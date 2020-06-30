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根據多家香港媒體報導，中國人大常委會在6月30日早上以162票全票通過港區《國家安全法》，「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四條罪行將被寫入《基本法》附件三。中國官方至今尚未公布這份法律的完整內容。

贊成《國安法》的一方認為，香港過去一年發生暴力示威，越來越接近「恐怖主義」，有政客游說美國等外國勢力制裁中國大陸和香港，「港獨」勢力助大，有必要維持香港穩定。

你的器材不支持播放多媒體材料 港版國安法：民運人士的擔憂，政府顧問的保票

但由於香港《國安法》制訂過程繞過香港立法會，條文定義不清晰，而且凌駕《基本法》，反對一方擔心《國安法》會被用於對付政見不同的人士，削弱香港言論自由，難以保障人權，而中國大陸繞過香港立法，並有可能跨境執法和司法，令外界擔心香港「一國兩制」、「高度自治」和司法獨立等受到衝擊。

中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤接受日本共同社專訪表示，在香港引《國安法》違反相當於國際條約的《中英聯合聲明》，並不單純是中國國內問題。

法例在香港主權移交紀念日（7月1日）前夕通過，香港民間人權陣線（民陣）申請7月1日發起年度大遊行，但遭香港警方以疫情及示威或會轉趨暴力而表明反對。民陣批評，《國安法》通過後，香港「一國一制」時代正式來臨。

中國人大常委會正式通過法案前，中國外長王毅在草案通過前與埃及外長通電話時提到香港問題，指中方建立港區《國安法》有助「一國兩制」方針行穩致遠，符合香港同胞及各國在港利益，他批評一些國家及勢力，以人權為借口在香港問題上抹黑中國，粗暴干涉中國內政，真正目前是搞亂香港，阻遏中國發展進程。

圖片版權 EPA Image caption 香港建制派陣營反對外國介入港區《國安法》立法。

《國安法》在國際間也引發廣泛爭議，以美國為首的國家均表達了強烈關注，其中七國集團及歐盟外交首長，一度發聲明，敦促中國停止立法。

在法案通過前夕，美國擴大制裁力度，商務部宣佈撤銷香港的特殊地位，包括出口許可豁免，並評估會否再進一步取消差別待遇。美國政府同時即時停止向美國出口防衛裝備，並限制輸出軍民兩用技術。美國國務卿蓬佩奧批評，港區《國安法》是剝奪香港人的自由，美國政府被迫重新評估對港政策，由於不能夠再區分出口到香港及中國的管制物品，不能夠冒險令物品落入解放軍手上。商務部長羅斯亦指，北京在香港實施《國安法》後，令美國技術轉移到解放軍的風險增加，損害了香港的自治。

香港特首林鄭月娥在今天早上的記者會上稱，不會被任何制裁行動嚇到，相信國家會有反制措施，港府將會全面配合。她承認美國制裁措施或許對個別行業帶來少許不便，但相信影響不大，相信香港向從世界其他地方找到替代品。她批評香港有人乞求美國政府制裁香港，所以港府早已作出評估。