朝鮮戰爭70週年 、俄羅斯公投以及全球新冠確診總數逼近千萬等本周更多焦點故事
2020年6月第四周： 1950年6月25日，朝鮮戰爭（又稱韓戰）爆發。之後不久，以美國為首的聯合國軍和中國先後參戰。那場戰爭給朝韓美中等所有參戰方都造成巨大人員財產損失，特別是朝韓兩國，死亡人口數以百萬計。
俄羅斯從周四（6月25日）開始為期一周的公投，就憲法條款的修改建議全民投票表決。在觀察人士看來，修憲的最核心問題，是為普京在總統任期2024年屆滿之後仍然能夠繼續執政鋪路。
全球新冠確診總數逼近千萬。世界衛生組織（WHO）日前表示，隨著限制措施的放鬆，歐洲每周確診病例數錄得幾個月來的首次增加。
剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
1. 朝鮮戰爭爆發70週年：鮮為人知的八個歷史細節和現實意義
1950年6月25日，金日成領導的朝鮮（北韓）出兵韓國（南韓），朝鮮戰爭（又稱韓戰）爆發。之後不久，以美國為首的聯合國軍和中國志願軍先後參戰。那場戰爭給朝韓美中等所有參戰方都造成巨大人員財產損失，特別是朝韓兩國，死亡人口數以百萬計。
70年過去了，戰爭陰霾依然籠罩朝鮮半島，三八線附近仍是全球矚目的軍事熱點。
俄羅斯從周四（6月25日）開始為期一周的公投，就憲法條款的修改建議舉行全民投票。在觀察人士看來，修憲的最核心問題，是為普京在總統任期2024年屆滿之後仍然能夠繼續參選、執政鋪路。 「沒有普京就沒有俄羅斯」。 這是克里姆林宮辦公廳副主任的看法，也是俄羅斯數以百萬計人們的看法。正是他們數十年如一日地支持普京，讓他一直穩坐俄羅斯權力寶座，無論他的頭銜是總統還是總理。
代表俄羅斯國內主要反對聲音的納爾瓦尼（Alexei Navalny）則譴責公投修憲是「政變」，是「破壞憲法」。也有一些批評人士指責普京希望「終身執政」。
美國約翰·霍普金斯大學的統計顯示，全球確診人數周五（6月26日）累計已達960萬，逼近千萬，死亡人數超過了49萬。世界衛生組織（WHO）日前表示，隨著限制措施的放鬆，歐洲每周確診病例數錄得幾個月來的首次增加。
據該組織數據，過去兩周，有30個歐洲及中東和中亞國家累積新增病例增加，其中11個國家，病毒在加速傳播，造成了非常顯著的疫情回潮，包括亞美尼亞、瑞典、摩爾多瓦和烏克蘭。
在中國和美國矛盾摩擦日益加劇的背景下，中國對澳大利亞採取了一系列經濟「懲罰」措施。
作為在五眼聯盟中地理位置離南海和中國最近的國家，堪培拉同時受到北京和華盛頓兩邊的壓力，它應該如何選擇？澳大利亞在亞太政策上似乎仍在試水階段，是和美國盟友一起遏制中國崛起，還是以目前經濟實惠為重隔岸觀火？這個問題在澳大利亞內部存在爭議。