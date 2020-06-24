圖片版權 Getty Images Image caption 印度首都德里，中國大使館外的反華示威

中國和印度邊界發生流血衝突後，兩國國內均群情激憤，各色影像滿天飛，社交媒體上，無數網民競相分享。

但是，有沒有誤導受眾？到底是真是假？

BBC事實核查團隊發現，網上流傳的一些自稱是中印邊界最新衝突的影像，其實和事件根本無關。

一、視頻：中印士兵交手

Image caption 事實核查結論：3年前的視頻

第一個例子是油管（YouTube）平台上的一段視頻。視頻自稱描繪的是中國和印度士兵在加勒萬河谷「真打」的場景。雙方最新的流血衝突就發生在加勒萬河谷。

此段視頻在油管播放達到數萬，推特上也廣泛流傳。有跟貼說，印度士兵「擊退」中國士兵。

但是，視頻拍攝時間是白天，中印最新在拉達克地區的衝突發生在夜間。

BBC事實核查還發現，同一段視頻在2017年8月和2019年9月已經上傳過。當時傳送者均說，視頻顯示的是中國和印度士兵發生的摩擦。

二、視頻：印度士兵悼念死難戰友

Image caption 事實核查結論：地點錯誤

社交媒體上廣泛流傳的另外一段視頻極富感情色彩，顯示一些印度士兵痛哭、互相擁抱安慰，另一些士兵抬著的看上去像是屍體。

不少網民給視頻加注「加勒萬河谷衝突」、「拉達克邊界」的標籤。但事實上，這段視頻描繪的是一年多以前在克什米爾地區發生的事。當時，印度軍隊和武裝民兵組織交火，有人員傷亡。

這段視頻和中國、印度的邊界糾紛和衝突毫無關係。

三：視頻：中印士兵打嘴仗

Image caption 事實核查結論：老視頻

推特上，一則顯示中國和印度士兵打嘴仗的視頻吸引大批網民圍觀。視頻中，中國士兵斥責印度士兵，要求他離開。

這段視頻還出現在抖音中文網站上，收獲點讚3萬多；印度反對黨「印度國民大會黨」（INC）發言人也曾分享。

但是，該視頻其實在5月間已經出現在社交媒體平台，所以，其中事件的發生日期肯定是在最新這一次流血衝突之前。網絡搜索顯示，同一視頻今年1月已經上傳油管網站。

此外，明眼人不難看出，視頻中事件發生地點的地形地貌應該不是拉達克山區。

儘管BBC事實核查團不能確定事件的具體地點，但是，另外一家事實核查網站的報告認為，那是印度的阿魯納恰爾邦，距離最近流血衝突地點至少1500公里。

四、視頻：印度士兵葬禮

Image caption 事實核查結論：事件不對

另外一則廣泛分享的視頻顯示的是一名印度軍人的葬禮，參加葬禮的士兵高呼口號。

這段收視超過4萬的視頻提及中印加勒萬河谷衝突、讚揚印度士兵等。

但事實上，視頻和6月16日衝突中喪生的印度士兵毫無關係。

反向圖片搜索顯示，類似視頻在5月間上傳油管；仔細收聽，可以辨別出葬禮士兵的名字；谷歌搜索人名關鍵詞發現，這名士兵今年5月死於印度列成-拉達克地區的一起事件。

該士兵的葬禮在故鄉馬哈拉施特拉邦舉行，他被授予「國葬」榮譽。

五、圖片：屍體和棺材

Image caption 事實核查結論：國家不對

一篇關於最近中印衝突的中文文章開篇稱，「15日晚上發生在中印邊界上的中印士兵肢體衝突，已經造成印軍至少20名士兵死亡！」此後緊跟的插圖顯示一排屍體。

這篇文章閲讀量超過10萬。

巴基斯坦Baaghity新聞網站曾使用同一張圖片，相同圖片也在社交媒體流傳。

簡單反向搜索發現，這張照片顯示的其實是尼日利亞，事件發生在2015年，尼日利亞士兵在與「博科聖地」組織武裝分子衝突中喪生。

同一篇文章中還有一張覆蓋花環的軍方棺材插圖。這張照片2019年2月曾在社交媒體流傳，顯示的是印軍在印控克什米爾的普爾瓦馬（Pulwama）發動大規模攻勢的後續。BBC當時曾有圖片報道（英文）。

簡言之，照片和最近中印邊界的流血衝突毫無關係。

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