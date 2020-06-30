圖片版權 Reuters Image caption 法國總統馬克龍、德國總理默克爾和美國總統特朗普2019年12月出席北約峰會。

德國外長馬斯（Heiko Maas）最近說，同美國的聯盟關係在經濟，國防和安全方面具有重要意義，但是即使特朗普的競選對手，民主黨的拜登入住白宮，已經惡化的美德關係再無法恢復到從前的狀態。

周日（6月28日）馬斯對德新社說，德美關係發生了結構性的變化。美國全國廣播公司商業頻道報道說，美國和德國是西方最有影響的政治和經濟集團，但自從特朗普擔任總統以來，美德關係持續惡化。

美國和德國的分歧表現在經濟，政治，外交和安全諸多領域。本月早些時候特朗普宣佈減少在德國的駐軍。另外俄羅斯經過波羅的海通往德國的天然氣管道項目也遭遇美國的反對和制裁。

在貿易方面，特朗普一直批評德國和歐盟沒有善待美國。特朗普說「我們在貿易上受到了損害，我們在北約受到傷害。」

特朗普威脅要對歐洲的汽車進口施加關稅，那樣將嚴重影響德國，德國是歐洲汽車生產的大本營。

在西方七國集團內部特朗普的美國優先言論也引起非議。特朗普撤出關於伊朗核問題協議和巴黎氣候協議。特朗普拒絶支持七國峰會公報，被德國總理默克爾形容為「有點令人沮喪」。

最近默克爾由於新冠疫情的原因拒絶了特朗普要求在華盛頓召開七國峰會的邀請。

德國的防務預算

德國的防務開支成為德國和美國的一個主要分歧。2014年北約的協議規定成員國的防務預算要達到各自國家GDP的2%。

根據北約的估計，德國在2019年的防務開支佔其GDP的1.38%，而美國的防務開支佔GDP的比例為3.42%。德國去年表示他們力求在2031年達到佔GDP 2%的目標。

圖片版權 EPA Image caption 如果美國對歐洲的汽車進口施加關稅，那樣將嚴重影響到德國的汽車製造業

特朗普自從2016年當選總統後多次批評德國，說德國承擔防務開支不夠。今年6月特朗普說德國在防務開支問題上「搗蛋」（delinquent），說德國仍然沒有滿足把GDP中2%份額用於防務開支的義務。

本月早些時候，特朗普證實美國要從德國撤走9,500人的部隊，說要「把軍人數量減少到25,000人」。他還說美國在德國的駐軍消耗了「美國極大的費用」。

白宮計劃削減在德國的駐軍引發五角大樓的擔心，美國軍方許多人認為大幅度減少在德國駐軍會影響針對俄羅斯的防禦。據美國CNN報道，特朗普的計劃並沒有得到現任國防部長埃斯珀的全力支持。

但深受特朗普信任的美國駐德國前大使，一度擔任國家情報局代理局長的格雷內爾（Richard Grenell）和國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）都大力支持特朗普的撤軍計劃。

德國《明鏡》周刊去年曾對當時美國大使格雷內爾做過特寫報道，其中接受採訪的30多個美國和德國的外交官、內閣官員、議員、智囊專家等許多人都說格雷內爾是個像特朗普一樣的虛榮、自戀、咄咄逼人、而且不能接受批評的人。

去年美國國會山報還報道說，德國聯邦議會副議長，自由民主黨主席沃爾夫岡•庫比茨基（Wolfgang Kubicki）指責格雷內爾在德國頤指氣使，像個欽差大臣。他呼籲德國驅逐格雷內爾。

北溪2號能源項目

圖片版權 AFP Image caption 德國外長馬斯: 德美關係發生了結構性的變化,很難恢復的原來的水平

德國同俄羅斯的關係，特別是能源合作，是另外一個有爭議的問題。美國官員批評繞開烏克蘭的北溪2號天然氣管道工程。

特朗普在2018年說，德國被俄羅斯「完全控制」。在2019年12月美國在北溪2號工程即將完工的時候對該項目實施制裁。

但是在北溪2號天然氣管道工程上面，歐盟並沒有同跨大西洋聯盟的盟友美國站在一起。在布魯塞爾的歐洲觀察周二（6月30日）報道，面對美國的制裁，俄羅斯表示什麼都無法阻止北溪2號工程。

周一俄羅斯駐歐盟的代表齊佐夫（Vladimir Chizhov）說，「俄羅斯的看法沒有改變，即什麼都阻擋不了北溪2號工程完工。我們讓德國和其他歐盟成員國來評判美國對此採取的措施吧。」

德國認為美國的制裁是對德國和歐洲內部事務的干涉。德國外長馬斯表示，歐洲的能源政策應該由歐洲決定，不是由美國來決定。

據認為如果美國考慮對北溪2號實行進一步制裁，德國也會採取報復措施。彭博社周五報道說，兩名熟悉討論的德國官員說，默克爾政府正在考慮協調歐盟採取行動。

普京總統的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月早些時候對美國全國廣播公司商業頻道說，美國對北溪2號工程進一步制裁「是為不公平競爭採取的行動，違反了國際法和國際貿易規則」。

「我們認為這對於全球經濟和經濟環境十分危險。我們知道我們在德國和歐洲國家的伙伴也很擔憂這種潛在的威脅，我們決心繼續建設這個國際項目。」