中印衝突：國際媒體關注西藏部署專業格斗 「民兵」

圖片版權 CCTV Image caption 中國中央電視台和其他官媒都報道了西藏5支專業民兵的消息。

中國和印度部隊在有爭議的邊界地區持續爆發衝突時，中國在西藏部署了5支專業 「民兵」隊伍，其中包括飛行、通信、攀登、快速反應和格斗等多類特長人員。中國官方媒體的這一消息引發不少國際媒體的興趣。

中國《解放軍報》報道稱，西藏軍區在6月15日舉行了5支民兵分隊入隊授旗儀式，分別被稱 「雪鴿、雪鷹、雪狼、雪狐、雪獒」。 該報引述西藏軍區司令員汪海江的話說，這些民兵分隊的 「使命」是 「固邊穩藏」。

民兵分隊成員來自相關專業公司，如通航公司、通訊公司、高寒山地攀登培訓學校、礦業開發企業；其中雪獒高原抗擊隊設在 「某體育文化企業」，是 「蜚聲國內外的搏鬥抗擊俱樂部，多次參加國際國內格斗搏擊比賽並取得佳績」。

中國官方媒體報道稱，民兵分隊設在拉薩，但是沒有提及這些格斗運動員是否會幫助訓練邊境部隊。

國際媒體

多數印度媒體和一些國際媒體也報導了中國在西藏部署格斗特長民兵的消息。

其中，印度著名英文報紙《印度斯坦時報》在報導中同時指出，部署格斗專長民兵前也早有中國軍方人士指出，印度有自己的優勢——擁有經驗豐富的山地部隊。

土耳其英文頻道TRT報道說，中方其實「早在最新邊界衝突之前」就已經將登山能手和格斗能手派遣到前線，但是不清楚這些專長人士是否參與了衝突。

各方報導中都提到兩國間曾簽訂的不得在邊境使用槍支和彈藥的協議。

據悉，根據1996年的一項中印雙邊協議規定： 「任何一方均不得在實際控制線兩公里內開火……進行爆炸操作或使用槍支或炸藥狩獵。」

最近，中印邊境發生了緊張衝突。今年5月，中印兩國士兵在拉達克班公錯邊境地帶以及印度東北部錫金邦邊境發生衝突。

6月15日，中印雙方還在加勒萬河谷地區爆發激烈肢體衝突，印度方面稱死亡20人，另有數十人受傷。

中方指責印方違反協議首先越界；印方則指責中方違反協議率先在邊境集結大量部隊。

中國一直沒有透露傷亡情況。6月23日，英國廣播公司BBC的記者在中國外交部例行記者會上詢問中方的傷亡人數時，中國外交部發言人趙立堅否認了印度官員有關中國有40名官兵死亡的消息。趙立堅說， 「這是虛假消息」。

有關中印雙方的對打，一名印度軍方高級官員向BBC表示，打鬥中有55名印度士兵和300名中國士兵。

中國民兵

根據中國1997年頒布的《國防法》，民兵是中國武裝力量四大部分之一，其他三個部分是現役部隊、預備役部隊和武警；參加民兵組織是中國公民的義務。

而中國現行的《兵役法》也規定，民兵中的骨幹民兵組織，主要由退出現役的士兵和經過軍事訓練或者具有專業技術特長的人組成。

中國民兵組織實際上遍布全國各地，而骨幹民兵組織活躍在中國許多敏感地區。

在本次西藏拉薩部署專業人員參加的民兵隊伍引起外界關注之前，最引人注目的是中國在南海部署的海上民兵。

2013年，中共總書記習近平曾到海南瓊海潭門鎮接見海上民兵連，對他們"維護海洋權益的事蹟"表示感動，並說 「黨和政府會進一步關心你們。」