達數十億美元。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）一直強調，孟晚舟的命運由法庭決定。5月份，他曾質疑中國「似乎不理解」司法獨立的內涵。

特魯多在4月份又曾指出，加拿大駐華領務人員原定每月一次的看守所探視，自中國爆發COVID-19新型冠狀病毒疫情以來，就被中方暫停。自2019年1月起遭中國當局關押的澳大利亞籍華人楊恆均也有同樣情況。

加方對兩人在獄中的健康狀況感到擔憂，中方則聲稱兩人健康沒問題。

位於溫哥華的加拿大卑斯省最高法院（又譯「不列顛哥倫比亞省最高法院」、「英屬哥倫比亞省最高法院」或「BC省最高法院」）於5月27日裁定，美國試圖引渡華為高管孟晚舟受審事宜符合「雙重犯罪」的引渡標凖，批准繼續進行引渡程序。加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）表示，加拿大將繼續尋求同中國的原則性互動，以處理雙方的雙邊差異，並在有共同利益的領域進行合作。

商鵬飛還表示，將繼續就康明凱與邁克爾獲釋作出努力。

中方稱，孟晚舟案「完全是一起嚴重的政治事件」，再次要求加拿大立即釋放孟晚舟。