朝鮮戰爭70週年 、俄羅斯公投以及全球新冠確診總數逼近千萬等本周更多焦點故事

圖片版權 AFP / Getty Images Image caption 朝韓長期對峙導致親人離散。圖為2000年首爾一場離散家屬會面活動上，64歲的朝鮮兒子，哭泣地擁抱自己86歲的韓國母親。

2020年6月第四周： 1950年6月25日，朝鮮戰爭（又稱韓戰）爆發。之後不久，以美國為首的聯合國軍和中國先後參戰。那場戰爭給朝韓美中等所有參戰方都造成巨大人員財產損失，特別是朝韓兩國，死亡人口數以百萬計。

俄羅斯從周四（6月25日）開始為期一周的公投，就憲法條款的修改建議全民投票表決。在觀察人士看來，修憲的最核心問題，是為普京在總統任期2024年屆滿之後仍然能夠繼續執政鋪路。

全球新冠確診總數逼近千萬。世界衛生組織（WHO）日前表示，隨著限制措施的放鬆，歐洲每周確診病例數錄得幾個月來的首次增加。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝韓之間的非軍事區是世界上軍事化最強的地區之一

1. 朝鮮戰爭爆發70週年：鮮為人知的八個歷史細節和現實意義

1950年6月25日，金日成領導的朝鮮（北韓）出兵韓國（南韓），朝鮮戰爭（又稱韓戰）爆發。之後不久，以美國為首的聯合國軍和中國志願軍先後參戰。那場戰爭給朝韓美中等所有參戰方都造成巨大人員財產損失，特別是朝韓兩國，死亡人口數以百萬計。

70年過去了，戰爭陰霾依然籠罩朝鮮半島，三八線附近仍是全球矚目的軍事熱點。

圖片版權 AFP Image caption 過去20年來，普京在俄羅斯的獨一無二地位無人能比。

2. 為普京「終身」執政鋪路 剖析俄羅斯修憲公投

俄羅斯從周四（6月25日）開始為期一周的公投，就憲法條款的修改建議舉行全民投票。在觀察人士看來，修憲的最核心問題，是為普京在總統任期2024年屆滿之後仍然能夠繼續參選、執政鋪路。 「沒有普京就沒有俄羅斯」。 這是克里姆林宮辦公廳副主任的看法，也是俄羅斯數以百萬計人們的看法。正是他們數十年如一日地支持普京，讓他一直穩坐俄羅斯權力寶座，無論他的頭銜是總統還是總理。

代表俄羅斯國內主要反對聲音的納爾瓦尼（Alexei Navalny）則譴責公投修憲是「政變」，是「破壞憲法」。也有一些批評人士指責普京希望「終身執政」。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

3. 全球新冠確診總數逼近千萬 美國新增感染數重回高位

美國約翰·霍普金斯大學的統計顯示，全球確診人數周五（6月26日）累計已達960萬，逼近千萬，死亡人數超過了49萬。世界衛生組織（WHO）日前表示，隨著限制措施的放鬆，歐洲每周確診病例數錄得幾個月來的首次增加。

據該組織數據，過去兩周，有30個歐洲及中東和中亞國家累積新增病例增加，其中11個國家，病毒在加速傳播，造成了非常顯著的疫情回潮，包括亞美尼亞、瑞典、摩爾多瓦和烏克蘭。

圖片版權 Getty Images Image caption 在中美矛盾加劇的背景下，澳大利亞與中國摩擦也在增多。

4. 中國的「懲罰」和澳洲亞太政策的選擇

在中國和美國矛盾摩擦日益加劇的背景下，中國對澳大利亞採取了一系列經濟「懲罰」措施。

作為在五眼聯盟中地理位置離南海和中國最近的國家，堪培拉同時受到北京和華盛頓兩邊的壓力，它應該如何選擇？澳大利亞在亞太政策上似乎仍在試水階段，是和美國盟友一起遏制中國崛起，還是以目前經濟實惠為重隔岸觀火？這個問題在澳大利亞內部存在爭議。