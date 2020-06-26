香港書展：《國安法》陰影下書商擔憂「敏感」書籍的出版前景

圖片版權 Getty Images Image caption 2017香港書展上的書籍。有關諾貝爾和平獎獲得者劉曉波的書在內地禁止公開銷售，而香港彌補了這個缺口。

備受爭議的香港版《國安法》很有可能在6月底出台，將於7月15日開幕的香港書展可能成為該法案生效後香港的第一個大型文化展覽。本次展出的書籍是否會受到《國安法》影響而遭到審查成為關注焦點。

書展主辦方香港貿易發展局（簡稱：貿發局）昨日在新聞發佈會上被多次追問，如果到時國安法生效，是否要求敏感政治書籍下架。貿發局副總裁周啟良表示，局方不會預先審查書籍，而書商需「自律」，展出要在香港法律框架下進行。

此話一出，即刻引起多方擔憂，是否會因《國安法》通過書商不得不進行政治審查。

香港以往被視為華語世界最重要的自由出版地，涉及「六四」事件、文化大革命、反右運動等在中國內地被視為敏感政治事件的書籍在香港均有銷售。一年一度的香港書展也是不少大陸人必到之處。

不過，香港的自由出版市場近年來正面臨萎縮。香港電台2018年調查發現，包括三聯書店、中華書局、商務印書館等超過一半的香港書店和近30家出版社由中共統治的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）控制。2015年銅鑼灣書店事件後，政治書籍市場備受衝擊，從出版、印刷，到買賣、運輸等多個環節均面臨壓力。

你的器材不支持播放多媒體材料 銅鑼灣書店店主林榮基說，「我開一個書店，也是一個反抗」

「泰山壓頂」下要避重就輕？

中國政府決定繞過香港立法會制定港版《國安法》之後，香港出版界的一些獨立書商更感心理壓力，擔心某些書籍會觸犯「分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等港版《國安法》規定的四項罪行。

香港《明報》引述獨立書店藝鵠經理連先生表示，文化界要靜觀其變，暫未能判斷賣哪些書違法。他說，「國安法是泰山壓頂，文化出版界如何潛行？可能都要避重就輕。」

民間組織「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘表示，有書店問有關去年「反修例」抗議的攝影集能否帶到書展售賣。他也疑惑書展場內能否售賣劉曉波詩集、「六四」評論集等，他說自3月一直向貿發局查詢，但未獲回覆。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 田園書屋在往年書展上售賣的政治書。政治類書籍一直是香港書展吸引人注意的因素之一。

香港《蘋果日報》引述本地網媒CUP的媒體執行總編輯陶培康表示，業界在未有《國安法》之前已經越來越擔心，現在對於《國安法》存在很多疑問，比如條文出台後，已經印刷出來的書能否繼續展出。他說，目前展出的書籍暫時沒有改變，但已有心理凖備，等條文出台後再進一步考慮。

陶培康稱，書店方面覺得內容吸引人就會引入書籍，而不會認真考慮內容是否政治敏感。他形容書店可能會「斬腳趾避沙蟲」，即避小害而失大利，等《國安法》條文出台後，可能為避免違法而迴避所有政治書籍。

序言書室創辦人李達寧也對《國安法》表示擔憂，他對接下來的出版情況持觀望態度。他說，「首先要看條例，是否會出一個禁書單，只怕條文很模糊。」

「暗地操作」的擔憂

自去年6月反對修訂《逃犯條例》運動以來，相關書籍陸續出版。旺角一間樓上書店的負責人李達寧對香港電台表示，最新出版書籍中有少量談及香港民族或獨立議題。他說，如果當局名列哪些書籍屬於禁制範圍，他會將此書下架。

圖片版權 Getty Images Image caption 在往年香港書展中，政治類書籍備受關注。

不過，業界也有人認為，禁書單恐怕難以成形，但官方或許會暗地操作，間接打擊政治書籍的出版和銷售。

據香港《眾新聞》報道，去年6月至今年5月期間，與「反修例」相關的書籍在香港出版了最少27本。香港公共圖書館採購了其中9本書，其中偏建制陣營的出版物佔半數以上。

香港城市大學公共政策學系副教授鄭煒表示，圖書館藏書象徵官方記錄存檔，納入較多親北京的建制陣營書籍「有呈現官方姿態意味」。

而公共圖書館則強調，採購標凖「致力發展均衡而多元化的館藏」，「不會利用館藏宣揚任何特定的信念或觀點」，館藏必須「符合香港法律的規定，亦不能有鼓勵讀者犯法的內容和建議」。

據香港中通社6月初報道，香港多間公共圖書館擺放社運人士黃之鋒和民主派議員陳淑莊等人的書籍。而建制派議員葛佩帆表示，此類書籍涉及「宣揚港獨及暴力，不論是否違法，都不應在公共閲讀場合出現」。她認為康文署應該就圖書館的情況進行檢視。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港《國安法》實施後，書商擔憂圖書會遭到進一步審查。

中通社還引述前香港特區立法會議員王國興表示，「黃之鋒、陳淑莊的書籍本身已經有違『一國兩制』的原則，在圖書館陳列將會進一步荼毒香港人，助長歪風，康文署有責任盡快將有關書籍下架處理。」

今年書展有585間參展商，比去年686間少約一成，整體攤位面積與去年大致相同。香港貿發局預計，受新冠病毒疫情影響，入場人數將比去年下跌一成，減少的主要是香港以外的人。

香港政府將透過防疫抗疫基金撥款4000萬元，資助本地參展商參展。香港出版總會會長李家駒相信，資助對中小型規模出版商幫助較大，令不少展商能免費參展。他估計，各出版商會加大減價幅度，亦會推出更多優惠吸引顧客。