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6月30日，中國人大常委在香港主權移交23週年的前一天，全票表決通過香港《國安法》。當天下午，香港多個民運組織包括香港眾志宣佈解散，主要成員辭任。

原香港眾志秘書長黃之鋒在其社交媒體上稱，《國安法》通過後，「在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天。」

黃之鋒宣佈會以個人身份踐行信念。他說，「香港的意志，不會因《國安法》或任何一條惡法而冰封。一年的時代革命，造就無數覺醒的人，走在城市裏的每天肩碰肩的清潔工到西裝友，都有可能是抗爭中的無名傳奇。」

香港中文大學客座教授、資深時事評論員林和立對BBC中文表示，黃之鋒等人因害怕北京利用《國安法》懲罰他們而退出組織，「再一次證明《國安法》對於言論自由、結社自由和其他香港人習慣的高度自治有一定的破壞。」

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香港眾志等多個民運組織解散

香港眾志在四年前「雨傘運動」之後成立，以「民主自決」為綱領。成員大多為20歲左右的年輕人。四年來，該組織見證了香港政治運動的起伏，嘗試在本地、國際等多個場合中爭取民主抗爭空間。有些核心成員曾投身議會，也有些在民間抗爭運動後被判入獄。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅冠聰

和黃之鋒一起離開眾志的還有常委羅冠聰和成員周庭等。 數小時後，香港眾志宣解散，在組織貼文稱，尊重個人選擇及意向，感激黃之鋒等人過去的貢獻和付出。

羅冠聰表示，在香港《國安法》下，「香港人將被以言入罪、以思想入罪，輕則三年監禁，重則在白屋被刑求兼送中，人心惶惶。在浪尖的政治人物風險更大，在如此世道下，更是難料自身安危。」

但羅冠聰稱會以個人名義繼續參與反抗運動。周庭稱將無法參加未來的爭取國際支持方面的工作。她說，這是一個「沉重及迫不得已的決定。」

羅冠聰和周庭是香港眾志的核心成員。羅在2016年立法會選舉中當選，但在宣誓中「被認為不莊重」和另外三位議員被DQ（撤銷議席）；周庭參與補選，被取消參選資格。

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香港學生組織學生動源宣佈解散香港本部，並設立外國分部，繼續推動香港獨立。

學生動源在四年前成立，主張香港獨立建國。其口號「民族自強，香港獨立」，在過去一年的抗爭運動中多次出現。

學生動源的召集人、19歲的鐘翰林在社交媒體上稱，為「保障所有身份已曝光的成員人身安全」，因此辭任召集人一職，是「基於政治現實需要作出迫不得已的決定。」

另一個由梁頌恆擔任發言人的「港獨」組織香港民族陣線也在社交平台宣佈，即日起遣散所有香港成員，由台北及英國分部接手工作。

梁頌恆表示，「盡量保護好身邊的每一個戰友，我們一定會等到機會到來。」他號召公眾7月1日出來反抗。

另外，城市大學學生會外務副會長邵嵐在社交網站宣佈，退出香港大專學界國際事務代表團。該組織由多間大專院校學生會成立，過去透過民間外交方式，讓國際社會關注香港人的訴求。

香港餐廳龍門冰室的負責人張俊傑宣佈退出「黃色經濟圈」。黃色經濟圈在去年「反送中」抗爭運動期間成立，由支持運動的商家和食肆構建而成。

多家中國媒體引述報道黃之鋒等人退出香港眾志以及組織解散的消息，並評論稱，香港眾志「打著『聚眾之志』的幌子，借外部勢力黑手，妄想掌控香港的明天，就是禍港『新生代』。」

評論還稱，香港眾志「曾因其綱領不符基本法而斷絶議會之路，政治力量一落千丈。然而攀上『洋主子』，為這些棄子提供了『廢物利用』機會。」

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香港民主運動空間會「越來越小」

當問到黃之鋒等人的退出是否打擊香港民主派的抗爭，林和立對BBC中文表示，「整個《國安法》對於民主派和普通市民已經是很大的打擊，因為條文還沒出來，而演繹的權力在人大。比如如何定義顛覆國家政權很難講，會不會在電台批評中共就是顛覆國家政權。因此會引發寒蟬效應，限制香港人的言論自由。」

林和立還說，香港民主派的抗爭空間會越來越小，現在很難揣測黃志峰等政治人物會怎樣做。「我想會盡量避免觸犯《國安法》，同時在立法會選舉中將要求民主的聲音擴大。」

民主派會議召集人陳淑莊對香港媒體表示，事前完全沒有收過這些組織要解散的消息。她形容港區國安法令社會彌漫「白色恐怖」，但相信這些組織今後會有新的部署。陳淑莊批評，人大常委會已通過港區《國安法》，但香港人甚至特區政府至今仍未知道條文內容，做法史無前例，是直接將香港推向「一國一制」。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強在接受香港媒體的訪問時表示，未來提倡自決甚至獨立的組織表面上會越來越少，但相信這些組織都會轉向地下活動，以避開《國安法》。