肺炎疫情：武漢——沉默之城

曾因新冠肺炎疫情被封鎖超過兩個月的武漢已恢復往日的生機。漫步在武漢街頭，和今年年初民眾憤怒地批評試圖隱瞞疫情或瀆職官員的氣氛不同，這裏已被當局樹立成為一場偉大勝利的里程碑。

但在欣欣向榮的表象之下，當局依然緊張。與我們約好見面的受訪者被警方跟隨，另一名向我們講述抗疫經歷的護士被警方截停，她隨後要求我們刪除採訪。

BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）從湖北武漢報道。