台灣提升對香港抗議者的幫助，但缺乏完善的庇護機制

香港「反送中」抗議持續一年後，台灣陸委會日前宣佈新的香港援助方案，將設立台港服務交流辦公室，為來台灣的港人， 包括尋求庇護反政府示威者提供服務。

此前媒體報道已經有超過200名參加香港抗議活動人士到台灣尋求庇護。香港《國安法》訂立在即，台灣對港人有哪些援助措施？未來台灣能成為香港示威者的庇護所嗎？幫助香港示威者的律師和民間團體對BBC中文指出，從法律上看，目前台灣能夠為香港抗議者提供居留等幫助，但缺乏完整、完善的庇護機制。

幫助香港示威者的專案

台灣陸委會6月18日宣佈《香港人道援助關懷行動專案》，稱將設立台港服務交流辦公室，7月1日正式營運。該辦公室下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等 3 個分組。

其中專案管理組服務包括強化港人來台服務專案、援助關懷專案、跨國企業及國際法人團體來台專案三項。強化港人來台服務專案中，由專責人員負責協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之專案管理；跨國企業及國際法人團體來台專案針對的是在港跨國企業（陸資除外）來台。

援助關懷專案則更多面向香港的示威者。陸委會提供的對外說明資料稱：「進入台灣之香港居民，有《香港澳門關係條例》第 18 條之情形，我們已訂定相關處理作業凖則，協同相關部會，審酌個案安全與自由受緊急危害之程度、需給予援助之必要性，作成適當決定，報請行政院專案處理。」

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目前香港示威者者尋求台灣政治庇護，最重要的法律支撐就來自《香港澳門關係條例》（下稱《港澳條例》）第18條：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」

陸委會還稱，對於需援助的香港居民，將協同相關機關協助其他們台的生活照顧或法律諮詢等事宜。對於經許可在台停留或居留的港人，該專案會進一步協助他們在台就學、就業。而幫助他們生活照顧產生的必要費用，由政府經費承擔。

陸委會主委陳明通說，只要香港人合法入境台灣，並且符合《香港澳門關係條例》（下稱《港澳條例》）第18條，就可以得到援助。

關注香港示威者救助的台灣人權促進會法務王曦對BBC中文表示，設立該辦公室對示威者有幫助，以往都是民間團體協助來台的香港示威者，現在政府設立台港服務交流辦公室，「至少他們可以找到一個官方機構了」。

香港示威者智勇（化名）去年7月使用旅遊簽證到台灣，今年4月，他通過就學拿到三年的居留證。他對BBC中文表示，他已經通過就學申請到三年居留權，還申請了工作許可證，暑假會去打工，「來台灣一年很適應這邊的環境，生活上除了金錢以外都沒有什麼困難。」

圖片版權 AFP Image caption 香港示威者闖入立法會，塗污區徽。

他說，未來會考慮去台港服務交流辦公室尋求幫助，但目前詳細的援助政策還沒有出台，所以會晚一點再去問問看。

法律爭議

1997年台灣政府通過《港澳條例》，主要是為了在香港澳門主權移交後，規範及促進與香港澳門之經貿、文化及其他關係。而1992年，台灣施行《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民關係條例》），規範的是台灣與中國大陸地區之間的民間各種往來。兩部條例比較起來，《港澳條例》讓港澳地區民眾在許多方面享有比大陸民眾更寬鬆的待遇。

不過當下中國當局力推有爭議的香港《國安法》，台灣總統蔡英文5月24日表示，依據《港澳條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。

《港澳條例》第60條規定：「本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害台灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用。」

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台灣中央社引述國安人士指出，若香港《國安法》通過，導致香港淪為「一國一制」，造成香港的地位被根本性改變而危害台灣安全時，《港澳條例》讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸《兩岸人民關係條例》。

蔡英文的說法遭到批評者指責「與香港切割」。但台灣陸委會發言人邱垂正表示，香港《國安法》會動搖香港高度自治，甚至使香港跟中國大陸沒有差別，如此當然會被迫停止一部份或全部。但他指出，這是讓北京知道通過香港《國安法》的後果極其嚴重，並非要放棄香港。

香港支援工作台灣律師團發言人林俊宏對BBC中文指出，如果《港澳條例》失效，香港示威者就會被視為中國大陸人民，但仍然可以通過《兩岸人民關係條例》第17條有關政治庇護的條文尋求台灣幫助，「仍然有機會申請台灣居留」。

不過台灣人權促進會認為，當前台灣缺乏獨立完善的庇護機制，僅有《港澳條例》第18條勉強撐出政府協助港人空間。政府在停止適用整部《港澳條例》或作出任何重大變動之前，應確保有具體可行的法律替代方案，不讓協助港人的措施中斷。

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台灣媒體早前引述台權會秘書長施逸翔稱，至少已有200多名香港抗爭者來台，約有十分之一也就是約20餘名港人以《港澳條例》第18條的「政治因素」，取得台灣居留權。

BBC中文向台灣陸委會查詢，目前依據《港澳條例》第18條成功申請台灣居留權的人數，但陸委會並未答覆，僅表示其依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜，沒有出現法律上空白的問題。

台灣的庇護機制有什麼缺陷？

對於尋求庇護的香港示威者，不少香港和台灣民間團體認為台灣亟需一部完善的《難民法》，為受到政治迫害的香港人建立庇護機制。而台灣總統蔡英文回應，不需要另立《難民法》，現存的《港澳條例》已經能幫助香港示威者赴台並提供庇護。

台灣政府2005年曾提出《難民法》草案，但遲遲未獲得立法院通過。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎對BBC中文表示，目前一些反對的聲音主要是擔心「如果法律通過會不會對我們的國家安全有影響，或者說會不會導致中國的滲透」。

但她認為，如果擔憂台灣的安全，其實更應該通過法例設立完善機制來審查申請者。

「如果今天我們真的是擔心國家安全，那審查不是變得更有必要性嗎？（我們）應該要去確認這些人到底是誰？他的真實身份是什麼？以及他們是不是真的有需要尋求協助和尋求庇護的正當理由。」她說。

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邱伊翎指出，有必要訂立《難民法》，明確難民的定義以及庇護他們的程序。

林俊宏則認為，兩岸政治問題是《難民法》的一大阻力。

「《難民法》要確定誰是難民，一般來講我們對於難民的定義是外國籍的，而這涉及到兩岸關係和國籍，就會碰觸到兩岸的敏感神經，」他說，「到底中國人算不算是外國人？香港人算不算是外國人？這個題只要開始討論，就會被卡住。所以過去《難民法》沒辦法通過卡在國籍的認定上。」

他還指出，目前台灣庇護港人機制上的一大漏洞是，無法處理經非正常管道到達台灣的香港示威者。

林俊宏稱，不管是依照《港澳條例》18條，或者是目前所公布的人道救援的方案，所處理對象都是循合法管道進入台灣的香港抗爭者。而未來一些香港抗議者參與抗爭活動或因香港《國安法》，旅行證件被沒收或扣留，就無法循正常管道來到台灣。