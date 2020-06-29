圖片版權 EPA Image caption 許多支持香港《國安法》立法的建議認為，世界多國都有維護國家安全的法例，因此北京當局就維護國家安全立法並無問題。

中國全國人大常委會審議中的香港《國安法》繼續引起爭議。支持該項立法的聲音強調，世界多國都有維護國家安全的法例，因此北京當局就維護國家安全立法並無問題。

香港保安局局長李家超回應立法會議員質詢時舉例，美國、英國、澳洲等地都有法例保護當地的國家安全。而香港的主權移交到中國後多年，仍然未能就《基本法》第23條的規定立法，「令人失望」。

中國官媒新華社引述中國人大法工委的文件指出，草案將包括針對「分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的罰則。多家香港媒體周一（6月29日）更引述消息指，若被判「顛覆罪」罪成，最高刑罰可能會是終身監禁。

香港《國安法》的具體條文雖然仍未全部公開，但外界已經擔心條文內容定義模糊，當局有機會濫用條文打擊異見人士，也可能會影響新聞自由。

加泰獨立公投爭議：罪名定義寬泛

其中，香港大學法律系退休教授、美國法學家戴大為（Michael Davis）早前接受美國媒體訪問時認為，草案已公布內容中的犯罪定義語意含糊。

香港律政司司長鄭若驊也無法解釋在普通法下，什麼行為會構成「勾結」外部勢力，因為香港實行的普通法制度並沒有類似的概念。

西班牙法院審理針對推動加泰羅尼亞獨立公投領袖的案件時，類似有關個別用詞的定義也曾引起爭議。

圖片版權 Reuters Image caption 2019年9月11日，西班牙自治區加泰羅尼亞的民族日，加泰羅尼亞民眾集會打出爭取獨立的旗幟。

兩名加泰領袖桑切斯（Jordi Sanchez）和奎薩特（Jordi Cuixart）被控「煽動罪」判囚罪成，分別判囚12年和9年。人權組織國際特赦批評，雖然審判過程按國際定義並沒有不公平的地方，但法院對「煽動」的定義十分寬泛，令「合法抗議行為也變成罪行」。

當局另外以「叛亂罪」起訴多名有參加組織公投的加泰領導人，其中時任加泰政府副主席維耶斯（Oriol Junqueras）的刑期達13年，是被起訴的前加泰官員之中最嚴重。

超過100名當地法律學者發出聯署信，指出組織公投的加泰領導人沒有使用暴力，不符合控告他們「叛亂罪」的要求，但不獲當局理會。

事件也引起歐洲法院的注意，法院去年12月裁定，維耶斯2017年5月已經當選歐洲議會議員，因此他應該享有免被起訴的權力，但維耶斯至今仍然未獲釋放。

圖片版權 EPA Image caption 澳洲政府近年聲稱為應對當地國內"外國干預"，修改多條有關國家安全和保密資料的法規，但被認為削弱了當地公眾的知情權。

澳洲搜查媒體爭議：新聞自由遭干涉

另外，多家香港記者組織先後公開表示，擔心香港《國安法》實行後會影響當地的新聞自由。

澳洲近年一些與當地「國家安全」有關的案件也引發新聞自由的擔憂。當地警方2019年先後引用的「官方保密法」，搜查一名記者和國營澳洲廣播公司的辦公室。其中，該名記者斯梅瑟斯特（Annika Smethurst）曾經揭發澳洲政府許劃秘密監察私人通訊，警方指出報道內容部份屬於「國家機密資料」。

至於針對澳洲廣播公司辦公室的調查，澳洲警方指搜查與澳洲廣播公司2017年一宗報道有關，派出多名警員翻閲公司的內部電郵、記者的筆記、錄音等，同時利用電腦記憶棒取走百多份文件。

澳洲廣播公司2017年根據數百頁外洩的國防部文件，報道澳洲軍隊在阿富汗執行任務時涉嫌非法殺害當地平民。

澳洲警方連串行動被指干預新聞自由， 代表當地媒體的商會澳大利亞媒體娛樂和藝術聯合會（Media, Entertainment and Arts Alliance）主席斯特羅姆（Marcus Strom）形容澳洲警方的行動「令人不安」。

澳洲總理莫理遜支持警方的做法，認為警員執法「沒有問題」，但澳洲司法部長波特（Christian Porter）最終下令，各州司法部在起訴記者前須得到他的許可，令政府可以在「調查嚴重罪行與保護新聞自由間取得平衡」，目前未有記者因為這兩宗案件被控。

美國反恐監聽爭議：「濫用權力」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國2001年「911襲擊」後制定多部針對「恐怖主義」和保護國家安全的法律。

美國2001年「911襲擊」後制定多部針對「恐怖主義」和保護國家安全的法律。其中以當年10月通過的《愛國者法》（Patriot Act）最受外界關注，這部法案擴展美國各地執法機關許多權力，包括容許監聽公眾的私人通訊、加強邊境和出入境管制、更改「恐怖主義」相關法律的定義等。

但外界留意到，美國當局此後經常利用這項法律給予的權力，調查許多與「恐怖活動」無關的案件。美國《紐約時報》2003年一篇報道引述美國國會屬下的政府問責署（Government Accountability Office）當年1月一份報告指出，司法部自「911襲擊」後增加了許多針對「恐怖活動」的調查，但報告指出這些調查中最少有75%與「恐怖活動」無關，大多都只是偽造文件等一般刑事罪行。

美國媒體2005年又發現，美國聯邦調查局曾利用《愛國者法》給予的權力要求拉斯維加斯一些賭場、租車公司等，向當局提供顧客的財政資料，但沒有說明用途。

美國民權組權公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）執行董事羅梅羅（Anthony Romero）認為，只要外界發現政府使用《愛國者法》時不單是為了打擊「恐怖主義」，「我認為就會有越來越多人反對這個法案」。

德國案例：選舉制度可令法律不被濫用

德國憲法保衛局（Bundesamt fur Verfassungsschutz）今年4月宣佈，將德國另類選擇黨屬下一個組織Der Fluegel列為「極端組織」。憲法保衛局之後將可以有額外權力，加強對這個組織的監控。

圖片版權 EPA Image caption 德國過去多次發生被認為是針對少數族裔的襲擊。

德國過去多次發生被認為是針對少數族裔的襲擊，另類選擇黨也被批評助長這種襲擊某個族群的心態，另類選擇黨其中一名領導人物卡爾比策（Andreas Kalbitz）形容，憲法保衛局做出的是「政治決定」。

但當地猶太人組織歡迎決定，更認為德國當局要監控整個另類選擇黨。

研究德國歷史多年的香港浸會大學助理教授鐘子褀認為，德國「定期、有競爭」的選舉令防治極端組織等法律不會被濫用。

他對BBC中文說，德國的機制可以多有效率與其他民主政制一樣，取決於相關政府部門和法律的決定「有多透明、合理和具說服力」。