圖片版權 Xinhua Image caption 美國擔心中國擴充核武在2050年成為一流核武大國（中國新型戰略核潛艇）

周二（6月23日）俄羅斯表示與美國在維也納就延長《新削減戰略武器條約》的談判沒有解決關鍵的分歧，雙方同意在7月底8月初再舉行會談。

美國特朗普政府一直要求中國也加入限制戰略武器談判，把美俄的雙邊談判變成三方談判，但遭到中國拒絶。中國以其核武庫比美國和俄羅斯低好幾個數量級為由，一直反對參加美俄的削減戰略武器雙邊談判。

美國和俄羅斯代表周一在維也納下奧地利宮舉行了10個小時的談判。美國談判首席代表為了羞辱北京，在俄羅斯代表團到來之前在談判室擺放了中國國旗，並把有中國國旗的談判室的照片上傳社交媒體，表達中國缺席的含義。

彭博社報道說，美國代表旨在羞辱北京的作法遭到俄羅斯和中國的指責，因為並不存在中國代表參加談判的安排。

圖片版權 Twitter Image caption 周一美國軍備控制談判負責人比林斯利在維也納軍控談判期間在推特上發出擺拍照片，照片顯示談判室內桌上擺放著中國國旗，後面是空置的座位，強調中國缺席談判。隨後中國外交部軍控司司長傅聰也在推特上反唇相譏

中國國旗風波

美國軍備控制談判負責人比林斯利（Marshall Billingsley）在維也納軍控談判期間在推特上發出擺拍照片，照片顯示談判室內桌上擺放著中國國旗，後面是空置的座位。他還寫道：「在維也納的談判即將開始。中國沒有出現。北京仍然躲在大牆後保守自己急劇擴充核武能力和許多其他事情的秘密。」

稍後，俄羅斯駐奧地利大使呂賓斯基(Dmitry Lyubinsky)在臉書上公布了談判開始時談判室的照片，照片顯示了室內並沒有擺放中國國旗。

俄羅斯的《生意人報》（Kommersant）報道引述外交消息人士的話說，俄羅斯方面反對在沒有中國代表參加的情況下，在談判室擺放中國旗幟的作法。

中國駐維也納使團代表在推特上也發出批評，說「美國在搞行為藝術嗎？」

中國外交部軍控司司長傅聰也在推特上回應說，「多奇怪的布置！未經中國許可就在談判桌上擺放了中國國旗！祝願《新削減戰略武器條約》續約談判成功！看你（美國代表）能有多下作？」

Image caption 美國特朗普政府一直要求中國也加入限制戰略武器談判，把美俄的雙邊談判變成三方談判，但遭到中國拒絶

中國戰略核武庫

5月初，中國《環球時報》的編輯胡錫進在推特發文說，為應對美國對中國的戰略野心和敵意，中國應該把核彈頭擁有量增加到1000枚。

根據斯德哥爾摩和平研究所最近的估計，俄羅斯約有6375個核彈頭，美國有5800個，中國只有320個。但是美國認為中國隱瞞了核彈頭的真實數量，中國在急速擴充核武庫。

根據上述報告，美國目前的核彈部署數量為1750, 俄羅斯的核彈部署數量為1570。俄羅斯評論員弗羅洛夫（Vladimir Frolov）5月底在《莫斯科時報》撰文說，按照《新削減戰略武器條約》的規定，美俄雙方部署在戰略導彈上的核彈頭總數量不得超過1550枚。

弗羅洛夫認為，中國擁有的320個核彈中只有一半部署在戰略導彈上。美國削減核威脅倡議組織(NTI)估計中國部署的核彈頭數量為190。

弗羅洛夫說，如果讓中國加入限制戰略核武器談判，那麼俄羅斯和美國都必須要削減各自的戰略核武庫，降低到中國的水平，或者允許中國把核彈頭數目增加到美俄的水平。這並不符合俄羅斯和美國的利益。

圖片版權 Facebook Image caption 稍後俄羅斯駐奧地利大使呂賓斯基在臉書上公布了談判開始時談判室的照片，照片顯示了室內並沒有擺放中國國旗

擔心中國擴充核武

根據美國國務院今年2月向國會提交的報告，美國政府擔心，如果與俄羅斯就現有的《新削減戰略武器條約》續約，讓北京置身於外，那麼中國的核武庫將會擴充兩倍。

最近美國國防情報局局長羅伯特•P•阿什利中將（Robert P. Ashley, Jr）在該機構網站文章中說，在今後10年期間中國「可能將核武庫增加至少一倍」，目前中國的核武庫正在進行「最迅速的擴充和多樣化」，而且謀求在2050年前成為「第一流核大國」。

美國軍備控制談判負責人比林斯利說，特朗普政府希望俄羅斯能夠幫助美國說服中國參加限制戰略核武器談判。

但是《日本時報》報道說，美國軍控官員和核安全專家很少都對此前景持樂觀態度，因為特朗普政府在軍控條約方面的記錄不佳，特朗普政府說服中國的可能性也很小。美國前核外交官員馬克•菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）說，要中國加入談判「幾乎完全不現實」。

《外交政策》雜誌的文章引述美國國務院負責國際安全與防擴散事務的前助理國務卿康特裏曼（Thomas Countryman）的話說，「（《新削減戰略武器條約》）擴充為三方條約的要求不是個毒藥，就是拖延戰術」。他認為，特朗普政府提出不現實的要求旨在避免《新削減戰略武器條約》續約。