台灣政壇：國民黨反對陳菊擔任監察院長 「佔領」立法院的理由與動機

圖片版權 KMT ( Kuomintang） Image caption 在野黨中國國民黨的立法委員6月28日佔領台灣立法院議場。

台灣立法院議場又被人「佔領」。不過此次佔領議場的並非2014年「太陽花運動」中佔領立法院的學生，而是台灣在野黨中國國民黨的立法委員。

據台灣媒體報道，數十名國民黨立委在周日（6月28日）下午突然打破門窗，進入立法院議場，以反對台灣總統蔡英文提名前高雄市長、民進黨大佬陳菊擔任監察院長為由，佔領議場，在台灣政壇引起軒然大波。

國民黨立委闖入議事廳後在各處噴漆，以「監委酬庸，拒絶背書」等字樣表達訴求。據台媒報道，民進黨籍的立法院幹部在星期一（6月29日）上午前往議場與國民黨立委協商未果，並表示不會接受國民黨要求退回陳菊提名的訴求。

台灣東海大學政治學系副教授張峻豪告訴BBC中文稱，此次國民黨大動作以佔領立法院表達訴求，乃因「國民黨在疫情爆發以來，作為在野黨一直找不到作為反對黨有利的監督點，此次借著監察院院長以及監察委員審核權，終於找到一個位置與執政黨抗爭。同時也是拉抬國民黨在高雄市的市長補選情勢。」

星期一中午，民進黨派出的多名立法委員將佔領立法院議場的國民黨立委「架離」，併發生零星衝突。國民黨立委現已離開立法院議事廳，並表示會繼續杯葛到底。

國民黨為何反對陳菊

根據台灣監察院（the Control Yuan）網站說明，根據台灣憲法規定，成立於1932年的監察院是中華民國最高監察機關，對公務人員行使彈劾、糾舉及審計權，並能接受人民投訴。監察院長以及監察委員由總統提名，經立法委員投票通過。

國民黨強調，陳菊在擔任高雄市市長10多年任內，其市政府及所屬機關有多名公職人員遭受糾正或者彈劾，因此反對陳菊擔任監察院長。

圖片版權 Lo Chih-Cheng Image caption 國民黨立委闖入議事廳後在各處噴漆，以"監委酬庸，拒絶背書"等字樣表達訴求。

圖片版權 Chen Chu Facebook Image caption 陳菊已在台灣政壇縱橫50年

國民黨主席，亦是現任立委江啟臣在立法院向聲援民眾表示蔡英文提名的監察委員名單，絶大部分與民進黨有所淵源，是酬庸政治。他再次批判陳菊，在臉書發文說「陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？」

不過，社民黨台北市議員苗博雅則於台媒評論說，直轄市公務人員受彈劾以及糾正，未必直接與市長相關。苗博雅說，以台北市為例，柯文哲擔任市長至今5年多，監察院便對台北市及所屬機關提出6個彈劾與34個糾正案。

陳菊周日則在臉書發文回應批評，表示她願意接受立委質詢其資格，她並在22日公開退出民進黨及所有政黨活動。她說，「除了『美麗島事件』的六年黑牢，我一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾。然而，將近3年來，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑我」。

強烈抗爭

此次佔領「立法院」是百年政黨國民黨遷台以來，首次於非開會期間，仿效2014年台灣「太陽花學生運動」模式，「突襲佔領」立法院議事廳。許多分析認為，由於此時，國民黨正處於黨內明星韓國瑜被罷免的低潮，面對8月中的高雄市長補選，對手民進黨前行政院副院長陳其邁正大張旗鼓的到處拜票，宣揚政見。國民黨此刻需要議題拉抬氣勢。

專攻台灣政黨發展的張峻豪對BBC中文分析稱，國民黨前陣子才因為提出新的兩岸政策中不提「九二共識」，引起黨內激辯，以及黨內大佬連戰等人反彈，因此此刻大動作「佔領立院」。張峻豪解釋稱：「表面上是針對監察院抗議，其實也是為了轉移焦點，尤其國民黨過去執政時提名的許多監察委員爭議也很大」。

張峻豪強調，肺炎疫情爆發以來，國民黨一直找不到著力點，試圖以在野黨身份回擊民進黨在行政及立法上都取得控制權的優勢，因此國民黨此次透過監察院長投票一事找到一個抗爭的位置。

不過，反「台獨」立場鮮明的台媒「聯合報」副總編輯遊其昌發文評論，讚許國民黨此刻動作十分有勇氣。「經過總統大選、高雄市長罷免的一敗再敗，國民黨支持者的憋屈一直找不到出口。民進黨完全執政後，立法院「大軍壓境」從沒停過，在野黨根本沒有絲毫議事討論空間」，因此國民黨此刻大動作反應「終於像個在野黨」，他說。

國民黨主席江啟臣這幾天則公開回應媒體，反駁佔領立法院是為了拉抬該黨在高雄市長的選情。他強調，國民黨行動是為了捍衛監察院的威信以及台灣民主。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 國民黨主席江啟臣在立法院門外發表演說

陳菊地位難撼動？

數十年來，陳菊一直是台灣人權民主化運動的重點人物。1950年出身貧困農村，1970年代，陳菊離開校園後，便參與台灣解嚴及民主化運動。

1979年，陳菊在「美麗島事件」中受逮捕，被蔣經國政府以「唯一死刑」的「叛亂罪」起訴。後來在人權團體奔走以及美國介入下，陳菊在獄中6年多出獄。

出獄之後，她參與1986年民進黨創黨工作，以及從事人權活動。參政後，陸續擔任立委、北市社會局長、總統府秘書長等。2014年，她在台灣南部重鎮高雄，以近百萬的票數連任高雄市市長，為其獲得「南霸天」稱號，在黨內外地位難以撼動。

外界預料在民進黨立法院委員佔絶對多數的現況下，預料陳菊以及其他監察委員的人事案將會通過。