圖片版權 DANIEL NOLL AND AUDREY SCOTT Image caption 去年，印度將傳統藏區拉達克改為「拉達克中央直轄區」被中國看作是通過法律手段加強對爭議領土佔有的企圖

中國曾對印度提議互相承認東西段爭議邊界的「實際控制線」，但最近在西部的流血衝突可能會讓數十年來確立「實際控制線」的外交努力毀於一旦。

6月15日在中印邊界西段爭議地區發生了數十年來最嚴重的暴力衝突，20多名印度軍人身亡，中國方面的傷亡數字不詳。衝突發生在加勒萬河谷（Galwan）。隨後中國外交部聲明說，加勒萬河谷在「實際控制線」（LAC）中方一側，屬於中國。中國的立場被印度斥為 「誇大其詞而且無效」。

「實際控制線」是中印邊界爭端中的關鍵點，中印雙方不能就實際控制線達成共識，就無法有效展劃定邊界的談判。

澳洲資深記者內維爾•馬克斯韋爾（Neville Maxwell）在1999年出版的《印度與中國的戰爭》書中說，實際控制線的概念最先由中國總理周恩來在1959年向印度總理尼赫魯提出，即東段的麥克馬洪線，西邊的所謂傳統習慣線。

在1962年中印戰爭期間，中國軍隊進攻越過印軍控制線後單方面停火，然後撤退20公里。尼赫魯說，那是解放軍進兩步退一步之後建立的控制線，因此他拒絶承認所謂的實際控制線。

在2017年中國和印度在中部爭議邊界洞朗發生對峙危機時，中國外交部發言人曾敦促印度遵守「1959年的實際控制線」。

一攬子解決東西段爭議

圖片版權 Xinhua Image caption 1959年,中國總理周恩來向印度總理尼赫魯第一次提出雙方按照實際控制線劃定邊界(位於西部爭議邊界的班公措湖)

1988年印度總理拉吉夫•甘地訪問中國後印中建立了聯合工作小組，就確立實際控制線的邊境問題展開談判。據印度退役軍官，德里中國問題研究所的研究員弗瑪上校（Virendra Sahai Verma）說，談判開始時，雙方連邊界地區地面部隊的位置都沒有共識。

為了緩解爭議邊界地區的緊張對峙，中國和印度在1993年簽訂了關於實際控制線的協議，即在控制線附近雙方軍隊不許使用武器。這次發生流血衝突後，許多印度媒體報道說，在邊境印軍指揮官已經允許軍人在必要情況下使用槍支。不過印度退役軍人，軍事雜誌《力量》的主編普拉文•索爾尼（Pravin Sawhney）認為，上述禁止使用武器的協議僅限於邊界防守，並不包括邊界巡邏。

2003年印度總理瓦傑帕伊（Vajpayee）訪問中國與中國的國務委員戴秉國討論了邊界問題，開始把印中邊界談判提高到了政治層面。印度放棄了堅持在西段以昆侖山脈為印中邊界的傳統邊界立場，表示可以就邊界爭議進行談判。

2006年印中舉行了第七輪談判。據說中國在談判中提出一起解決各段邊界爭議的一攬子建議，即中國願意放棄在東段爭議邊界對藏南（基本上是印度後來建立的阿魯納恰爾邦）的要求，換取印度在西段爭議邊界承認中國對阿克賽欽的控制。

圖片版權 Xinhua Image caption 有印度評論家擔心印度總理莫迪會犯尼赫魯一樣的錯誤。內部報告認為尼赫魯對中國發生誤判，導致1962年戰爭爆發

據印度前國家安全顧問納拉亞納（K Narayana）說，由於中國拒絶在達旺問題上讓步，談判未取得進展。2006年印度總理辛格對來訪的中國領導人胡錦濤說，印度不能在達旺讓步，但可以在阿魯納恰爾邦的其他地方讓步。

達旺是藏南的一部分，1951年被印度軍隊控制，現在被劃入印度的阿魯納恰爾邦。印度退役中將帕納（H.S.Panag）上周（6月18日）在印度媒體《出版物》撰文說，在1950年代，尼赫魯在經濟和軍事資源不足的情況下執行所謂的「前進政策」，進軍控制了達旺地區。

西邊的阿卡賽欽是連接西藏和中國西部的重要戰略走廊。帕納中將說，當時中國在西段邊界，出乎印度意料，修建公路將阿克賽欽與新疆和西藏相連。

避免重演1962年邊界衝突

2014年中印邊界戰爭的作者內維爾•馬克斯韋爾在網絡披露了印度政府對1962年中印邊界戰爭的內部文件《亨德森•布魯克斯報告》。他說印度政府不願意讓公眾看到這個報告。

在1962年的邊界戰爭中，解放軍進攻徹底擊潰了印度缺乏凖備的軍隊。戰爭進行了一個月後中國單方面停火，並從印度東北部撤軍，但是仍然佔據阿克塞欽地區。

報告認為，當初印度參戰「並非根據自己的實力，而是因為認為中國方面不會做充分反應」。印度許多歷史學者指責當時的印度總理尼赫魯錯判了邊境局勢，因此才導致1962年邊界戰爭的失敗。

Image caption 2014年被披露的內部文件《亨德森•布魯克斯報告》認為， 當初尼赫魯做參戰決定不是根據印度的實力，而是他誤以為中國方面不會做充分反應

印度退役中將帕納警告說，印度總理莫迪可能正在步尼赫魯的後塵。他認為如果走外交路線，莫迪吞下邊界流血的苦果，利用邊界流血爭取有利的政治結果，接受1959年尼赫魯拒絶接受的條件，即2020年4月以前的實際控制線。

他認為戰爭是印度的最後選項。但如果莫迪決定開戰，一定要明確進行局部戰爭的目的，同時也要為戰爭可能升級做凖備。但不能操之過急，印度要從容地選擇戰爭的地點和時機。

印度軍事雜誌的主編索爾尼認為，印度西部邊界危機根本沒有軍事選項，因為印度的軍事領導人對解放軍的能力，戰略思想，作戰概念和戰術都一無所知。

索爾尼說，印中關係應該摒棄冷戰思維，印中邊界爭端是長期存在的問題，雙方應該超越矛盾，都要遏制己方的極端民族主義傾向，更多地從戰略而非戰術層面來看待和理解中印關係。