英國使館涉港微信被刪 外交賬號遭遇的審查

圖片版權 Getty Images Image caption 英國駐華大使館發佈聲明，對其此前在微信上發佈的一篇文章遭到刪除表達不滿。

英國駐華大使館周一（6月29日）發佈聲明，對其此前在中國社交媒體上發佈的一篇有關香港問題的文章遭到刪除表達不滿。

在這篇新發佈的聲明中，英國駐華使館表示，希望今後能與中國民眾分享「我們對中國政府持有不同意見的話題的內容而不會被刪除」。大使館周二對BBC說，該賬號刊登的內容代表英國政府立場。

此前，英國駐華使館6月19日曾通過微信公眾號發佈題為《關於香港問題的更正說明》的文章，就香港問題闡述了英國的觀點。這篇文章在中國社交媒體上被廣泛轉發，閲讀量達到數十萬，但帖子在兩小時後便遭到刪除。

分析人士對BBC說，長期以來各國在中國社交媒體開設的使館賬號都宛如「網絡飛地」，擁有比其他賬號更大的發言尺度，但隨著中國和西方關係緊張，這種情況正在改變。6月19日，印度駐華使館發佈的一篇文章也遭到屏蔽，使館不得不澄清並非自己刪除。

再發聲明

在周一新發佈的聲明中，英國駐華使館稱，此前其發佈的有關香港問題的文章在發出的兩小時後便遭到刪除，但儘管如此仍有35萬人次閲讀，是其發佈過的文章中閲讀量最高的一篇，此外還收到了數以千計的留言和評論。

「許多評論表示支持新的國家安全法，且不同意英國的批評，但也有人歡迎有機會聽到不同的聲音和我們的觀點，」聲明說。

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在聲明中，英國使館舉例稱，中國駐英大使劉曉明和公使陳雯經常出現在BBC和其他英國媒體的節目上，討論香港議題。中國的外交官和官員們還通過推特，自由地討論香港和新冠疫情等問題，這些內容都沒有被刪除。

英國駐華使館周二（6月30日）回應BBC中文查詢時表示，大使館的這一聲明「代表英國政府在中國發言」。

「我們相信，中國網民有權知道英國政府在如此重要的問題上的立場，」大使館稱。

儘管這份聲明並未直接對微信平台或中國當局提出批評，但英國使館在文中引用《環球時報》總編輯胡錫進在微博的發言稱，「中國應該開放更多批評和建議的渠道，鼓勵建設性的批評」，呼籲中方加大公眾討論的空間。

英國駐華使館表示，英國與中國有著廣泛的關係，即使兩國存在分歧，也希望可以進行建設性的討論。

「我們希望這篇文章不會被刪除，」英國駐華使館在這篇聲明最後寫道。

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這份新發佈的聲明一齣，便在中國社交平台被廣泛轉發，帖文底部的數據顯示，該文章的閲讀量已超過10萬。

與此前被刪文章的命運略有不同，這篇新聲明在周二仍能正常訪問，但在微信上的分享功能目前已遭到禁用。微信平台顯示，該文章因「違反《微信公眾平台運營規範》」而被禁止分享。

為什麼被刪？

英國駐華使館在聲明中提到的被刪文章發佈於6月19日。在1400多字的篇幅中，大使館採用一問一答的形式，對8個中國官方媒體上高頻出現的有關英國對香港問題的立場和行動進行辯護。

文章表示，這是由於一些媒體報道「存在錯誤和不準確的信息」，英國駐華使館因此就這些「誤解」進行回應。

圖片版權 Wechat Image caption 微信平台顯示文章內容"涉嫌違反相關法律法規和政策"，但並未提供具體違規原因。

例如，針對中國媒體「澎湃新聞」指英國支持「港獨」，英國使館表示這並不屬實，英國明確承認在「一國兩制」的框架下香港是中國的一部分，並希望該框架可以持續下去。

在對「外國干涉引起抗議活動」言論的回應中，英國使館表示香港民眾抗議「是因為他們擔心他們的生活方式和高度自治受到威脅」，而有關英國或其它國家以某種方式組織抗議活動的說法是「虛假指控」。

文章還強調，英國對於發生在美國和香港的示威並沒有「雙重標凖」，英國支持和平示威，但任何地方的暴力示威和毀壞公物都是不可接受的。

這篇文章在英國駐華使館的官方微信公眾號上發佈後迅速被大量中國網友轉發。很多網友表示支持這種溝通對話方式，並指文章幾乎每條言論都列明瞭出處，「有理有據」。但也有批評者表示，「一個侵略了中國的國家，還有什麼資格對中國指手畫腳」。

這篇文章在兩小時後便遭到刪除，微信平台顯示文章內容「涉嫌違反相關法律法規和政策」，但並未提供具體違規原因。

圖片版權 AFP Image caption 北京近年反覆強調英國在《中英聯合聲明》下對香港之責任已經隨主權移交而結束。

一名曾在中國知名的社交網站從事內容審查的業內人士（出於安全考慮，受訪者要求匿名）對BBC中文表示，由於大使館、領事館等外事機構具有特殊地位，「本身發言尺度就已經比普通用戶要大得多」。

「這就像一塊『網絡飛地』一樣，因為搞得不好就會上升到外交層面，所以都是有專人負責監看的，」他表示。「但這不代表就不會刪，尤其是現在對立這麼嚴重的情況下。說白了，刪還是不刪的決定權不在平台。」

不過，中國官方英文媒體CGTN幾天后在官網刊登了一篇題為《對英國大使館的全面回應》（A comprehensive response to the British Embassy）觀點文章，指責英國使館的文章本身便有「一系列錯誤和誤導性的言論」。

「它最終更多地轉移了人們的注意力，而不是澄清問題，」這篇反駁文章寫道。

「網絡飛地」

長期以來，中國屏蔽包括BBC在內的相當數量的外國媒體，並對與當局立場相左的民間言論採取日趨嚴厲的審查。

為有效進行信息管控，中國最主要的兩個社交媒體平台微博和微信都採取多種審查措施，包括對帶有敏感關鍵詞的帖子進行自動刪除，通過不斷更新的人工智能（AI）算法信息庫，對圖片內容同樣實現篩查。BBC記者在去年6月，只因在微信上發佈了有關香港示威活動的圖片，便被以「散佈謠言」為由封禁賬號。

在這樣的情況下，很多外國大使館和領事館的賬號成為中國社交媒體上尺度相對寬鬆的「飛地」。

例如，美國駐華大使館在微博上擁有近300萬關注者，賬號發佈的內容包括美國領導人的言論、美國現任政府的表態和立場等。

隨著中美關係惡化，很多中國網友到該賬號的評論區批評美國。但也有一些中國網友前來留言，表達他們對中國當局的不滿，甚至列舉自己的冤屈以請求幫助。

和推特類似，這些特殊的賬號有時候也會淪為國家之間言論戰的戰場。

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例如，今年1月美國和伊朗矛盾迅速升級後，兩國大使館就多次在微博上火力全開、隔空交鋒。由於兩國大使館的實際位置都在北京的亮馬橋地區附近，甚至被中國網友戲謔為「亮馬橋之戰」。

儘管有著相對更大的言論尺度，但「被刪帖」並不是英國大使館特有的待遇。

6月18日，印度駐華大使館在微博上發佈了一則印度外交部有關中印衝突的回應，但該微博發佈不久後便消失了。印度大使館不得不在次日澄清稱，大使館未曾主動刪除該微博。