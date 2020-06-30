中國「強制新疆維族婦女節育絶育」：敏感話題的七個關鍵看點

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中國被指在新疆強迫維族婦女節育、絶育，以期控制維族穆斯林人口。有專家解讀，中國利用計劃生育措施在新疆推行「變相種族滅絶」。

中國事務學者鄭國恩（Andrian Zenz) 的最新調查報告引發強烈反響。國際間傳出要求聯合國展開獨立調查的呼聲。

中國否認指控，稱鄭國恩的報告「毫無根據」。

敏感時機的敏感問題

你的器材不支持播放多媒體材料 新疆維吾爾人：「中國，我的孩子在哪裏？」

長期以來，無論是在中國國內還是國際社會，新疆一直是敏感話題。近期，北京的新疆政策再度引發高度關注。

據信，大約一百萬維吾爾人和其他大多信仰伊斯蘭教的少數民族人被拘押在中國西部地區的集中管理設施。

中國當局稱之為再教育營，是為遏制恐怖主義採取的必要措施。

BBC在2019年調查還發現，在新疆，中國「系統性地」 將維族兒童與家人分隔，使他們遠離民族信仰和母語教育。

2020年6月17日，美國總統特朗普簽署《2020年維吾爾人權政策法案》。這一法律旨在授權美國各方資源應對中國政府在新疆違反和侵犯人權的活動，其中包括大規模監視、拘押等。

中國迅速發聲，批評美國粗暴干涉中國內政，「強烈譴責，堅決反對」。

報告內容：強制維族婦女節育、絶育

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美聯社29日發表中國在新疆推行計劃生育的調查報道。

撰寫人鄭國恩（Andrian Zenz）說，報告素材來自中國官方文件、統計數據，以及曾被關押的維族人及其家屬的訪談記錄。

調查報告中一些廣受關注的內容包括：

新疆當局定期要求少數民族育齡女性接受體檢，檢查其是否懷孕，還對她們強制施行節育、絶育措施。

數字顯示，中國整體的節育環使用量、絶育手術數量近年來都在降低，但在新疆這兩個數字卻在增長。

漢族女性很少被要求接受節育環置入或者絶育手術。

在新疆，超生還可能成為被關進再教育營的原因。

總體來講，新疆當局可能對有三個以上孩子的育齡婦女進行大規模絶育。

專家解讀：「漸進式滅絶」

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專家對調查報告內容的解讀有些相對溫和、有些更加「激進」。

美聯社報道說，中國新疆計劃生育政策背後的驅動力是政府的焦慮。當局擔心，信奉穆斯林的少數民族如果生育率過高，容易導致貧困、催生極端主義思潮。

報道援引美國科羅拉多大學維吾爾問題專家Darren Byler說，中國的目的可能是要削弱維吾爾社區的活力，使「同化」更容易。

英國紐卡斯爾大學維吾爾問題專家芬蕾（Joanne Smith Finley）則說，中國採用的是「從基因上減少維吾爾人的直接手段」，是「慢性、痛苦、漸進式的種族滅絶」。

報告作者鄭國恩20日的推特說，我對新疆的最新研究發現了防止生育、女性大規模絶育的證據。調查提供最有力的證據，證明在新疆的暴行符合《聯合國種族滅絶公約》的標凖：旨在防止生育的措施。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @adrianzenz BREAKING: my new research on Xinjiang uncovers evidence of birth prevention & mass female sterilization. Findings give strongest proof yet that Xinjiang atrocity fulfills a U.N. Genocide Convention criterion: imposing measures intended to prevent births /1https://t.co/oFp1372g7t pic.twitter.com/lZ2BeBgtPR — Adrian Zenz (@adrianzenz) 2020年6月29日

國際社會反應：「世界不能沉默」

你的器材不支持播放多媒體材料 廢墟上的信仰：中國消失的清真寺

由多國議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）29日發表聲明，呼籲聯合國對新疆的現狀展開「國際性、公正、獨立調查」。

聲明說，證據不斷增加，存在「大規模關押、洗腦、法外拘留、侵入性監視、強制勞動、破壞維吾爾文化場所（包括墓地）以及其他形式的虐待。」

聲明說，面對不斷曝光的暴行，「世界不能沉默」，各國「有義務防止、懲罰任何試圖摧毀一個民族、種族、宗教團體的努力。」

美國表態：「立即終止這些可怕做法」

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美國國務卿蓬佩奧29日發表《論中國在新疆強制計劃生育和強制絶育計劃》的聲明，呼籲中共「立即停止這些可怕行為」。

蓬佩奧說，鄭國恩的調查報告讓世界「看到了令人不安」的真相，「人類生命的神聖性和基本的人格尊嚴完全被無視。」

聲明還請求所有國家與美國一道「終止這些非人道的虐待行為」。

中國反駁：蓬佩奧「睜著眼睛說瞎話」

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

中國外交部發言人趙立堅則在6月29日的新聞發佈會上指責有關中國在新疆強制計劃生育的報道是「毫無根據」，「炒作假新聞」。

在30日的例行記者會上，趙立堅反駁蓬佩奧的是「睜著眼睛說瞎話」，重申中國政府「一貫一視同仁地保護包括少數民族在內的各族人民合法權益，人口政策長期以來對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待。」

趙立堅還特別提到，美國國內少數族裔「飽受欺凌、排斥」。歷史上，美國政府曾對印第安人「長期實行強制種族滅絶、隔離、同化政策」；佛洛伊德之死再次暴露出美國的系統性種族歧視已經使少數族裔到了「不能呼吸」的程度，亟待解決。

報告撰寫人：鄭國恩博士

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鄭國恩（Andrian Zenz）是德國學者，華盛頓共產主義受害者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation）高級研究員。

鄭國恩多年致力研究中國事務，特別是新疆、西藏問題，被國際間視為新疆問題權威學者。

他對中國大規模在新疆拘押成年穆斯林的揭露受到廣泛認可。

中國外交部發言人趙立堅30日稱，鄭國恩是「反華學者」。

趙立堅說，美國獨立新聞網站「灰色地帶」披露，鄭國恩實際上是美國政府成立的極右翼組織成員，也是美國情報機構操縱設立的新疆教培中心研究課題組的骨幹。

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