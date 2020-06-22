實際控制線：中印邊界爭端升溫 印度外交和軍事選項
中國曾對印度提議互相承認東西段爭議邊界的「實際控制線」，但最近在西部的流血衝突可能會讓數十年來確立「實際控制線」的外交努力毀於一旦。
6月15日在中印邊界西段爭議地區發生了數十年來最嚴重的暴力衝突，20多名印度軍人身亡，中國方面的傷亡數字不詳。衝突發生在加勒萬河谷（Galwan）。隨後中國外交部聲明說，加勒萬河谷在「實際控制線」（LAC）中方一側，屬於中國。中國的立場被印度斥為 「誇大其詞而且無效」。
「實際控制線」是中印邊界爭端中的關鍵點，中印雙方不能就實際控制線達成共識，就無法有效展劃定邊界的談判。
澳洲資深記者內維爾•馬克斯韋爾（Neville Maxwell）在1999年出版的《印度與中國的戰爭》書中說，實際控制線的概念最先由中國總理周恩來在1959年向印度總理尼赫魯提出，即東段的麥克馬洪線，西邊的所謂傳統習慣線。
在1962年中印戰爭期間，中國軍隊進攻越過印軍控制線後單方面停火，然後撤退20公里。尼赫魯說，那是解放軍進兩步退一步之後建立的控制線，因此他拒絶承認所謂的實際控制線。
在2017年中國和印度在中部爭議邊界洞朗發生對峙危機時，中國外交部發言人曾敦促印度遵守「1959年的實際控制線」。
一攬子解決東西段爭議
1988年印度總理拉吉夫•甘地訪問中國後印中建立了聯合工作小組，就確立實際控制線的邊境問題展開談判。據印度退役軍官，德里中國問題研究所的研究員弗瑪上校（Virendra Sahai Verma）說，談判開始時，雙方連邊界地區地面部隊的位置都沒有共識。
為了緩解爭議邊界地區的緊張對峙，中國和印度在1993年簽訂了關於實際控制線的協議，即在控制線附近雙方軍隊不許使用武器。這次發生流血衝突後，許多印度媒體報道說，在邊境印軍指揮官已經允許軍人在必要情況下使用槍支。不過印度退役軍人，軍事雜誌《力量》的主編普拉文•索爾尼（Pravin Sawhney）認為，上述禁止使用武器的協議僅限於邊界防守，並不包括邊界巡邏。
2003年印度總理瓦傑帕伊（Vajpayee）訪問中國與中國的國務委員戴秉國討論了邊界問題，開始把印中邊界談判提高到了政治層面。印度放棄了堅持在西段以昆侖山脈為印中邊界的傳統邊界立場，表示可以就邊界爭議進行談判。
2006年印中舉行了第七輪談判。據說中國在談判中提出一起解決各段邊界爭議的一攬子建議，即中國願意放棄在東段爭議邊界對藏南（基本上是印度後來建立的阿魯納恰爾邦）的要求，換取印度在西段爭議邊界承認中國對阿克賽欽的控制。
據印度前國家安全顧問納拉亞納（K Narayana）說，由於中國拒絶在達旺問題上讓步，談判未取得進展。2006年印度總理辛格對來訪的中國領導人胡錦濤說，印度不能在達旺讓步，但可以在阿魯納恰爾邦的其他地方讓步。
達旺是藏南的一部分，1951年被印度軍隊控制，現在被劃入印度的阿魯納恰爾邦。印度退役中將帕納（H.S.Panag）上周（6月18日）在印度媒體《出版物》撰文說，在1950年代，尼赫魯在經濟和軍事資源不足的情況下執行所謂的「前進政策」，進軍控制了達旺地區。
西邊的阿卡賽欽是連接西藏和中國西部的重要戰略走廊。帕納中將說，當時中國在西段邊界，出乎印度意料，修建公路將阿克賽欽與新疆和西藏相連。
避免重演1962年邊界衝突
2014年中印邊界戰爭的作者內維爾•馬克斯韋爾在網絡披露了印度政府對1962年中印邊界戰爭的內部文件《亨德森•布魯克斯報告》。他說印度政府不願意讓公眾看到這個報告。
在1962年的邊界戰爭中，解放軍進攻徹底擊潰了印度缺乏凖備的軍隊。戰爭進行了一個月後中國單方面停火，並從印度東北部撤軍，但是仍然佔據阿克塞欽地區。
報告認為，當初印度參戰「並非根據自己的實力，而是因為認為中國方面不會做充分反應」。印度許多歷史學者指責當時的印度總理尼赫魯錯判了邊境局勢，因此才導致1962年邊界戰爭的失敗。
印度退役中將帕納警告說，印度總理莫迪可能正在步尼赫魯的後塵。他認為如果走外交路線，莫迪吞下邊界流血的苦果，利用邊界流血爭取有利的政治結果，接受1959年尼赫魯拒絶接受的條件，即2020年4月以前的實際控制線。
他認為戰爭是印度的最後選項。但如果莫迪決定開戰，一定要明確進行局部戰爭的目的，同時也要為戰爭可能升級做凖備。但不能操之過急，印度要從容地選擇戰爭的地點和時機。
印度軍事雜誌的主編索爾尼認為，印度西部邊界危機根本沒有軍事選項，因為印度的軍事領導人對解放軍的能力，戰略思想，作戰概念和戰術都一無所知。
索爾尼說，印中關係應該摒棄冷戰思維，印中邊界爭端是長期存在的問題，雙方應該超越矛盾，都要遏制己方的極端民族主義傾向，更多地從戰略而非戰術層面來看待和理解中印關係。